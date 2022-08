Aucun plan pour loger des centaines de personnes vivant dans des tentes sur la rue Hastings de Vancouver, disent les défenseurs

Les défenseurs du logement disent qu’il n’y a aucun plan de la ville de Vancouver ou de la province de la Colombie-Britannique pour loger plus de 400 personnes vivant dans des tentes et des abris de fortune le long des trottoirs de la rue Hastings dans le Downtown Eastside.

Un jour après que le personnel de la ville a commencé à retirer les tentes le long de la rue East Hastings, la plupart des structures sont toujours debout et ceux qui y habitent se demandent où ils sont censés aller.

“La ville n’a pas d’options pour eux. Ils n’ont carrément aucune unité pour qui que ce soit”, a déclaré Vince Tao du Vancouver Area Network of Drug Users.

“Il n’y a aucun plan pour savoir où les gens sont censés se disperser pour survivre. Pourtant, la ville arrive de toute façon pour expulser tout le monde.”

Le commissaire aux droits de la personne de la Colombie-Britannique estime que 400 personnes vivent dans des tentes le long de plusieurs pâtés de maisons de la rue East Hastings.

Des tentes sont photographiées en train d’être démontées sur la rue East Hastings dans le quartier Downtown Eastside à Vancouver le 9 août 2022. (Ben Nelms/CBC)

La ville de Vancouver a déclaré que les trottoirs étaient dégagés en raison d’un ordre du service d’incendie citant les risques d’incendie.

Le groupe de défense Pivot Legal Society a déclaré que le nettoyage de la communauté violerait un pacte signé par la ville, la province et le conseil du parc de Vancouver pour assurer un soutien aux personnes sans abri.

En 2021, ils ont signé un protocole d’entente pour mettre fin au camp de sans-abri à Strathcona Park et empêcher des campements similaires à l’avenir. L’accord comprenait un libellé précisant que la suppression des campements dépendait de la disponibilité de suffisamment de logements permanents et temporaires pour les résidents du parc.

Droit au logement protégé par la Charte

L’avocat Alexander Kirby, qui a représenté avec succès les résidents des campements de Crab Park et de Prince George, affirme qu’il y a plus en jeu que le simple mémorandum.

“La possibilité de s’abriter à l’extérieur a été reconnue par les tribunaux comme étant protégée par la charte”, a-t-il expliqué.

Des tentes sont photographiées en train d’être démontées à East Hastings dans le quartier Downtown Eastside à Vancouver, en Colombie-Britannique, le mardi 9 août 2022. (Ben Nelms/CBC)

“La décision d’expulser quelqu’un qui se réfugie dans un espace public par nécessité est une décision qui soulève des questions fondamentales de survie, de dignité humaine et d’autonomie.”

Article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés stipule que “chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale”.

Kirby dit qu’en décidant de supprimer les campements de tentes, il a la responsabilité de considérer où iront les personnes déplacées et ce qui leur arrivera.

“Il ne peut pas simplement faire ce qu’il veut et attendre que quelqu’un lui lance un défi, car c’est quelque chose de difficile pour n’importe qui dans le meilleur des cas, sans parler des personnes qui luttent pour survivre à l’extérieur.”

Aucune alternative de logement proposée

La ville de Vancouver affirme que trouver des maisons aux gens est le travail de BC Housing.

BC Housing affirme qu’il n’y a pas assez de logements disponibles pour toutes les personnes vivant dans la rue dans un délai aussi court.

Une mise à jour de la ville mercredi a déclaré qu’un important contingent de policiers à l’intersection Main et Hastings dans l’après-midi “n’était pas le résultat des efforts de la ville pour supprimer les structures”, mais découlait plutôt d’un incident mardi où une bagarre a éclaté entre les résidents et la police à l’extérieur du centre communautaire là-bas.

La ville a déclaré que le personnel visait à approcher les résidents du campement “avec respect et sensibilité, en encourageant et en soutenant le retrait volontaire des tentes et des effets personnels par la conversation”, mais elle ne pouvait ignorer les risques importants pour la sécurité du quartier.

Le personnel a passé mercredi à informer les résidents des options de stockage de leurs effets personnels, a indiqué la ville.

Tao était sur Hastings Street mardi alors que les gens devaient emballer leurs affaires. Il dit qu’aucun d’entre eux ne s’est vu proposer d’alternatives de logement.

« BC Housing n’était pas sur les lieux. Personne ne demandait aux gens : ‘Hé, tu veux entrer dans le logement ?’ »

Un homme est assis dans l’embrasure d’une porte pendant que des tentes sont démontées sur la rue East Hastings dans le quartier Downtown Eastside à Vancouver, en Colombie-Britannique, le mardi 9 août 2022. (Ben Nelms/CBC)

Il se demande pourquoi les hôtels vacants Regent et Balmoral – appartenant à la ville – n’ont pas été rénovés et réaménagés pour fournir des logements.

Plus tôt cette année, la ville de Vancouver a annoncé que l’hôtel Balmoral serait démoli sur une période de plusieurs mois en raison de graves problèmes de santé et de sécurité dans tout le bâtiment.