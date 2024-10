Aucun klaxon d’avertissement n’a retenti sur le site de l’incendie mortel de SouthPark, selon les archives de l’État

Plusieurs faux pas sur le site de l’incendie mortel de l’année dernière à SouthPark pourraient avoir contribué aux conditions qui ont tué deux hommes et nécessité le sauvetage d’urgence de beaucoup d’autres, selon des documents d’État récemment obtenus.

D’une part, un klaxon pneumatique – un appareil bruyant couramment utilisé sur les chantiers de construction pour avertir les travailleurs des situations d’urgence – n’a jamais retenti, selon les archives du ministère du Travail de l’État obtenues par The Charlotte Observer grâce à une demande d’archives publiques.

L’incendie à cinq alarmes, le plus important de l’histoire récente de Charlotte, a tué Reuben Holmes et Demonte Sherill, deux hommes installant des fenêtres au sixième étage de l’immeuble en pleine expansion.

En avril, les responsables du ministère du Travail ont infligé une amende de plus de 56 000 dollars à trois entreprises pour une série d’infractions liées à l’incendie monstrueux.

Le dossier de 169 pages récemment publié fournit plus de détails sur la façon dont les violations du code de sécurité sur le site ont probablement ralenti la fuite de certains des quelque 35 travailleurs sur le chantier, ou — dans le cas du deux ouvriers tués – aurait pu les empêcher de se mettre en sécurité.

« C’est insensé », a déclaré Faith Fox, une avocate de Charlotte représentant les familles de Holmes et Sherrill. « Toutes ces petites choses auraient pu sauver la vie de deux personnes. Des éléments de base, comme l’installation d’un avertisseur pneumatique, ont contribué à la mort de mes clients.

Reuben Holmes, à gauche, et Demonte Sherrill, à droite, ont été tués dans l’incendie massif du 18 mai 2023 dans un immeuble en construction près du centre commercial SouthPark.

Un klaxon pneumatique aurait pu avertir les travailleurs

L’inspecteur du travail de l’État a déterminé que le fait de faire retentir un klaxon pneumatique aurait pu avertir rapidement les travailleurs de l’incendie de mai 2023.

« L’utilisation d’une alarme sonore, telle qu’un avertisseur pneumatique ou plusieurs avertisseurs pneumatiques, aurait fourni une alerte instantanée à tous les travailleurs pour qu’ils évacuent le bâtiment vers un endroit sûr », indique le rapport du DOL.

Peu de temps après l’incendie, un représentant anonyme du chantier de construction a déclaré à un enquêteur de Caroline du Nord qu’il ne savait pas où le klaxon pneumatique était stocké. Quelques minutes plus tard, lors d’un entretien, il a changé cela et a déclaré que le klaxon pneumatique se trouvait dans une « boîte à travaux » dans un parking sur place, selon des documents.

L’enquêteur de l’État a finalement trouvé un avertisseur sonore attaché à une clôture près d’une entrée du complexe, selon les documents qui viennent d’être publiés. On ne sait pas s’il s’agissait du klaxon pneumatique le plus proche de l’endroit où l’incendie s’est déclaré, selon les archives.

Des archives judiciaires précédemment déposées indiquent que les travailleurs du site montaient et descendaient en courant le seul escalier du site en criant « au feu, au feu » pour avertir ceux qui travaillaient au-dessus du rez-de-chaussée.

Selon les documents d’enquête de l’État, il s’agit d’un moyen inadéquat pour avertir les personnes en danger.

« Les travailleurs qui montent sept étages d’escaliers, parcourent chaque niveau pour avertir verbalement tous les travailleurs de l’évacuation du bâtiment lors d’un incendie de structure qui se développe rapidement et qui s’intensifient par la fumée, ne constituent pas un système d’alarme efficace », indique un document du dossier d’enquête.

Les pompiers luttent contre un incendie sur un chantier de construction à SouthPark en mai 2023. Plus d’un an plus tard, les enquêteurs de l’État ont déclaré qu’aucun avertisseur pneumatique n’avait été utilisé pour avertir les travailleurs des flammes.

Pas d’alarme ni de plan d’évasion

Le projet Modera SouthPark de sept étages devait comprendre 239 appartements donnant sur Liberty Row Drive.

Les travaux sur le complexe ont commencé en janvier 2022 avec des constructeurs utilisant un type de construction de plus en plus courant, où l’étage inférieur est constitué de matériaux incombustibles comme le béton et les étages supérieurs sont construits en bois. Ce type de bâtiment est particulièrement vulnérable aux incendies importants et rapides pendant la construction, Les experts du secteur ont découvert.

L’incendie s’est déclaré dans le garage du rez-de-chaussée, où une remorque garée contenait un générateur et des produits chimiques inflammables en mousse pulvérisée.

