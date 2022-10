Aucun penchant entre le GOP et les candidats démocrates au poste de gouverneur du Nevada

LAS VEGAS (AP) – Il y a cinq ans, le gouverneur du Nevada Steve Sisolak et Joe Lombardo se sont unis sous les projecteurs nationaux, lançant un fonds qui a permis de collecter des millions de dollars pour les victimes de la fusillade de masse la plus meurtrière de l’histoire moderne des États-Unis sur le Strip de Las Vegas .

Sisolak, un démocrate, était à l’époque président de la puissante commission du comté de Clark, l’organe élu ayant juridiction sur Las Vegas. Il a félicité Lombardo, le shérif non partisan élu du comté de Clark et chef du département de police métropolitaine de Las Vegas, la plus grande agence de police du Nevada.

Il n’y a pas de mots affectueux maintenant, Sisolak cherchant un second mandat en tant que gouverneur et Lombardo, avec le soutien de l’ancien président Donald Trump, menant une tentative républicaine pour le renverser dans une course partisane clé attirant l’attention nationale.

«Ils veulent le même poste élu – les amis deviennent ainsi des antagonistes», a observé Fred Lokken, professeur de sciences politiques au Truckee Meadows Community College à Reno.

Alors que les jours approchent du jour des élections le 8 novembre, les sondages montrent généralement que la course est serrée entre Sisolak et Lombardo. Des publicités aiguës et stridentes financées par les partis, les comités d’action politique et les campagnes blâment chaque candidat pour une série de maux.

Les partisans de Sisolak pointent du doigt le crime à Las Vegas pendant le mandat de Lombardo en tant que shérif et citent les décisions de Lombardo en matière de dotation dans un département comptant environ 6 000 employés.

Lombardo reconnaît que la criminalité a augmenté au cours des deux dernières années, mais dit qu’il a tiré le meilleur parti de ce qu’il pouvait avec le financement et les mandats d’une législature contrôlée par les démocrates.

Les partisans de Lombardo soulignent une enquête de ProPublica, publiée en mai, examinant l’embauche d’une société de test de coronavirus basée à Chicago, Northshore Clinical Labs, qui a raté 96% des cas positifs du campus de l’Université du Nevada à Reno.

Lors d’un débat avec Lombardo au début du mois, Sisolak a nié toute irrégularité, a défendu la licence accélérée de l’État de Northshore pour étendre la capacité de test et a noté que la société était autorisée par le gouvernement fédéral et d’autres États.

Certaines questions au Nevada font écho à celles des 35 autres États avec des courses de gouverneur sur le scrutin de cette année : avortement ; la performance du président Joe Biden ; soutien ou opposition à Trump ; et l’économie, y compris l’inflation et les coûts du logement.

Le chômage au Nevada a dominé le pays et a culminé à plus de 28% en juin 2020, après que Sisolak a fermé des entreprises non essentielles, y compris des casinos, pendant la pandémie. Il a rebondi à 4,4 % en août. L’État a certains des prix de l’essence les plus élevés du pays, selon AAA.

Lokken l’a qualifié de “joyeux gâchis de problèmes”, dont beaucoup sont complexes et difficiles à suivre pour les électeurs.

Les deux candidats disent vouloir améliorer l’éducation dans un État constamment classé au bas ou près du bas en matière de financement et de performances avec des ratios élèves / enseignant élevés. Les deux disent que les enseignants devraient être mieux payés.

Le puissant syndicat des enseignants du comté de Clark, qui a soutenu Sisolak en 2018, a annoncé ce mois-ci qu’il ne soutiendrait pas cette élection. Les offres visant à démanteler le vaste district scolaire du comté de Clark, avec plus de 300 000 étudiants, sont au point mort.

Lombardo a déclaré qu’il était favorable au choix de l’école, ce qui aiderait les parents à envoyer leurs enfants dans des écoles privées aux frais de l’État. Sisolak a déclaré qu’il ne voulait pas détourner les fonds des écoles publiques vers les écoles privées.

