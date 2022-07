Aucun problème majeur avec les urnes en 2020, selon AP

ATLANTA (AP) – L’utilisation étendue des boîtes de dépôt pour les bulletins de vote par la poste lors des élections de 2020 n’a entraîné aucun problème généralisé, selon une enquête de l’Associated Press auprès des responsables électoraux des États à travers les États-Unis qui n’a révélé aucun cas de fraude, de vandalisme ou de vol. aurait pu affecter les résultats.

Les conclusions des États contrôlés par les républicains et les démocrates vont à l’encontre des affirmations de l’ancien président Donald Trump et de ses alliés qui ont intensément critiqué leur utilisation et prétendu à tort qu’ils étaient la cible de fraudes.

Les boîtes de dépôt sont considérées par de nombreux responsables électoraux comme sûres et sécurisées et ont été utilisées à des degrés divers par les États de tous les horizons politiques. Pourtant, les théories du complot et les efforts des républicains pour les éliminer ou les restreindre depuis les élections de 2020 persistent. Ce mois-ci, la majorité conservatrice de la Cour suprême du Wisconsin a statué que les boîtes de dépôt ne sont pas autorisées en vertu de la loi de l’État et ne peuvent plus être largement utilisées.

Les boîtes de dépôt sont également au centre du film “2 000 mules”, qui a utilisé une analyse erronée des données de localisation des téléphones portables et des images de surveillance des urnes pour jeter le doute sur les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

En réponse à la législation et aux théories du complot entourant les urnes, l’AP a envoyé une enquête en mai au bureau électoral supérieur de chaque État pour savoir si les urnes étaient liées à des votes frauduleux ou à des bulletins de vote volés, ou si les urnes et les bulletins de vote qu’ils contenus ont été endommagés.

Tous les États sauf cinq ont répondu aux questions.

Aucun des bureaux électoraux des États qui ont autorisé l’utilisation de boîtes de dépôt en 2020 n’a signalé de cas dans lesquels les boîtes étaient liées à une fraude électorale ou à des bulletins de vote volés. De même, aucun incident n’a signalé d’incidents dans lesquels les urnes ou les bulletins de vote auraient été endommagés au point d’affecter les résultats des élections.

Plusieurs États ont déclaré qu’ils n’autorisaient pas l’utilisation de boîtes de dépôt alors que certains ne les avaient pas autorisées avant les élections de 2020, lorsque la pandémie de coronavirus a incité une utilisation plus large des bulletins de vote par correspondance. Dans les États où ils sont utilisés, les secrétaires d’État ou les commissaires électoraux peuvent ne pas être au courant de chaque incident impliquant une boîte de dépôt s’il n’a pas été signalé à leur bureau par un comté ou une autre juridiction locale.

Les boîtes de dépôt sont un pilier dans les États où le vote par correspondance est important depuis des années et n’ont déclenché aucune alarme. Ils ont été largement utilisés en 2020 alors que les responsables électoraux cherchaient à fournir des moyens alternatifs de voter avec l’épidémie de COVID-19, ce qui a suscité des inquiétudes concernant le vote en personne et les retards du service postal américain.

À partir de mois avant l’élection présidentielle de 2020, Trump et ses alliés ont fait une série d’allégations infondées suggérant que les boîtes de dépôt ouvrent la porte à la fraude électorale. Les législateurs républicains des États, dans le cadre de leurs efforts pour ajouter de nouvelles restrictions de vote, ont à leur tour imposé des règles sur le moment et l’endroit où les boîtes pouvaient être consultées.

La secrétaire d’État adjointe de l’Arizona, Allie Bones, a déclaré que les boîtes de dépôt sont “sûres et sécurisées” et pourraient même être considérées comme plus sûres que les boîtes aux lettres du service postal. Elle a déclaré que les équipes bipartites de l’État récupéraient les bulletins de vote dans les urnes et les apportaient directement aux installations électorales sécurisées, en suivant les soi-disant protocoles de chaîne de possession.

« Cela ne veut pas dire qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec USPS, et je pense qu’ils font également un excellent travail, mais l’hystérie autour des urnes électorales, je pense, est juste une chose inventée pour créer le doute et la peur », a déclaré Bones.

L’Arizona a eu un vote par correspondance robuste pendant des années qui comprend l’utilisation de boîtes de dépôt, et dans l’enquête AP, l’État n’a signalé aucun dommage, bulletins de vote volés ou fraude associée à eux en 2020. Néanmoins, les législateurs alignés sur Trump dans l’État ont poussé pour une législation qui interdirait les boîtes de dépôt, mais ont été bloqués par les démocrates et plusieurs républicains qui n’étaient pas d’accord avec la stratégie.

Parmi les États ayant répondu à l’enquête, 15 ont indiqué que des boîtes de dépôt étaient utilisées avant 2020 et 22 n’ont aucune limite quant au nombre de boîtes pouvant être utilisées lors des élections de cet automne.

La Floride et le Dakota du Nord dirigés par les républicains et l’État de New York dirigé par les démocrates n’ont pas répondu. Le Montana et la Virginie l’ont fait, mais n’ont pas répondu aux questions du sondage liées à l’élection de 2020.

L’année dernière, cinq États ont ajouté de nouvelles restrictions aux urnes, selon une étude du Voting Rights Lab. Cela comprenait la Géorgie, où le président Joe Biden a remporté une courte victoire et où les boîtes de dépôt étaient autorisées en vertu d’une règle d’urgence provoquée par la pandémie.

Les républicains de Géorgie affirment que leurs changements ont fait des boîtes de dépôt une option permanente pour les électeurs, obligeant tous les comtés à en avoir au moins une. Mais la législation, qui comprend une formule d’une boîte pour 100 000 électeurs inscrits, signifie que moins sera disponible dans les communautés les plus peuplées de l’État par rapport à 2020.

Parallèlement aux incidents enregistrés dans les reportages, l’AP a trouvé une poignée de cas en 2020 dans lesquels des boîtes de dépôt ont été endommagées.

Des responsables de l’État de Washington ont déclaré qu’il y avait eu des cas où des boîtes de dépôt avaient été heurtées par des véhicules, mais qu’aucune falsification des bulletins de vote n’avait été signalée. Les responsables électoraux du Massachusetts ont déclaré qu’une boîte avait été endommagée par un incendie criminel en octobre 2020, mais que la plupart des bulletins de vote à l’intérieur étaient encore suffisamment lisibles pour que les électeurs soient identifiés, notifiés et envoyés en remplacement.

Une boîte de dépôt a été incendiée dans le comté de Los Angeles en 2020, mais un responsable électoral local a déclaré que la grande majorité des bulletins de vote endommagés avaient pu être récupérés et que les électeurs avaient fourni de nouveaux bulletins de vote.

“L’ironie est qu’ils ont été mis en place pour répondre à un problème avec le bureau de poste et s’assurer que les gens disposaient d’un moyen sûr de retourner leurs bulletins de vote”, a déclaré le secrétaire d’État du Michigan, Jocelyn Benson, un démocrate. “Et il n’y a donc aucune préoccupation légitime réelle, sauf, encore une fois, des menaces externes potentielles ou des personnes qui ont été radicalisées par la désinformation pour essayer de falsifier les boîtes de dépôt pour faire valoir un point.”

Izaguirre a rapporté de Tallahassee, en Floride. les rédacteurs d’Associated Press Scott Bauer à Madison, Wisconsin; Harm Venhuizen à Milwaukee; et Jonathan J. Cooper à Phoenix ont contribué à ce rapport.

Anthony Izaguirre et Christina A. Cassidy, Associated Press