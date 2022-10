Aucun joueur noir attendu dans les World Series, un 1er depuis 1950

En regardant autour du Memorial Stadium avant le premier match de la Série mondiale de 1983, la star des Phillies de Philadelphie, Gary Matthews, a vu beaucoup de talents noirs.

Jo Morgan. Eddie Murray. Garry Madox. Ken Singleton. Al Bumbry. Disco Dan Ford. Et bien plus cette nuit à Baltimore.

“Nous étions plusieurs”, se souvient Matthews.

Lorsque les fans regarderont les Astros et les Phillies de Houston s’aligner cette semaine pour commencer la Classique d’automne, ce sera une image bien différente.

Certes, Jose Altuve de Houston et Jean Segura de Philadelphie font partie des dizaines de joueurs latins qui aident à maintenir la diversité des alignements des grandes ligues.

Mais pour la première fois depuis 1950, peu de temps après que Jackie Robinson ait franchi la barrière des couleurs de la Major League Baseball, il n’y a aucun projet de joueurs noirs nés aux États-Unis dans cette série mondiale.

Zéro.

“C’est révélateur”, a déclaré Bob Kendrick, président du Negro Leagues Baseball Museum à Kansas City, Missouri. “Il est quelque peu surprenant que deux villes qui ont une forte population afro-américaine, il n’y ait pas un seul joueur noir.”

“Cela nous permet de savoir qu’il y a évidemment beaucoup de travail à faire pour créer des opportunités pour les enfants noirs de poursuivre leur rêve au plus haut niveau”, a-t-il déclaré.

Robinson a fait ses débuts en 1947 avec les Dodgers de Brooklyn et a joué dans les World Series cette année-là. Depuis lors, le match de 1950 entre les Yankees de New York et les Phillies a été la seule Série mondiale sans joueur noir.

Houston et Philadelphie annonceront leurs listes de 26 joueurs plusieurs heures avant le match 1 vendredi soir au Minute Maid Park, où Dusty Baker, un voltigeur noir des Dodgers de Los Angeles, champion de 1981, gère les Astros.

À partir de 1954, lorsque Willie Mays et les Giants de New York ont ​​joué contre Larry Doby et Cleveland, chaque équipe pour atteindre les World Series avait au moins un joueur noir né aux États-Unis jusqu’à ce que les Astros de 2005 n’en aient pas.

Au cours de ce demi-siècle, des grands noms noirs tels que Hank Aaron, Barry Bonds, Lou Brock, Bob Gibson, Rickey Henderson et Frank Robinson ont dominé la scène d’octobre. Rien qu’en 1979, Willie Stargell et Dave Parker faisaient partie des 10 joueurs noirs des champions “We Are Family” des Pirates de Pittsburgh.

Pendant une grande partie de cette période, le baseball était clairement le jeu dominant aux États-Unis, le passe-temps national. Au fil des ans, à mesure que le basket-ball et le football gagnaient en popularité, le baseball est devenu plus cher, l’accent étant mis sur les équipes de voyage et les vitrines d’élite.

“Les enfants ont commencé à se tourner vers d’autres sports”, a déclaré Matthews.

L’un des fils de Matthews, Gary Jr., était un voltigeur All-Star. Un autre fils travaille au bureau du commissaire avec des programmes de diversité.

En 2020, lorsque les Dodgers ont battu Tampa Bay, la star de Los Angeles, Mookie Betts, était le seul joueur noir des World Series.

Lors du All-Star Game cet été au Dodger Stadium, Betts portait un t-shirt avec le message : “Nous avons besoin de plus de Noirs au stade.”

Mais sur le terrain ce week-end, malgré des indicateurs encourageants et des efforts à plusieurs niveaux de la MLB, un blanchissage des World Series pour la première fois en plus de sept décennies.

“C’est le point d’exclamation”, a déclaré Richard Lapchick, directeur de l’Institut pour la diversité et l’éthique dans le sport au centre de la Floride.

“C’est une histoire qui dure depuis la fin des années 1980, le déclin des joueurs de baseball noirs”, a-t-il déclaré.

Lapchick, auteur principal des rapports annuels de son groupe sur les pratiques d’embauche diversifiées dans le sport, a déclaré que les joueurs noirs représentaient 7,2% des listes de la journée d’ouverture cette année. Cela a chuté de 7,6% l’année dernière et a marqué le plus bas depuis la première collecte de données d’étude en 1991, lorsque 18% des joueurs de la MLB étaient noirs.

Les Phillies n’avaient aucun joueur noir sur leur liste d’ouverture cette année pour la première fois depuis 1959. Roman Quinn, un voltigeur remplaçant noir, a disputé 23 matchs avant d’être libéré.

La recrue de Philadelphie, Darick Hall, a fait ses débuts fin juin et a disputé 41 matchs – sa mère est blanche et son père est noir et blanc, et il s’identifie comme multiracial. Hall n’était sur la liste des Phillies pour aucun des trois premiers tours de cette post-saison et ne devrait pas être sur la liste des World Series.

Houston a perdu dans la Série mondiale l’an dernier avec Michael Brantley, un voltigeur noir, sur la liste. Brantley est absent pour la saison cette année en raison d’une blessure à l’épaule. Le lanceur de relève Josh James est également noir et fait partie de la liste de 40 joueurs de l’équipe, mais il a subi une opération au bras début octobre.

La MLB comptait 38% de joueurs de couleur sur les listes de la journée d’ouverture, dont Altuve, Yordan Alvarez, Jeremy Peña, Yuli Gurriel, Cristian Javier et Framber Valdez des Astros et Segura, Ranger Suárez et Seranthony Domínguez des Phillies.

De nombreux joueurs afro-latinos adoptent l’identité noire, mais peut-être pas pour les mêmes raisons que les joueurs noirs américains. La race et la couleur de la peau ont une devise différente dans des endroits comme la République dominicaine, le Panama, Cuba et le Belize.

Betts, Josh Bell de San Diego, Triston McKenzie de Cleveland, Michael Harris II d’Atlanta et Aaron Hicks des Yankees de New York faisaient partie des joueurs noirs dont les équipes ont été éliminées plus tôt ce mois-ci lors des séries éliminatoires.

Kendrick et d’autres voient des signes de plus sur le chemin.

“Je suis optimiste. Je le suis », a-t-il déclaré.

L’été dernier, pour la première fois dans l’histoire du repêchage de la MLB, quatre des cinq premiers joueurs sélectionnés étaient noirs.

Tous les quatre, ainsi que plus de 300 grands ligueurs, dont Harris, Hunter Greene de Cincinnati, Ke’Bryan Hayes de Pittsburgh et Devin Williams de Milwaukee, ont participé à des initiatives basées sur la diversité de la MLB telles que la MLB Youth Academy, la série DREAM et le Reviving Baseball in Inner. Programme des villes (RBI).

La MLB a également promis 150 millions de dollars au cours de la prochaine décennie à la Players Alliance, une organisation de joueurs actuels et anciens travaillant à accroître la participation des Noirs à tous les niveaux du sport.

Le vice-président exécutif des White Sox de Chicago, Kenny Williams, est le seul leader noir des opérations de baseball pour une équipe de ligue majeure.

“Je pense que sûrement mais lentement, nous allons voir un changement de pendule”, a déclaré Kendrick.

« Le problème, c’est que nous ne sommes pas patients. Je n’aime pas les grains instantanés. Je viens de Géorgie – j’aime le mien cuit lentement », a-t-il déclaré.

___

L’écrivain AP Aaron Morrison a contribué.

___

Ben Walker, l’Associated Press