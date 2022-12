Aucun plafond salarial américain ne rend la Premier League plus difficile

Le patron de Leeds United, Jesse Marsch, a déclaré que l’absence d’un plafond salarial de style américain en Premier League rend l’élite anglaise plus difficile car toutes les équipes “n’ont pas de chance”.

Samedi, Leeds affrontera Newcastle United, qui a signé neuf nouvelles signatures depuis sa reprise par un consortium dirigé par l’Arabie saoudite en octobre de l’année dernière.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Marsch a salué le revirement de Newcastle sous la direction d’Eddie Howe, mais a déclaré aux journalistes lors de sa conférence de presse de vendredi que la disparité financière entre les deux parties signifiait que Leeds devait adopter une approche différente.

“Nous savons tous que dans ce monde du football, c’est quelque chose de différent des sports américains”, a déclaré Marsch. “Nous avons des plafonds salariaux et tout le monde a sa chance au début de la saison. Je suis désolé, mais la façon dont fonctionne le football européen n’est tout simplement pas le cas.

“J’aimerais dire que nous voulons gagner chaque match et nous sommes en mesure de le faire. Mais nous savons que nous sommes dans la réalité de qui nous sommes en ce moment, ce n’est pas réaliste.

“Je sais que nous sommes chargés dans cette ligue de rivaliser avec des équipes telles que Man City, Chelsea, Liverpool, mais nos vrais concurrents sont les équipes de milieu de tableau, de bas de tableau et maintenant [we have] essayer de faire mieux que nous n’avons fait contre eux.

“C’est la réalité et nous sommes nombreux dans cette même catégorie et ce n’est pas seulement une question d’argent, mais c’est certainement un facteur.

Le patron de Leeds United, Jesse Marsch, a déclaré que la Premier League pourrait apprendre des plafonds salariaux dans les sports américains. Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

“Il y a l’histoire du club, l’infrastructure, le pool de joueurs, le style de jeu, le manager, il y a du temps, beaucoup de facteurs différents. Mais dans presque toutes les ligues du monde, vous verrez toujours ces équipes au sommet et ces équipes sont généralement ceux qui dépensent le plus.

“Je ne veux pas du tout dénigrer Newcastle financièrement, même s’ils ont fait un excellent travail, et cela peut faciliter les choses, mais ce n’est pas le seul travail.”

– Hamilton : à l’intérieur de la révolution Leeds de Marsch

Newcastle a connu un changement de fortune depuis que Howe a pris le relais après son rachat et occupe la troisième place du classement de la Premier League, à sept points d’Arsenal en tête et à seulement deux points de City en deuxième place.

Leeds a perdu son premier match après la pause de la Coupe du monde 3-1 contre City et teste ses adversaires samedi de 18 points à la 15e place, après avoir perdu les joueurs clés Raphinha et Kalvin Phillips cet été.

« Alors, comment construisez-vous ? » Marsch a demandé aux journalistes. “L’un est un processus et continue d’investir chaque centime de la bonne manière, ce que nous essayons de faire, et un autre est un afflux massif d’argent.

“Prenez Chelsea il y a 25 ans, prenez Newcastle maintenant, prenez Man City il y a 15 ans. C’est un facteur de différence et c’est pour chaque phase de ce que vous faites en tant que club : manager, joueurs, tout.

“Mais nous nous aimons. Nous aimons qui nous sommes, nous aimons notre identité, nous aimons la mentalité que nous avons créée et nous nous aimons. Nous allons continuer à construire à notre manière.”