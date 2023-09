Aucun passeport n’est requis car les départs de l’aéroport de Singapour sont prévus pour un voyage « transparent » à partir de 2024 | Nouvelles du monde

Les voyageurs au départ de l’un des aéroports les plus fréquentés au monde pourront bientôt le faire sans avoir besoin de passeport.

Un système automatisé de contrôle de l’immigration doit être introduit à l’aéroport de Changi en Singapour à partir de 2024, ont annoncé les ministres.

Les changements permettront aux personnes de quitter l’aéroport sans avoir à « présenter à plusieurs reprises leurs documents de voyage ».

Les données biométriques, issues des empreintes digitales et de la technologie de reconnaissance faciale, remplaceront les documents de voyage et autres objets physiques, tels que les passeports.

Les couloirs d’immigration automatisés à Changi utilisent déjà cette technologie, mais les nouvelles mesures permettront aux gens de profiter d’une expérience plus « transparente » lors de leur passage à l’aéroport.

La ministre des Communications, Joséphine Teo, a déclaré que Singapour deviendrait « l’un des premiers pays au monde » à introduire de tels changements.

La phase d’ouverture du programme devrait être disponible au début de l’année prochaine grâce à l’introduction de points de lecture de codes QR.

Les changements à venir font suite à un amendement apporté lundi aux lois sur l’immigration de Singapour, qui facilite l’utilisation du contrôle biométrique dans les aéroports et autres points de contrôle.

En savoir plus:

Eurostar adopte un système d’enregistrement plus rapide

Le ministère de l’Intérieur envisage l’expansion de la reconnaissance faciale

Certains députés du pays ont exprimé leurs inquiétudes concernant la cybersécurité, mais les ministres ont déclaré que ces mesures permettront à Singapour de mieux se préparer aux futures pandémies et ouvriront la voie à des ajustements des contrôles aux frontières.

Plus de 100 compagnies aériennes opèrent à Changi, et plus de cinq millions de personnes ont transité par l’aéroport en juin alors que le nombre de passagers continue de se redresser suite à la crise. Pandémie de covid.

Les portes biométriques sont déjà utilisées dans plusieurs aéroports à travers le monde, notamment Heathrow à Londres et Charles de Gaulle à Paris.