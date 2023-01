Aucun nouveau cas de Covid à Mumbai depuis le début de la pandémie

Aucun nouveau cas de COVID-19 n’a été enregistré à Mumbai en une journée mardi pour la première fois depuis le début de la pandémie en mars 2020, a déclaré l’organisme civique local.

De plus, aucun nouveau décès lié à l’infection n’a été enregistré dans la métropole au cours des dernières 24 heures, a indiqué la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) dans un bulletin.

Avec cela, le décompte global des cas de COVID-19 et le nombre de décès dans la capitale financière du pays sont restés inchangés à 11, 55 240 et 19 747, respectivement.

Lundi, la métropole avait enregistré quatre cas de coronavirus et zéro décès.

Le 11 mars 2020, les deux premiers patients atteints de coronavirus à Mumbai ont été détectés. Cela signifie qu’après deux ans, 10 mois et 14 jours, la ville n’a enregistré aucun cas de COVID-19.

Le premier cas confirmé de coronavirus du Maharashtra a été détecté à Pune le 9 mars 2020, et deux jours plus tard, la métropole a signalé ses deux premiers patients atteints de maladie respiratoire.

Par la suite, avec une augmentation des tests et de la détection de nouvelles variantes de COVID-19, les cas quotidiens ont continué d’augmenter et la ville a enregistré son plus grand nombre d’infections en une seule journée de 20 971 le 6 janvier 2022, au plus fort de la troisième vague de la pandémie.

Depuis fin novembre 2022, le nombre de cas quotidiens de coronavirus avait commencé à baisser drastiquement dans la capitale financière. Après cela, à quelques jours près, la ville a signalé des cas de COVID-19 à un chiffre.

Notamment, Mumbai n’avait signalé qu’un seul cas de COVID-19 le 18 janvier 2023.

Selon le bulletin du BMC, la ville se retrouve désormais avec 23 cas actifs après que huit patients se soient rétablis de la maladie respiratoire au cours des dernières 24 heures, portant leur total cumulé à 11,35,470.

Le taux de récupération des coronavirus de la ville était de 98,3%, tandis que le taux de doublement des cas était de 2 02 183 jours.

Pas moins de 2 772 échantillons d’écouvillons ont été examinés depuis la veille, portant le nombre de tests effectués jusqu’à présent à 1 86 96 180, indique le bulletin.

Le taux de croissance des cas de coronavirus dans la ville entre le 17 et le 23 janvier était de 0,0003%, a-t-il ajouté.

