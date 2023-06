Aucun gardien de but ne peut faire mieux que David de Gea à Manchester United, déclare l’ancien joueur, qui vise à creuser Roy Keane

Aucun autre gardien de but ne peut venir à Manchester United et faire un meilleur travail que David de Gea.

C’est le point de vue de l’ancien gardien des Red Devils Tomasz Kuszczak, qui pense que le club devrait s’en tenir au stoppeur espagnol malgré les appels à son départ.

2 De Gea a gardé 17 draps propres en 38 matches de Premier League, mais il y a encore des points d’interrogation quant à son avenir à Old Trafford Crédit : Getty

De Gea a connu une bonne saison jusqu’à présent, remportant le prix Golden Glove de Premier League avec 17 draps propres.

Mais des erreurs très médiatisées, dont deux cinglants lors de la défaite de Man United en Ligue Europa contre Séville, ainsi que des points d’interrogation sur sa capacité à distribuer le ballon ont conduit à suggérer que le manager Erik ten Hag devrait chercher ailleurs.

Ceux-ci ont été dirigés par la légende du club Roy Keane, qui a exhorté Man United à le déplacer s’ils veulent recommencer à gagner régulièrement des trophées.

Pendant ce temps, Ten Hag a refusé de confirmer si De Gea serait son gardien de but de premier choix la saison prochaine plus tôt cette semaine.

Kuszczak pense que De Gea mérite beaucoup plus de crédit pour le travail qu’il a accompli, visant une fouille effrontée à Keane dans le processus.

« Qui ne fait pas d’erreurs? », a déclaré Kuszczak à talkSPORT.com avec Paris gratuits. « Je veux dire que Roy Keane n’était pas un gardien de but, tout d’abord… »

« Évidemment, je vais toujours être du côté du gardien de but parce que j’ai été là. Je l’ai ressenti et je peux dire à quel point c’est difficile de jouer pour United. Je n’ai jamais eu la première place mais j’ai eu la chance de jouer pour l’équipe et je connais le genre de pression qui repose sur les épaules du gardien de but.

« David de Gea est au club depuis de très nombreuses années et il peut gérer toutes sortes de hauts et de bas, ce qui est important.

2 De Gea a remporté le prix du joueur de la saison du club à quatre reprises, mais certains pensent qu’il est temps qu’un nouvel homme soit amené entre les bâtons Crédit : Getty

« Il a eu quelques mauvaises saisons mais si nous regardons cette saison par exemple, il était bon. Oui, il a fait des erreurs… mais le dernier match, il a sauvé un penalty contre Fulham.

« Je pense qu’il est une présence massive pour United et il mérite tout le crédit qu’il reçoit. Je ne vois pas un gardien de but différent venir à United et faire mieux que lui.

« Nous parlons d’un gars qui est au club depuis 11 saisons et 544 apparitions pour le club et qui a été nommé joueur de l’année à plusieurs reprises. Il ne faut vraiment pas lui reprocher d’avoir commis une, deux ou trois erreurs au cours d’une très longue saison.

« Évidemment, vous voulez le gardien de but qui sera le meilleur homme à chaque match, mais c’est du sport. Vous faites des erreurs, mais si vous prenez toute sa carrière, même cette saison, et vous voyez combien d’arrêts il a fait et combien d’influences positives il a eu sur l’équipe, il n’y a aucun doute pour moi.