À 8 h 55 le 18 mai 2023, un travailleur pulvérisant de la mousse isolante au deuxième étage du bâtiment s’est dirigé vers le rez-de-chaussée et vu des flammes venant de l’arrière de la remorque.

Lui et au moins un autre travailleur ont tenté d’éteindre les flammes avec des extincteurs, selon le calendrier du DOL. Mais ils ne le pouvaient pas.

« L’incendie s’est rapidement propagé et a touché l’isolation en mousse récemment appliquée au plafond du parking à deux étages », a révélé l’enquête.

Les enquêteurs ont conclu que la cause probable de l’incendie était une « panne de moteur diesel », selon les documents récemment publiés.

Comme l’a indiqué précédemment le ministère du Travail, le chantier de construction ne disposait pas d’un système d’alarme requis par le code pour avertir les travailleurs du danger imminent, indique le rapport.

Les responsables du ministère ont également déclaré que les mesures de sécurité prises par MCRT Carolinas Construction LLC, l’entrepreneur, ne correspondait pas au plan d’action d’urgence du chantier. Le plan décrivait trois sorties depuis les étages supérieurs, mais une seule existait par exemple le jour de l’incendie.

Les dossiers nouvellement obtenus indiquent que MCRT n’a pas discuté de son plan de sécurité avec les sous-traitants présents sur le site. Ceci, ajouté au manque d’issues, « aurait pu contribuer au retard dans l’évacuation en toute sécurité de tout le personnel du bâtiment en cas d’incendie ».

Les responsables du sous-traitant Baker Insulation, par exemple, n’avaient pas été informés du plan d’urgence du site, selon les documents officiels.

Un représentant anonyme d’un autre sous-traitant, Diversified Insulation, a déclaré qu’il n’avait pas été informé du plan et qu’il n’avait pas assisté à la séance d’orientation sur la sécurité du site du MCRT.

Holmes et Sherrill, les hommes tués par l’incendie, n’ont pas non plus assisté à la séance d’information sur la sécurité, selon les documents récemment publiés.

Dans une réponse par courrier électronique au Charlotte Observer, un représentant du promoteur, Mill Creek Residential, n’a pas répondu aux conclusions du ministère du Travail.

Les restes calcinés du complexe d’appartements Liberty Row Drive témoignent de la dévastation de l’incendie.

Coincé au sixième étage

Holmes et Sherrill étaient au sixième étage et à environ 460 pieds du seule sortie d’escalier lorsque l’incendie s’est déclaré, selon les archives du DOL.

Les pompiers de Charlotte ont tenté de les sauver et leurs efforts sont documentés dans les archives judiciaires.

Tout d’abord, ils ont essayé de trouver une borne-fontaine fonctionnelle, une source d’eau requise par le code et utilisée par les pompiers. Les tuyaux verticaux permettent aux pompiers d’accéder à des sources d’eau sur plusieurs étages, évitant ainsi d’avoir à traîner des centaines de kilos de tuyaux dans les escaliers. Mais aucune borne-fontaine en état de marche n’a pris feu dans le bâtiment, selon les archives.

Les pompiers sont montés au sixième étage et ont pu entendre les deux hommes coincés crier à l’aide, selon une plainte déposée par leurs familles cette année.

La fumée était si forte que les pompiers se sont perdus, n’ont pas pu sortir et ont appelé un secours, selon la plainte des familles. Finalement, ils ont trouvé le seul escalier et se sont enfuis.

Les corps de Holmes et Sherrill ont été retrouvés le lendemain.

En avril, DOL fonctionnaires condamnés à une amende MCRT 46 875 $ pour ne pas avoir mis en œuvre de plan d’intervention d’urgence ou avoir installé un système d’alarme. Ils ont également été cités pour ne pas avoir de sorties qui n’étaient pas aménagées pour offrir une sortie facile à tous les travailleurs, ont indiqué les inspecteurs.

Les responsables du travail de l’État ont également infligé une amende de 3 125 $ au sous-traitant Diversified Insulation pour ne pas avoir conservé et mis à la disposition des travailleurs des copies des fiches de données de sécurité relatives aux matières dangereuses.

Et ils ont infligé une amende de 6 250 $ à Kentucky Overhead Door, Inc., faisant affaire sous le nom de Baker Insulation, pour deux violations. Ils comprenaient l’absence de « programme respiratoire » écrit et l’absence de liste des produits chimiques dangereux sur le site.

MCRT et Diversified Insulation ont payé leurs amendes, a déclaré Erin Wilson, porte-parole du ministère du Travail.

L’État a réduit la pénalité pour la porte aérienne du Kentucky à 4 687 $ à la suite d’un accord de règlement en janvier.