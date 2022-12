«Aucun nombre sûr» de voyages au lit de bronzage, déclare un médecin de Kelowna à l’approche de l’hiver

Trop de visites au lit de bronzage dans la vingtaine entraîneront probablement des rides, des taches et d’autres problèmes de peau à la soixantaine.

Le Dr Ben Wiese de la Kelowna Skin Cancer Clinic dit qu’il n’y a pas de chiffre sûr en ce qui concerne la fréquence des visites aux lits de bronzage et que votre meilleur pari pour une peau plus saine est de l’ignorer complètement.

“C’est ce rayonnement ultraviolet des lits de bronzage qui cause le cancer de la peau”, dit Wiese. « Les lits de bronzage sont conçus pour imiter la lumière du soleil, en particulier les rayons UVA et UVB. Ce qui est intéressant, c’est que les UVA des lits de bronzage sont généralement 10 à 15 fois plus élevés que le soleil et cela équivaudrait généralement à un indice UV de 13. »

Wiese dit que ce niveau est considéré comme extrême, ce qui signifie que chaque visite dans un lit de bronzage est bien au-dessus des niveaux de sécurité.

“Ce qui est encore plus alarmant, c’est surtout quand un lit de bronzage reçoit de nouvelles ampoules. Cela équivaut à un indice UV de 36, donc bien, bien, bien plus fort par rapport à une journée ordinaire.

C’est la période de l’année où les gens ont hâte de se débarrasser de leur teint pâteux.

Wiese dit que le moyen le plus sûr d’assombrir la peau est d’utiliser des lotions de bronzage.

“Au moins, nous avons de bonnes nouvelles là-bas que nous avons de très bonnes preuves pour montrer que notre bronzage artificiel que nous obtenons à partir d’une bouteille est sans danger. Il n’y a aucun risque qu’il cause un cancer de la peau. Et heureusement ces jours-ci, les formulations, ça a beaucoup changé. Vous n’allez pas être le jaune ou l’orange typique ou toutes les rayures et tout ce genre de choses… Il y a de très bons produits disponibles.

Wiese dit aussi crème solaire avec un facteur de protection solaire (FPS) minimum de 50 au quotidien, même en hiver.

“Le coupable est la lumière du jour, pas le soleil.”

En fin de compte, cependant, Wiese dit que la meilleure façon de protéger votre peau est de porter des vêtements.

Apprenez-en davantage sur les rayons UV et les autres facteurs de risque sur kelownaskincancer.com.

