Aucun moyen de «juger les faits» dans les affaires de la Couronne avec des entreprises corrompues: juge

Lorsque l’homme d’affaires philippin Rizalino Espino a été nommé comme participant à un scandale de corruption impliquant une entreprise canadienne, il a supposé que sa journée au tribunal signifiait qu’un juge l’entendrait et évaluerait sa version des faits.

Au lieu de cela, peu importe les preuves présentées par son avocat.

Un juge du Québec a écrit en mai qu’il n’y avait «aucune possibilité de statuer sur les faits» dans cette affaire, dans laquelle le tribunal a approuvé un accord de réparation entre les procureurs fédéraux et une entreprise québécoise de technologie médico-légale qui a fait des affaires pendant des années aux Philippines.

Les accords de réparation – la version canadienne des accords de poursuites différées – sont une nouvelle partie du paysage juridique, censée faciliter la traduction en justice des entreprises corrompues, tout en leur permettant d’éviter des poursuites.

Mais l’expérience d’Espino met en évidence une faille potentielle dans le processus : les juges qui décident d’approuver ou non les accords sont incapables de déterminer si les faits convenus qui sous-tendent les accords sont vrais. Ces faits convenus sont décidés uniquement par la société accusée et les procureurs.

Jennifer Quaid, professeure de droit à l’Université d’Ottawa, a déclaré que le régime d’accords de réparation au Canada repose sur la divulgation volontaire par les personnes impliquées dans des actes répréhensibles, qui sont susceptibles de « brosser le meilleur tableau possible de leur implication », a-t-elle déclaré.

« Même si l’on reconnaît sa responsabilité, il y a généralement un effort pour tourner aussi positivement que possible. »

Dans l’affaire qui a empêtré Espino, l’accord de réparation a été conclu par la société québécoise Ultra Electronics Forensic Technology. Il a reconnu des années d’actes répréhensibles et a accepté de payer une amende de 10 millions de dollars pour un système de corruption visant à vendre son système phare d’identification balistique à la police nationale des Philippines.

Espino n’a pas été accusé d’un crime. Mais lui et sa société Concept Dynamics Enterprises sont allés devant les tribunaux au Canada pour blanchir leur nom après avoir découvert qu’ils avaient été nommés comme participants au stratagème de corruption dans «l’exposé conjoint des faits» de l’accord de réparation.

La déclaration décrit Espino comme un acteur clé dans le stratagème selon lequel Ultra a déclaré des pots-de-vin « affectés et promis » à de hauts responsables, dont le secrétaire à l’Intérieur philippin Ronaldo Puno et son frère. La société a admis avoir utilisé le stratagème corrompu pour l’aider à obtenir 17 millions de dollars de contrats avec la police philippine.

Mais Espino a déclaré qu’il était une victime et un dénonciateur qui a mis fin au stratagème corrompu d’Ultra et n’a pas versé de pots-de-vin aux frères Puno ni à personne d’autre.

Dans une série de courriels à La Presse canadienne, Espino a déclaré qu’il voulait «sauver» sa réputation après avoir été «traîné dans la boue» lors du processus judiciaire d’approbation de l’accord de réparation.

« Le tribunal n’est pas habilité à prendre en considération toute autre information, aussi convaincante soit-elle », a écrit Espino. « Il ne s’agit que du deuxième accord d’assainissement à être approuvé au Canada, il reste encore beaucoup à apprendre.

Espino a déclaré qu’il voulait « une chance de défendre mon nom et ma réputation ».

Le juge de la Cour supérieure du Québec, Marc David, a rejeté la demande d’Espino de faire retirer les accusations portées contre lui de l’énoncé des faits convenus, dans sa décision d’approuver l’accord de réparation d’Ultra.

« Lorsqu’il est présenté avec un accord de réparation, un tribunal doit accepter les faits tels qu’ils ont été exposés par le procureur et l’organisation accusée », a écrit David.

« La procédure est bipartite. Il n’y a aucune possibilité de juger les faits. En principe, un exposé conjoint des faits ne peut être ébranlé sur la base de l’existence éventuelle de preuves contradictoires.

Des tiers comme Espino et Concept Dynamics n’ont aucun recours immédiat pour éviter un accord de réparation, même s’ils présentent ce que David a appelé des « faits alternatifs ».

L’avocat d’Espino, Philip Aspler, a déclaré au juge que l’exposé conjoint des faits était diffamatoire et « plein d’inexactitudes, d’erreurs et de mensonges éhontés ».

« On ne peut s’empêcher de se demander si le procureur a même pris la peine de vérifier les faits ou s’il a simplement avalé, crochet, ligne et plomb, tout ce que l’accusé a fait », a déclaré Aspler au juge. « L’un des problèmes est que la Couronne s’est vraiment donné la peine d’obtenir toutes les versions de l’histoire, et je soumets respectueusement que ce n’est pas le cas. »

David, qui a qualifié les revendications d’Espino de « courbe » lors de l’audience de décembre 2022, n’est que le deuxième juge chargé d’approuver un accord de réparation depuis leur ajout au Code criminel en 2018.

