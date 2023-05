Jeudi, la Cour suprême a suspendu l’interdiction par le gouvernement du Bengale occidental du film « The Kerala Story », mais a demandé aux réalisateurs d’ajouter une clause de non-responsabilité au film indiquant qu’il s’agit d’un récit fictif des événements et qu’il n’y a aucune donnée pour étayer son affirmation. que 32 000 femmes du Kerala ont été forcées de se convertir à l’islam et de rejoindre le groupe terroriste ISIS.

Suite à la décision du tribunal de grande instance, le producteur de « The Kerala Story », Vipul Shah, a exhorté le ministre en chef du Bengale occidental Mamata Banerjee à regarder le film, ajoutant qu’il accueillerait favorablement toutes ses « critiques valables », le cas échéant.

« Les mains jointes, je voudrais dire à Mamata Didi de regarder ce film avec nous et de discuter avec nous si elle trouve quelque chose comme tel. Nous aimerions écouter toutes ses critiques valables et présenter notre point de vue », a déclaré M. Shah. cité par l’agence de presse ANI.

Le juge en chef DY Chandrachud a déclaré jeudi que le gouvernement du Bengale occidental avait le devoir de maintenir la loi et l’ordre, car le film a été certifié par le Central Board of Film Certification (CBFC). Cependant, le Trinamool Congress (TMC) au pouvoir a insisté sur le fait que si un problème survenait en raison de la projection du film « The Kerala Story » au Bengale occidental, l’opposition ne devrait pas blâmer le parti au pouvoir.

Réalisé par Sudipto Sen et produit par Vipul Shah, « The Kerala Story » met en vedette Adah Sharma, Yogita Bihani, Sonia Balani et Siddhi Idnani, et est sorti le 5 mai.

« Aucun État ne peut interdire un film après son adoption par le Censor Board. Cette interdiction était illégale. La Cour suprême a prouvé une fois de plus que tout le monde a le droit de regarder le film, vous pouvez l’aimer ou non, mais vous ne pouvez pas arrêter quelqu’un « , a déclaré le réalisateur Sudipto Sen, cité par l’agence de presse ANI.

Le 8 mai, le ministre en chef Banerjee a ordonné l’interdiction immédiate de la projection du film. L’interdiction aurait été destinée à prévenir tout incident de haine ou de violence. Un haut responsable du gouvernement de l’État a déclaré que la décision avait été prise après mûre réflexion et que le gouvernement ne tolérerait aucune tentative d’incitation à la violence.