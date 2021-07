Les pubs ne seront pas obligés d’introduire des « passeports pour les vaccins » qui ne seront obligatoires que pour les « événements plus importants », a déclaré un ministre du gouvernement.

Paul Scully a suscité une nouvelle confusion au sujet de la politique – un jour après que Boris Johnson a stupéfié les députés conservateurs en n’excluant pas le mouvement des buveurs dans les bars bondés.

Lorsqu’on lui a demandé si les pubs faisaient partie des lieux où la preuve d’un jab serait requise, le ministre des Affaires a répondu : « Non. Nous ne parlons pas du tout de pubs bondés.

« Nous n’excluons rien, mais nous ne parlons pas de pubs bondés. Nous parlons de boîtes de nuit et d’événements plus importants également.

M. Scully s’exprimait au lendemain d’un autre revirement extraordinaire du gouvernement – ​​deux semaines seulement après le rejet des passeports vaccinaux comme preuve d’entrée dans n’importe quel lieu.

« Les impacts sont jugés disproportionnés par rapport aux avantages pour la santé publique à ce stade de la pandémie », a déclaré le 5 juillet un examen ordonné par le gouvernement.

Mais les ministres ont été effrayés par les scènes de boîtes de nuit bondées – après leur avoir permis de rouvrir lundi – et craignent qu’elles ne deviennent des « événements super-diffuseurs » de Covid.

Les boîtes de nuit interdisent l’entrée, à partir de fin septembre, aux clients non vaccinés – dans une tentative à la française d’obliger les 3 millions de moins de 30 ans qui ont jusqu’à présent refusé de se faire vacciner.

La règle s’appliquera également dans « d’autres lieux où de grandes foules se rassemblent », a déclaré M. Johnson et – bien qu’il ne les ait pas nommés – il n’a pas exclu les matchs de football ou même les pubs.

Faisant pression sur les jeunes pour qu’ils se fassent piquer, il les a avertis : « Certains des plaisirs et des opportunités les plus importants de la vie dépendront probablement de plus en plus de la vaccination.

M. Scully a reconnu que certains pubs peuvent être aussi fréquentés que les boîtes de nuit – semblant répondre au nouveau test du gouvernement concernant « les espaces fermés, les lieux surpeuplés et les lieux de contact étroit ».

Il a ajouté, sur Sky News : « Nous devons le définir très soigneusement. Et nous le ferons dans les mois à venir jusqu’à ce que nous y arrivions.

Toute décision visant à faire respecter les passeports vaccinaux dans les boîtes de nuit, mais pas dans les pubs, fera enrager l’industrie – quelques jours seulement après que les clubbers ont finalement été autorisés à rentrer par les portes

La Night Time Industries Association et l’organisme du commerce de la musique LIVE ont insisté sur le fait qu’ils ne doivent pas être traités différemment des bars et des restaurants ».