"Aucun musulman en Inde Descendant d’Aurangzeb": Devendra Fadnavis au milieu de la rangée

Le vice-ministre en chef du Maharashtra, Devendra Fadnavis, a déclaré dimanche qu’aucun musulman en Inde n’est un descendant d’Aurangzeb et que les musulmans nationalistes du pays ne reconnaissent pas l’empereur moghol comme leur chef.

Il a également dénoncé le chef de Vanchit Bahujan Aghadi (VBA), Prakash Ambedkar, pour avoir visité la tombe d’Aurangzeb dans le district d’Aurangabad et a demandé au président de Shiv Sena (UBT), Uddhav Thackeray, s’il approuvait son acte.

Plus tôt cette année, M. Thackeray et M. Ambedkar ont forgé une alliance.

La visite du chef de la VBA sur la tombe samedi s’est déroulée sur fond de manifestations et d’affrontements dans certaines parties du Maharashtra récemment à propos de publications sur les réseaux sociaux glorifiant Aurangzeb.

« Ce qui s’est passé à Akola, Sambhajinagar et Kolhapur n’était pas une coïncidence, mais c’est une expérience. Comment se fait-il qu’autant de sympathisants d’Aurangzeb fassent surface dans l’État ? » a demandé M. Fadnavis lors d’un rassemblement public à Akola dans le cadre de l’achèvement des neuf années de mandat du gouvernement Narendra Modi.

« Comment Aurangzeb peut-il être notre chef? Notre roi n’est qu’un et c’est Chhatrapati Shivaji Maharaj … Les musulmans en Inde, même s’ils ne sont pas des descendants d’Aurangzeb. Dites-moi qui est le descendant d’Aurangzeb? Aurangzeb et ses ancêtres sont venus de à l’extérieur », a-t-il déclaré.

« Les musulmans nationalistes de ce pays ne l’approuvent pas et ils ne reconnaissent que Chhatrapati Shivaji Maharaj comme leur chef », a-t-il ajouté.

Visant M. Ambedkar pour avoir visité la tombe d’Aurangzeb, M. Fadnavis lui a demandé quelle était la nécessité de le faire.

« Ambedkar dit qu’Aurangzeb a gouverné notre pays pendant une longue période. Alors Hitler a également gouverné l’Allemagne. Beaucoup de gens avaient l’habitude de vénérer Hitler comme un Dieu… On ne s’y attendait pas. Uddhav Thackeray s’est allié à Ambedkar. Vous aussi (Thackeray) accepter l’acte d’Ambedkar ? » Il a demandé.

Qui crée les descendants d’Aurangzeb dans l’état. Ceux qui tentent de troubler la paix seront traités avec sévérité, a déclaré M. Fadnavis.

Critiquant Thackeray, le haut dirigeant du BJP a déclaré que le président de Sena (UBT) avait emprunté des « scénaristes » à ses alliés du Congrès et du NCP, car personne ne semble rester dans sa propre faction pour écrire des discours à sa place.

« Mais Uddhav ji, nous savons où et ce qui brûle et comment il se sent. Chaque fois qu’il a peur d’un chef, il prétend que ce dernier va briser Mumbai du Maharashtra. Il n’arrête pas de le dire tout le temps. Mais je peux dire une chose, personne ne peut séparer Mumbai du Maharashtra », a-t-il déclaré.

« Lorsque Thackeray a poignardé le BJP et s’est joint au Congrès-NCP pour former le gouvernement de Maha Vikas Aghadi, j’avais dit que je reviendrais. Non seulement je suis revenu au pouvoir, mais j’ai amené Eknath Shinde comme ministre en chef avec moi », a-t-il déclaré. a dit.

Feu Balasaheb Thackeray avait dit un jour qu’au lieu de s’associer au Congrès et au NCP, il fermerait son parti, a déclaré M. Fadnavis.

« Mais Uddhav ji a gardé son idéologie de côté et s’est livré à des discussions libres contre le Premier ministre Narendra Modi et le ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah », a-t-il allégué.

Il a également nargué M. Thackeray en disant que ceux qui restent assis à la maison tout le temps ne pourront jamais comprendre le charisme du Premier ministre Modi et de M. Shah.

Parlant de la prochaine réunion des partis anti-BJP au Bihar, a-t-il déclaré. « Plusieurs dirigeants de l’opposition vont partager la scène à Patna le 23 juin. Une photo des mêmes dirigeants prise en 2019 comptait 52 dirigeants mais le principal parti d’opposition, le Congrès, n’a pu remporter que 48 sièges. Peu importe le nombre de creepers réunis, il ne peut pas être une alternative au banian. » Le Premier ministre Modi s’est efforcé de donner des droits aux habitants du pays. L’Inde était l’un des cinq seuls pays au monde à produire des vaccins anti-coronavirus. Le Premier ministre a envoyé ces vaccins dans 100 pays, a déclaré M. Fadnavis.

Les agriculteurs du Maharashtra bénéficient de plusieurs programmes du gouvernement central tels que Kisan Samman Nidhi Yojana, Jal Jeevan Mission, Ujjwala Yojana, a-t-il ajouté.

S’exprimant à cette occasion, le chef d’État du BJP, Chandrashekhar Bawankule, a déclaré qu’au cours des neuf dernières années, l’Inde est devenue autosuffisante et que le Premier ministre Modi est devenu le dirigeant le plus populaire au monde aujourd’hui.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)