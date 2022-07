Aucun nouvel équipement ou terrain pendant quelques années, disent les agriculteurs touchés par la hausse des taux d’intérêt

Les agriculteurs ont l’habitude de surveiller la météo et leurs champs, mais maintenant ils surveillent également la Banque du Canada après qu’elle a augmenté son taux d’intérêt de référence d’un point de pourcentage complet pour tenter de lutter contre l’inflation galopante.

« C’est fait pour une année difficile, surtout en remboursant les lignes de crédit et en veillant à ce que les factures soient payées à temps », a déclaré Rauri Qually, qui cultive avec sa femme, Pam Bailey, sur des terres à l’ouest de Winnipeg.

« Nous avons géré, mais il y a beaucoup d’agriculteurs à travers le Manitoba et de nombreux aspects différents de l’agriculture, des céréales et des oléagineux au bétail, aux cultures spécialisées et aux fruits, qui éprouvent des difficultés.

La plupart des agriculteurs sont très endettés, achètent des semences, des engrais et de l’équipement à l’avance chaque année, puis espèrent une récolte exceptionnelle et des rendements élevés plusieurs mois plus tard. La hausse des taux d’intérêt remet en question la pérennité de certaines fermes, ce qui pourrait affecter directement les consommateurs ainsi qu’un emploi canadien sur neuf impliqué dans le secteur agricole et agroalimentaire du pays.

Pour Qually et Bailey, la sécheresse a nui à leur récolte l’automne dernier. Ce printemps, l’inflation a fait grimper le coût des semences et des engrais. Les inondations printanières signifiaient un démarrage tardif de leur saison de plantation.

Ils ont environ un mois de retard sur ce qu’ils devraient être.

Risque accru d’emprunt

Tout cela, combiné à ce coût d’emprunt accru, signifie qu’ils retarderont les achats importants comme une nouvelle moissonneuse-batteuse, qui peut coûter un demi-million de dollars. Le taux d’intérêt de la banque a une incidence sur ce que les Canadiens obtiennent de leurs prêteurs sur des produits comme les prêts hypothécaires et les marges de crédit.

“Ce navire a navigué”, a déclaré Bailey en riant.

“Les nouveaux tracteurs ne sont pas exactement dans notre champ d’application pour le moment”, a ajouté Qually. ” Peut-être dans quelques années.”

L’agriculteur manitobain Toban Dyck a fait attention à son endettement, mais une augmentation du taux d’intérêt affectera son résultat net. (Toban Dyck)

Lors d’une conférence sur l’agriculture à Winnipeg, l’agriculteur Toban Dyck surveillait également les taux d’intérêt.

Il a vu ses parents se débattre avec des taux d’intérêt à deux chiffres dans les années 1980, il a donc toujours fait attention à ne pas trop s’endetter lorsque l’argent était “bon marché”.

Pourtant, “afin d’augmenter la taille de notre ferme, nous avons dû investir dans plus de terres, ce qui signifie des prêts”, a-t-il déclaré. “Cela nous affectera. … Beaucoup de gens seront bien plus endettés.”

Et bien que les agriculteurs soient résilients, “il y a beaucoup de soupirs profonds et juste un pied devant l’autre”, a-t-il déclaré.

Dyck a récemment acheté plus de terres pour agrandir sa ferme manitobaine, qui est illustrée ici. (Toban Dyck)

L’une des grandes inquiétudes est que cela pourrait n’être que le début de taux d’intérêt de plus en plus élevés.

Une banque centrale réduit le taux de prêt quand elle veut stimuler l’économie en encourageant les gens à emprunter et à investir. Elle augmente ses taux lorsqu’elle veut refroidir une économie en surchauffe.

“La grande question est de savoir où vont les taux d’intérêt à l’avenir”, a déclaré Richard Gray, économiste agricole à l’Université de la Saskatchewan. Il exploite également une ferme avec son fils près de Saskatoon.

“Fondamentalement, vous devez voir des taux d’intérêt plus élevés que le taux d’inflation prévu. À l’heure actuelle, les attentes d’inflation sont de six ou sept pour cent et les taux d’intérêt ne sont pas encore si élevés, il pourrait donc y avoir d’autres hausses de taux d’intérêt à venir.”

Les éleveurs de bétail les plus vulnérables, selon un expert

Gray considère les éleveurs de bétail comme les plus vulnérables du secteur. Le coût d’achat et d’alimentation du bétail est en hausse, mais le prix final sur le marché ne suit pas le rythme.

“Donc, ils sont dans une petite crise de revenus, et vous ajoutez des taux d’intérêt plus élevés à ce groupe, vous pouvez parier que certains agriculteurs souffrent”, a-t-il déclaré.

Sylvain Charlebois, expert en distribution et en politiques alimentaires à l’Université Dalhousie, affirme que les prix élevés des produits de base aident certains agriculteurs en ce moment, mais que cela pourrait changer à mesure que l’économie ralentit. (David Laughlin/CBC)

Les prix élevés des produits de base aident certains agriculteurs en ce moment, mais cela pourrait changer à mesure que l’économie ralentit, a déclaré Sylvain Charlebois. Il enseigne la politique de distribution alimentaire à l’Université Dalhousie à Halifax.

“La saison d’ensemencement de cette année a été la plus chère de l’histoire en raison des coûts, mais le retour sera probablement là aussi. Les prix des produits de base sont beaucoup plus élevés que la moyenne, donc les agriculteurs devraient bien faire cette année”, a-t-il déclaré.

“Le problème avec des taux plus élevés est probablement l’année prochaine … parce que les prix des matières premières chuteront probablement en raison d’un ralentissement de l’économie mondiale. C’est pourquoi les banques centrales veulent une économie plus lente. La demande de matières premières chutera et les prix chuteront également. Mais si les coûts ne baissent pas, les agriculteurs auront des problèmes.

“Pour l’année prochaine, il y a beaucoup d’incertitude”, a déclaré Charlebois.

REGARDER | Les agriculteurs affirment que la hausse des taux d’intérêt ralentira les investissements agricoles : La hausse des taux d’intérêt ajoute aux défis auxquels sont confrontés les agriculteurs canadiens et pourrait faire augmenter les prix des aliments Les coûts d’emprunt plus élevés, qui augmentent avec une autre hausse des taux de la Banque du Canada, ajoutent à la douleur des agriculteurs canadiens qui doivent déjà composer avec le mauvais temps et l’inflation élevée. Pour les consommateurs, les coûts pourraient contribuer à la hausse des prix alimentaires plus tard cette année.

De retour sur le terrain, la préoccupation la plus immédiate pour Qually et Bailey est de faire en sorte que cette récolte soit récoltée.

Agenouillés dans le sol alors qu’ils examinent leurs plants de canola, ils savent qu’ils sont à la merci des marchés et de la nature.

“Vous devez planifier le pire dans l’agriculture”, a déclaré Qually.

“Vous savez, essayez de vivre selon vos moyens, cultivez selon vos moyens”, a ajouté Bailey. “En tant qu’agriculteurs, vous devez avoir de l’espoir. Continuez simplement.”