Aucun mouvement à la sortie de Brittney Griner de Russie, dit Biden

En août, un tribunal russe a condamné la star américaine du basket-ball Brittney Griner pour trafic de drogue.

La police a déclaré en février avoir trouvé des cartouches de vapotage contenant de l’huile de cannabis dans ses bagages à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou.

Elle a été condamnée à neuf ans de prison.

Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il n’y avait eu aucun mouvement avec le président russe Vladimir Poutine concernant la libération de la star américaine du basket-ball Brittney Griner.

Biden a fait ces remarques mercredi lors d’un bref échange avec des journalistes devant la Maison Blanche.

Mardi, Biden a déclaré à CNN qu’il n’avait pas l’intention de rencontrer Poutine lors du sommet du G20 le mois prochain, à moins que le dirigeant russe ne soit disposé à discuter de la détention de la star de la Women’s National Basketball Association (WNBA).

“Écoutez, je n’ai aucune intention de le rencontrer”, a déclaré Biden. “Mais, par exemple, s’il venait me voir au G20 et me disait:” Je veux parler de la sortie de Griner “, je le rencontrerais.”

Un tribunal russe a condamné Griner le 4 août pour trafic de drogue après que la police a déclaré en février avoir trouvé des cartouches de vapotage contenant de l’huile de cannabis dans ses bagages à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou.

L’octuple joueuse étoile avec Phoenix Mercury de la WNBA et double médaillée d’or olympique, avait admis qu’elle avait les bidons dans ses bagages, mais a témoigné qu’elle les avait emballés à la hâte par inadvertance et qu’elle n’avait aucune intention criminelle. . Son équipe de défense a présenté des déclarations écrites selon lesquelles on lui avait prescrit du cannabis pour traiter la douleur.

Elle a été condamnée à neuf ans de prison – près du maximum de 10 ans pour possession de drogue. Les avocats de Griner ont fait valoir après la condamnation que la peine était excessive. Ils ont également déclaré que dans des affaires similaires en Russie, les accusés avaient été condamnés à une peine moyenne d’environ cinq ans, et qu’environ un tiers d’entre eux avaient obtenu une libération conditionnelle.

Les avocats de Griner ont déposé un recours qui doit être entendu devant le tribunal le 25 octobre.

Son arrestation en février est intervenue à un moment de tensions accrues entre Moscou et Washington, quelques jours seulement avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine. À l’époque, Griner, reconnue comme l’une des plus grandes joueuses de l’histoire de la WNBA, retournait en Russie, où elle jouait pendant l’intersaison de la ligue américaine.

Avant sa condamnation, le Département d’État américain avait déclaré Griner “détenue à tort” – une accusation que la Russie a fermement rejetée.

En juillet, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a révélé que Washington avait fait une “proposition substantielle” pour ramener Griner chez lui, ainsi que Paul Whelan, un Américain purgeant une peine de 16 ans en Russie pour espionnage.

Plusieurs agences de presse ont rapporté que Washington avait proposé d’échanger Griner et Whelan contre Viktor Bout, un marchand d’armes russe qui purge une peine de 25 ans aux États-Unis et qui a déjà été surnommé le “marchand de la mort”.

La Maison Blanche a déclaré qu’elle n’avait pas encore reçu de réponse productive de la Russie à l’offre.

Le mois dernier, Biden a rencontré Cherelle Griner, l’épouse de Brittney Griner, ainsi que l’agent du joueur, Lindsay Colas. Biden s’est également assis séparément avec Elizabeth Whelan, la sœur de Paul Whelan.

La Maison Blanche a déclaré après les réunions que le président avait souligné aux familles son “engagement continu à travailler par toutes les voies disponibles pour ramener Brittney et Paul à la maison en toute sécurité”.

Dimanche, l’ancien ambassadeur américain aux Nations unies, Bill Richardson, qui s’est rendu à Moscou en septembre et a rencontré de hauts responsables russes, a déclaré à CNN que Griner et Whelan pourraient être libérés d’ici la fin de l’année.

“Je suis prudemment optimiste sur le Griner [and] négociations Whelan », a déclaré Richardson, qui a travaillé en privé pour obtenir la libération des détenus américains à l’étranger.

Richardson a ajouté qu’il pensait qu’un échange de détenus inclurait deux Russes en échange des deux Américains. Il n’a pas identifié les Russes ni donné de délai exact.

Lorsqu’on lui a demandé si les deux Américains pourraient être libérés d’ici la fin de l’année, il a répondu : « Je pense que oui. Maintenant, je déteste faire des prédictions, mais oui.