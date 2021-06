«Il n’y a pas d’obstacle majeur aux négociations sur la relance du JCPOA [Joint Comprehensive Plan of Action], et comme mentionné précédemment, il existe une compréhension de base de ce que les parties doivent faire pour revenir à l’accord JCPOA, » Ali Rabiei, le porte-parole du gouvernement, a déclaré mardi aux journalistes.

Il a déclaré qu’en raison de la complexité des sanctions imposées à Téhéran par les États-Unis et des récentes avancées technologiques de l’Iran dans le domaine de la science nucléaire, il est «naturel» que de nombreux détails doivent être pris en compte. « Mais aucun de ces obstacles n’est insurmontable, et avec une volonté politique, ces différences mineures prendront fin », il ajouta.

Rabiei a affirmé que l’élection présidentielle du 18 juin n’aurait en aucun cas un impact sur les négociations, mais a déclaré qu’il s’attendait à une annonce de Vienne, où des pourparlers ont lieu, avant la fin de l’administration actuelle.

Dans des circonstances normales et en l’absence de jours fériés le jour en question, l’investiture du président iranien a lieu le 5 août, coïncidant avec l’anniversaire de la publication historique du décret constitutionnel du pays.

«Nous ne devons pas laisser les négociations se prolonger et nous ne sommes pas non plus pressés. Les négociations ont atteint un point où quelques questions clés doivent être résolues, et ces questions nécessitent de l’attention, de l’obsession et du temps. » il ajouta.

La semaine dernière, le président iranien Hassan Rohani a déclaré que les choses avaient changé depuis que les parties se sont réunies pour la première fois en 2013 pour imposer des contraintes au programme nucléaire iranien dans ce que l’on appelait l’accord intérimaire de Genève. «Nos négociations sont maintenant différentes de celles de 2013. Maintenant, l’Iran a le dessus dans les négociations», a-t-il déclaré.

L’accord final, le JCPOA, a été signé en 2015 entre l’Iran et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU (Chine, France, Russie, Royaume-Uni et États-Unis), plus l’Allemagne. Cependant, l’ancien président américain Donald Trump a quitté unilatéralement le JCPOA en 2018, imposant des sanctions paralysantes à l’Iran. Téhéran a en outre évidé l’accord en 2021, promettant d’augmenter son enrichissement d’uranium à des niveaux bien supérieurs à ceux autorisés par l’accord de 2015.

En avril, Téhéran a déclaré qu’il augmenterait son enrichissement d’uranium à 60% suite à une attaque israélienne présumée contre son installation nucléaire de Natanz. Le chiffre est bien supérieur au niveau de 3,67% convenu dans le pacte de 2015, mais inférieur au niveau de 90% considéré comme de qualité militaire.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!