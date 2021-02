Aucun nouveau cas communautaire trouvé en Nouvelle-Zélande depuis le verrouillage

Alors que les habitants d’Auckland se sont adaptés à un nouveau verrouillage lundi, les responsables de la santé ont déclaré qu’ils « n’avaient trouvé aucune preuve que le coronavirus s’était propagé davantage dans la communauté, laissant espérer que les restrictions pourraient être de courte durée.

Dimanche, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande a été placée à la hâte dans un verrouillage de trois jours après la découverte de trois cas de virus inexpliqués. Il s’agit du premier verrouillage du pays en six mois et représente un revers dans ses efforts largement couronnés de succès pour contrôler le virus.

La directrice générale de la santé, Ashley Bloomfield, a déclaré que les résultats négatifs des tests depuis la découverte des trois premiers étaient un début encourageant, mais a averti qu’une image plus complète de l’épidémie n’apparaîtrait que mardi, lorsque les résultats d’un régime de test élargi seraient connus.

La Nouvelle-Zélande a également annoncé que son premier lot de vaccin était arrivé. Les responsables ont déclaré que l’expédition d’environ 60 000 doses du vaccin développé par Pfizer et BioNTech serait initialement prioritaire pour les travailleurs frontaliers.

Le Premier ministre Jacinda Ardern a déclaré que les trois cas communautaires appartenaient à la variante la plus contagieuse découverte en Grande-Bretagne et que les tests génomiques ne les avaient liés à aucun cas connu antérieur.

« Il s’agit d’une souche hautement transmissible et en évolution rapide, qui nécessite une attention particulière pour l’éliminer, et c’est exactement ce que notre approche implique », a déclaré Ardern.

La plus grande vulnérabilité de la Nouvelle-Zélande se situe à la frontière.

De nouveaux cas sont régulièrement capturés parmi les voyageurs de retour, qui doivent tous passer deux semaines en quarantaine. Malgré les précautions, le virus s’est échappé à plusieurs reprises de la frontière avant d’être à nouveau contrôlé, et les autorités tentent de déterminer si cela s’est reproduit.

Dans le dernier cas, une mère, un père et une fille d’Auckland ont attrapé la maladie. Les responsables ont déclaré que la mère travaillait dans une entreprise de restauration qui faisait la lessive pour les compagnies aériennes et qu’ils enquêtaient sur l’existence d’un lien avec des passagers infectés.

Le reste de la Nouvelle-Zélande en dehors d’Auckland s’est également vu imposer des restrictions pendant trois jours, notamment le port obligatoire d’un masque dans les transports en commun et la limitation de la taille de la foule à 100.