Les candidats se sont également affrontés au sujet de la promulgation d’une option d’assurance maladie publique gérée par l’État adoptée par l’Assemblée législative et signée par Sisolak. Lombardo, lors d’un événement de campagne primaire, a utilisé un juron pour le ridiculiser comme une mauvaise politique.

“L’économie va être le grand moteur”, a prédit Lokken, mais d’autres problèmes tels que l’avortement et la réponse au COVID y contribueront. “Aucune des parties ne s’approprie la question économique et les deux contribuent à la fracturation de l’économie.”

Près d’un tiers des 1,8 million d’électeurs inscrits actifs du Nevada sont des démocrates, soit environ 593 000, la plupart d’entre eux vivant à Las Vegas et dans la région de Reno. Près de 543 000 électeurs sont inscrits en tant que républicains et non partisans au total près de 531 000.

Sisolak et Lombardo ont revendiqué la victoire après le débat du 2 octobre, leur seule rencontre en face à face, au cours de laquelle Lombardo a hésité lorsqu’on lui a demandé si Trump était “un grand président”.

“Je ne dirais pas génial”, a répondu Lombardo. “Je pense qu’il était un bon président.”

Plus tard dans la journée, la campagne de Lombardo a publié une déclaration qualifiant Trump de “grand président et de ses réalisations… parmi les plus marquantes de l’histoire américaine”.

Le week-end suivant, apparaissant avec Trump lors d’un rassemblement de campagne républicaine dans un aéroport du nord du Nevada, Lombardo a doublé, qualifiant Trump de “le plus grand président” et jouant à la base du GOP en affirmant que Sisolak, s’il était réélu, ira après vos fusils.

Sisolak a promis lors de sa campagne de 2018 – dans les mois qui ont suivi la fusillade de Las Vegas a tué au moins 58 personnes et en a blessé des centaines – d’interdire les fusils d’assaut, les silencieux et les adaptateurs “bump stock” qui permettent un tir rapide.

En tant que gouverneur, il a signé des mesures de sécurité des armes à feu adoptées par la législature dirigée par les démocrates en 2019, y compris une loi «drapeau rouge» permettant aux gens de demander aux juges d’ordonner la remise temporaire d’une arme à feu d’une personne considérée comme une menace pour elle-même ou pour autrui. Une interdiction fédérale sur les stocks de bosse reste en vigueur après que la Cour suprême des États-Unis a refusé ce mois-ci de relever un défi.

Sur l’avortement, Lombardo a marché sur la corde raide, affirmant qu’il gouvernerait à travers une “lentille pro-vie” tout en reconnaissant que les électeurs du Nevada en 1990 avaient approuvé un référendum autorisant la procédure jusqu’à 24 semaines de grossesse.

“C’est une question qui n’a pas besoin d’être en politique”, a-t-il déclaré lors d’une apparition électorale en septembre.

Sisolak est un fervent partisan du droit à l’avortement et a déclaré que s’il est réélu, il demandera à l’Assemblée législative de codifier une ordonnance qu’il a signée et qui protège les prestataires de l’État et les patients visitant l’extérieur de l’État.

« Je soutiens sans équivoque le droit de la femme de choisir », a-t-il déclaré lors du débat. “Ses décisions en matière de soins de santé sont entre elle et son médecin.”

Les démocrates à l’échelle nationale se sont concentrés sur la question de l’avortement depuis la décision historique de la Cour suprême des États-Unis en juin annulant Roe v. Wade, une décision qui, pendant près de 50 ans, garantissait un droit constitutionnel à l’avortement.

Jusqu’à la fin du mois de juin, les rapports sur le financement de la campagne ont montré que Sisolak avait collecté environ deux fois plus d’argent dans la course que Lombardo. Les deux avaient plus d’un million de dollars à dépenser.

___

L’écrivain d’Associated Press Scott Sonner à Reno, Nevada a contribué à ce rapport.

Ken Ritter, l’Associated Press