Aucun formulaire, preuve d’identité nécessaire pour échanger des billets de Rs 2 000: State Bank Of India

Mettant fin aux spéculations quant à savoir si un formulaire ou un bordereau serait requis lors de l’échange ou du dépôt de billets de Rs 2 000, la State Bank of India a publié aujourd’hui une directive à toutes ses succursales disant qu’elle sera autorisée « sans obtenir de bordereau de réquisition ». Des billets de Rs 2 000 jusqu’à une valeur totale de Rs 20 000 peuvent être déposés ou échangés à la fois, a réitéré la directive.

La clarification intervient au milieu d’une prétendue désinformation sur les réseaux sociaux selon laquelle un formulaire devrait être rempli, ainsi que la soumission de documents d’identité comme une carte Aadhaar, afin d’échanger les notes interdites.

La Reserve Bank of India a annoncé vendredi qu’elle retirerait les billets de Rs 2 000 de la circulation et que les gens pourront les échanger ou les déposer sur leurs comptes bancaires d’ici le 30 septembre. Les 19 bureaux régionaux de la Reserve Bank of India (RBI) et d’autres banques commenceront à prendre Rs 2 000 billets à échanger contre des billets de moindre valeur à partir du 23 mai. Ils auront cours légal, a indiqué la RBI.

Dans un communiqué, la banque centrale a déclaré que cela se faisait dans le cadre de sa « politique de note propre ».

La RBI peut prolonger la date limite du 30 septembre si nécessaire, mais même si quelqu’un a un billet de Rs 2 000 après la date limite actuelle, cela restera un appel d’offres valide, ont déclaré des sources à NDTV.

Il n’est pas nécessaire qu’une personne soit cliente de la banque pour échanger des devises qui seront bientôt supprimées. Un non-détenteur de compte peut échanger des billets de Rs 2 000 jusqu’à une limite de Rs 20 000 à la fois dans n’importe quelle agence bancaire.

La RBI a précisé que les gens n’ont pas à payer de frais pour bénéficier de la facilité de change. En outre, les banques ont été chargées de prendre des dispositions pour réduire les inconvénients pour les personnes âgées et les personnes handicapées qui souhaitent échanger ou déposer des billets de Rs 2 000.

« Environ 89% des billets de banque de Rs 2 000 ont été émis avant mars 2017 et sont à la fin de leur durée de vie estimée de quatre à cinq ans. La valeur totale de ces billets en circulation a diminué de Rs 6,73 lakh crore à son apogée alors que le 31 mars 2018 (37,3% des billets en circulation) à Rs 3,62 lakh crore constituant seulement 10,8% des billets en circulation au 31 mars 2023 », a déclaré la RBI.

La banque centrale a déclaré que ce billet n’est pas couramment utilisé pour les transactions. La RBI avait entrepris un retrait similaire des billets de la circulation en 2013-2014.