Le premier concernait SNC-Lavalin, qui a reconnu l’an dernier des faits de corruption liés à la réfection du pont Jacques-Cartier à Montréal.

Mais le processus de réparation avait été rendu public en 2019, dans une affaire distincte impliquant SNC-Lavalin. L’ancienne procureure générale Jody Wilson-Raybould a affirmé que le premier ministre Justin Trudeau l’avait indûment poussée à conclure un accord avec SNC-Lavalin au sujet de ses affaires de corruption en Libye. Elle a refusé et, au lieu de remédier à la situation, l’entreprise a fini par plaider coupable de fraude.

Alors que le régime de poursuites différées du Canada en est encore à ses balbutiements, David a fait remarquer que sa décision dans l’affaire Ultra aurait probablement une incidence sur les futurs accords de réparation.

Stéphane Hould, le coordinateur de l’accord de réparation du ministère public, a refusé de commenter l’affaire, mais a souligné les observations de la Couronne décrivant Espino comme un « participant » admis au stratagème de corruption, qui s’est déroulé de 2006 à 2018.

En cour, les procureurs de la Couronne ont soutenu l’exposé conjoint des faits. La fraude et les infractions en vertu de la loi sur la corruption d’agents publics étrangers, ont déclaré les procureurs au tribunal, n’exigent pas que « des pots-de-vin aient effectivement été versés ».

« Le stratagème de fraude a été conçu pour gonfler le prix des contrats et a été facilité par la réception de commissions (d’Espino) », indiquent les observations de la Couronne.

Ils ont averti David que le fait de recevoir les réclamations d’Espino pourrait faire dérailler le processus en l’obligeant à juger des faits, ce que le régime d’accord de réparation ne permet pas.

Le juge David a finalement accepté, estimant qu’il ne pouvait pas rejeter l’accord parce que Concept Dynamics n’avait pas réussi à démontrer que les procureurs ou Ultra Electronics avaient « délibérément » induit le tribunal en erreur.

« Lorsqu’un accord de réparation lui est présenté, un tribunal doit accepter les faits tels qu’ils ont été exposés par le procureur et l’organisation accusée », a déclaré David. « Il n’y a aucune possibilité de juger les faits. En principe, un exposé conjoint des faits ne peut être ébranlé sur la base de l’existence éventuelle de preuves contradictoires.

Il a ajouté que Concept Dynamics « peut demander réparation devant le système judiciaire civil » s’il se sentait lésé.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, Ultra Electronics a déclaré que les affirmations d’Espino n’avaient « aucun fondement en fait ».

« Cette affaire a fait l’objet d’une enquête approfondie de la part de la Gendarmerie royale du Canada, avec notre entière coopération », a déclaré la société. « Ultra Forensic Technology n’utilise plus d’intermédiaires aux Philippines. Cela inclut M. Espino, qui est impliqué en tant que complice, dans l’inconduite historique telle que décrite par l’exposé conjoint des faits signé par le SPPC et l’entreprise.

Quaid, professeur de droit à l’Université d’Ottawa, a déclaré que l’affaire impliquant Concept Dynamics est étrange et « délicate » parce que l’affaire remonte à plusieurs années et que les stratagèmes de corruption impliquent généralement de nombreuses parties avec différents degrés de culpabilité.

« Je ne sais pas objectivement où est la vérité », a-t-elle déclaré. « Personne en dehors des personnes qui ont mené l’enquête et des parties elles-mêmes impliquées n’en connaît réellement toute l’étendue. »

Mais elle a dit qu’il est fort probable que lorsque le régime d’accord de réparation a été conçu, un scénario comme celui-ci n’a tout simplement pas été envisagé.

Quaid a déclaré qu’il est possible que les vraies victimes soient ignorées, ce qui représente une « lacune » dans un régime qui a pour mandat d’être centré sur les victimes.

« Il semble que ce soit un oubli », a-t-elle déclaré.

Quaid a déclaré qu’il existe un risque que les enquêtes passent à côté de certaines choses et qu’il est difficile d’attraper des gens en train de mentir si une vérification indépendante n’est pas possible.

« Donc, vous avez besoin de quelqu’un à l’intérieur qui dit: » Oh, je sais ce qui s’est passé et je vais vous le dire « », a-t-elle déclaré. « Mais il y a ensuite une certaine quantité de foi. »

Ultra Electronics a finalement été pénalisé de 10 millions de dollars en vertu de son accord de réparation, et des accusations de corruption transnationale et de fraude sont toujours en cours contre les anciens employés Robert Walsh, Timothy Heaney, René Bélanger et Michael McLean.

