Aucun lien avec des anomalies congénitales trouvé chez les pères potentiels prenant de la metformine pour le diabète

Les pères potentiels atteints de diabète de type 2 peuvent être rassurés : la prise de metformine n’est pas associée à des malformations congénitales chez leur progéniture, conclut une vaste étude portant sur plus de 3 millions de grossesses publiée par Le BMJ.

Les chercheurs affirment que les résultats montrent que la metformine peut continuer à être considérée comme un médicament approprié pour gérer la glycémie chez les hommes atteints de diabète de type 2 qui envisagent d’avoir des enfants.

La metformine est largement utilisée pour traiter le diabète de type 2 chez les hommes en âge de procréer, mais une étude danoise récente a rapporté un lien entre l’utilisation de metformine par les futurs pères et un risque accru de malformations congénitales, notamment génitales, chez les nourrissons de sexe masculin.

Cependant, les questions sur la plausibilité biologique et la causalité entre l’utilisation paternelle de metformine et le risque de malformations congénitales chez la progéniture restent en suspens.

Pour fournir des indications supplémentaires sur cette question, les chercheurs ont entrepris d’évaluer l’association entre l’utilisation paternelle de metformine et le risque de malformations congénitales chez les enfants de Norvège et de Taiwan.

À l’aide des registres nationaux des naissances et des bases de données de prescription, ils ont identifié 619 389 enfants possédant des données paternelles pendant la période de développement des spermatozoïdes (trois mois avant la grossesse) en Norvège entre 2010 et 2021 et 2 563 812 à Taiwan entre 2004 et 2018.

Parmi eux, les pères de 2 075 (0,3 %) enfants en Norvège et de 15 276 (0,6 %) enfants à Taiwan ont utilisé la metformine pendant la période de développement des spermatozoïdes.

En Norvège, des malformations congénitales ont été trouvées chez 24 041 (3,9 %) enfants de pères n’ayant pas utilisé de metformine pendant la période de développement des spermatozoïdes, contre 104 (5 %) enfants de pères ayant utilisé de la metformine.

De même, à Taïwan, des malformations congénitales ont été trouvées chez 79 278 (3,1 %) enfants de pères n’ayant pas utilisé de metformine, contre 512 (3,4 %) enfants de pères ayant utilisé de la metformine.

Mais après avoir limité les analyses aux pères atteints de diabète de type 2 et ajusté en fonction d’autres facteurs importants, tels que l’âge du père et les conditions associées, aucun risque accru de malformations congénitales n’a été observé chez les nourrissons nés de pères ayant utilisé de la metformine pendant la période de développement des spermatozoïdes. Norvège ou Taïwan.

Et aucune augmentation notable du risque n’a été constatée pour des malformations d’organes spécifiques, y compris les malformations génitales.

Il s’agit de résultats d’observation, ils ne peuvent donc pas en établir la cause, et les auteurs reconnaissent que les données diagnostiques peuvent ne pas être tout à fait exactes et qu’il peut y avoir eu une mauvaise classification de la consommation de drogues. Ils ne peuvent pas non plus exclure la possibilité que d’autres facteurs non mesurés aient pu affecter leurs résultats.

Cependant, les résultats étaient cohérents après des analyses plus approfondies tenant compte des facteurs génétiques et familiaux, ce qui suggère qu’ils résistent à un examen minutieux.

En tant que tels, ils concluent : « Ces résultats rassurent et peuvent aider les cliniciens à prendre des décisions thérapeutiques éclairées lors de la sélection de la metformine dans le traitement du diabète sucré de type 2 chez les hommes qui planifient de fonder une famille. »

Dans un éditorial lié, des chercheurs australiens affirment que les différences dans la qualité des données disponibles et dans les analyses effectuées peuvent aider à expliquer les résultats incohérents de cette étude et de ceux de l’étude danoise.

L’absence de mécanisme biologique connu plaide également contre un lien entre l’utilisation paternelle de metformine et les malformations fœtales.

« Pour certains, ces résultats ne dissipent peut-être pas complètement les inquiétudes soulevées par les analyses danoises, et des études de confirmation supplémentaires en valent la peine », écrivent-ils. « Cependant, à tout le moins, ces résultats rassurent les cliniciens et les futurs pères qui se feront prescrire de la metformine avant la conception. »

