Aucun jeune adulte en bonne santé n’est mort du Covid-19 – Israël – RT World News

Le ministère de la Santé a promis de publier toutes les données sur les décès par coronavirus par statut vaccinal et âge

Pas une seule personne en bonne santé de moins de 50 ans n’est morte du Covid-19 en Israël, selon les données publiées par le ministère de la Santé du pays en réponse à une demande d’accès à l’information de l’avocat Ori Xabi.

« Pourquoi toutes les mesures extrêmes de fermeture d’écoles, de vaccination des enfants et de confinement étaient-elles nécessaires ? » a demandé à Epoch Times le spécialiste en médecine interne Yoav Yehezkelli, un éminent critique des politiques israéliennes sur le Covid-19.

En plus de demander le nombre de décès de Covid-19 survenus chez des patients de moins de 50 ans sans problème de santé sous-jacent, Xabi a également demandé au ministère de fournir l’âge moyen des patients décédés de la maladie, segmenté par statut vaccinal, ainsi que le nombre annuel de cas d’arrêt cardiaque entre 2018 et 2022.















L’âge moyen des décès parmi les personnes vaccinées contre le Covid-19 était de 80,2 ans, tandis que la moyenne des non vaccinés était de 77,4 ans, selon le ministère.

Cependant, le ministère de la Santé a affirmé être incapable de fournir des informations sur les arrêts cardiaques pour les années 2021 et 2022, expliquant que les informations ne leur avaient pas encore été transférées.

Une étude publiée l’année dernière analysant les données des services médicaux d’urgence nationaux d’Israël a révélé une augmentation choquante de 25 % des appels aux services d’urgence en raison d’arrêts cardiaques pour les patients âgés de 16 à 39 ans survenus de janvier à mai 2021.

Cependant, Sharon Elroy-Pries, chef des services de santé publique du ministère de la Santé, a condamné les efforts visant à établir un lien avec le début du programme de vaccination Covid-19 en décembre 2020 et a nié qu’il y ait eu une augmentation des arrêts cardiaques au cours de cette période. temps, ou toute augmentation du nombre de décès de jeunes.

Le cardiologue Retsef Levi, l’un des auteurs de l’étude, a souligné que le ministère avait affirmé ne pas disposer d’informations sur les arrêts cardiaques pour 2021 et 2022, ce qui signifie que l’une des deux affirmations devait être fausse.

Bien que le ministère de la Santé ait insisté sur le fait que les données qu’il a fournies à Xabi concernant les patients âgés de 18 à 49 ans se limitaient aux cas pour lesquels une enquête épidémiologique avait été achevée, il est connu qu’il a accès à une base de données qui comprend des données détaillées sur tous les patients, y compris les conditions sous-jacentes, qu’une enquête épidémiologique ait été effectuée ou non.

Yehezkelli a appelé la réponse du ministère de la Santé « un peu naïf » se demandant pourquoi il avait retenu les données complètes, mais a souligné que les statistiques justifiaient les critiques du gouvernement. « C’était définitivement une maladie qui ne mettait en danger que les personnes âgées », a-t-il dit, soulignant que les chiffres du ministère de la Santé montraient que l’âge moyen de décès par Covid-19 était de 80 ans.

Le ministère de la Santé a promis de fournir des données sur la mortalité toutes causes confondues, segmentées par statut vaccinal et âge d’ici la fin du mois, après plus de deux ans d’obstruction en réponse aux demandes d’accès à l’information de Xabi.