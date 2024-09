Aucun gagnant du jackpot, donc le tirage du Mega Millions atteint 800 millions de dollars le mardi 10 septembre

Le jackpot Mega Millions continue de croître.

Il n’y a pas eu de gagnant lors du tirage de vendredi soir, le jackpot augmentera donc à environ 800 millions de dollars avec une option en espèces de 401,8 millions de dollars pour le tirage de mardi, selon le Site Web de Mega Millions.

Il s’agit du septième plus gros jackpot Mega Millions jamais réalisé et du 13e plus gros de l’histoire de la loterie américaine (voir les listes ci-dessous).

Le jackpot a été remporté pour la dernière fois le 4 juin, lorsqu’un joueur de loterie de l’Illinois a remporté 552 millions de dollars – le neuvième plus gros Mega Millions jamais remporté.

Six nouveaux millionnaires

Même si personne n’a tout gagné, six billets ont trouvé les cinq boules blanches qui ont permis de remporter des prix d’un million de dollars.

Un billet vendu dans l’Ohio a remporté 2 millions de dollars grâce à la présence du mégaplier, tandis que les billets vendus en Floride, dans l’Illinois, dans le New Hampshire et au Texas ont remporté 1 million de dollars. Un billet vendu en Californie a remporté 2 233 779 dollars parce que cet État base les prix hors jackpot sur les ventes réelles dans sa juridiction.

Numéros gagnants du Mega Millions pour le 06/09/24

Voici les numéros gagnants du Mega Millions du vendredi 6 septembre 2024 : 6 – 23 – 41 – 59 – 63 et Megaball 25Le Megaplier était 2x.

Quand aura lieu le prochain tirage du Mega Millions ?

Les tirages du Mega Millions ont lieu tous les mardis et vendredis à 23 heures.

Comment jouer au Mega Millions ?

Le coût est de 2 $ par billet, mais vous pouvez ajouter le Megaplier pour 1 $, ce qui augmentera le montant de votre prix potentiel jusqu’à cinq fois le prix initial (à l’exception du jackpot).

Chaque joueur sélectionne cinq numéros de 1 à 70 pour les boules blanches et un numéro de 1 à 25 pour la Mega Ball. Cependant, vous pouvez également demander à la machine de loterie de générer un Quick Pick aléatoire pour vous. Vous n’avez pas besoin d’être citoyen américain ou résident d’un État particulier où vous achetez votre billet.

Combien de boules dois-je faire correspondre pour gagner le prix Mega Millions ?

Vous pouvez gagner 2 $ pour une seule boule blanche correspondante – la Mega Ball. En dehors du jackpot, vous pouvez gagner jusqu’à 1 million de dollars pour avoir fait correspondre les cinq boules blanches (sauf en Californie). Vous pouvez Consultez tous les gains sur le site Mega Millions ici.

Où le Mega Millions est-il disponible ?

Vous pouvez jouer au jeu dans 45 États, ainsi que dans le District de Columbia et les Îles Vierges américaines. Les États qui ne proposent pas le Mega Millions sont : Alabama, Alaska, Hawaï, Nevada et Utah.

Où peut-on acheter des billets de loterie ?

Les billets peuvent être achetés en personne dans les stations-service, les supérettes et les épiceries. Certains terminaux d’aéroport peuvent également vendre des billets de loterie.

Vous pouvez également commander des billets en ligne via Jackpocket, le service de loterie numérique officiel du réseau USA TODAYdans ces états américains : Arizona, Arkansas, Colorado, Idaho, Massachusetts, Minnesota, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, Nouveau-Mexique, New York, Ohio, Oregon, Texas, Washington DC et Virginie-Occidentale. L’application Jackpocket vous permet de choisir votre jeu de loterie et vos numéros, de passer votre commande, de voir votre ticket et de récupérer vos gains, le tout en utilisant votre téléphone ou votre ordinateur personnel.

Quelle est la date limite pour acheter des billets Mega Millions ?

La date limite d’achat d’un billet Mega Millions varie selon les États, n’attendez donc pas la dernière minute. Il peut s’écouler entre 15 minutes et une heure, voire plus, avant le tirage au sort. Pour certaines applications de loterie tierces, la date limite peut être plus proche de deux heures avant le tirage au sort. Par exemple, Jackpocket dans le New Jersey a une date limite de 21 h 15 pour le tirage au sort de 23 h HE.

Cliquez ici pour vérifier la date limite selon votre lieu de résidence.

Quelles sont mes chances de gagner à la loterie ?

Jouer au Mega Millions peut être passionnant, mais ne dépensez pas ces millions avant d’avoir gagné.

Les chances de gagner le jackpot sont de 302 575 350 contre 1. Les chances de trouver les cinq boules blanches sont de 12 607 306 contre 1.

Que signifie l’option de paiement en espèces ?

Les principales loteries aux États-Unis proposent deux options de paiement du jackpot : une rente et une somme en espèces.

L’option de rente est versée au fil du temps. Il y a un paiement immédiat, puis 29 paiements annuels par la suite, augmentant de 5 % chaque année. L’option en espèces est nettement inférieure au jackpot annoncé, mais elle est versée en une seule fois. Vous n’avez pas besoin d’attendre des décennies pour recevoir tout l’argent.

Un gagnant du jackpot peut-il rester anonyme ?

Dans certains États, comme le New Jersey, vous pouvez gagner à la loterie de manière anonyme. Ce n’était pas toujours le cas, mais les gagnants peuvent désormais rester anonymes une loi qui a été signée par le gouverneur Phil MurphyDans d’autres États, le nom et la ville d’origine du gagnant sont des informations publiques. Renseignez-vous auprès de la loterie de votre État pour plus d’informations.

Quels sont les 10 meilleurs jackpots Mega Millions ?

Voici les 10 meilleurs jackpots Mega Millions de tous les temps :

1,602 milliard de dollars, 8 août 2023 : gagné en Floride 1,537 milliard de dollars, 23 octobre 2018 : Gagné en Caroline du Sud 1,348 milliard de dollars, 13 janvier 2023 : gagné dans le Maine 1,337 milliard de dollars, 29 juillet 2022 : Victoire dans l’Illinois 1,128 milliard de dollars, 26 mars 2024 : gagné dans le New Jersey 1,05 milliard de dollars, 22 janvier 2021 : Victoire dans le Michigan 800 millions de dollars, 10 septembre 2024 : 656 millions de dollars, 30 mars 2012 : trois gagnants dans l’Illinois, le Kansas et le Maryland 648 millions de dollars, 17 décembre 2013 : deux gagnants en Californie et en Géorgie 552 millions de dollars, 4 juin 2024 : gagné dans l’Illinois

Quel a été le plus gros jackpot de loterie américain de tous les temps ?

Voici un aperçu des plus gros jackpots remportés aux États-Unis, entre les loteries Powerball et Mega Millions :

