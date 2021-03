Les meilleurs joueurs de simple de badminton indiens n’ont rien fait de spécial ces dernières années. En dehors de la victoire aux Championnats du monde de PV Sindhu en 2019 sous la direction de l’entraîneur coréen Kim Ji-hyun, il n’y a pas eu de quoi écrire. La division du simple masculin n’a rien produit de valable, Saina Nehwal a toujours eu du mal avec la forme tandis que PV Sindhu a été bancal de nombreuses fois. Ne pas gagner de tournois est une chose mais très souvent, les joueurs ont l’air un peu perdus sur le court et n’ont pas pu se sortir de situations difficiles, ce qui présente une image inquiétante.

L’ancien entraîneur de Saina Nehwal, Vimal Kumar, qui travaille actuellement avec Lakshya Sen, a déclaré que ce sont les doubles qui ont produit un peu d’étincelle récemment au lieu des simples. Il espérait cependant que Sindhu pourrait remporter les championnats de toute l’Angleterre en cours.

«Peut-être en double masculin, et Satwik-Ashwini (Satwiksairaj Rankireddy et Ashwini Ponnappa) en mixte, ils ont réalisé des performances impressionnantes. Célibataires, je ne dirais pas que quiconque a fait quelque chose de spécial, y compris peut-être Sindhu, ces temps ont été difficiles. Voyons ce que Sindhu peut faire à All England. Bien sûr, les Chinois ne sont pas là et Carolina Marin et Tai Tzu Ying, ils ne jouent pas tous, je sens que Sindhu peut gagner le tournoi et cela lui donnera beaucoup de confiance, ce dont elle a besoin maintenant.

«J’espère qu’elle pourra gagner la All England. Ce serait une préparation parfaite pour elle. Donnez-lui la bonne confiance avant les Jeux Olympiques, et elle jouera certainement les Jeux Olympiques, sans aucun doute à ce sujet. En ce qui concerne Saina, je suis déçu. Elle a toujours des problèmes de blessures et ce sera une tâche herculéenne pour elle de participer aux Jeux Olympiques », a déclaré Vimal dans une conversation exclusive avec News18.com.

Vimal a présenté une vue détaillée des performances de l’Indien dans la All England jusqu’à présent, affirmant qu’il était satisfait de ce que Lakshya a fait compte tenu des problèmes auxquels il a été confronté récemment.

«Hier, il a très bien joué contre le Thaïlandais Kantaphon et aujourd’hui, bien sûr, Ginting n’a pas pu jouer, alors il a donné un relais à (Thomas) Rouxel, le n ° 1 français et Lakshya a gagné confortablement. Le tirage au sort s’est ouvert et Lakshya joue le Néerlandais Caljouw. Donc, Lakshya a de bonnes chances et cela lui donnera une bonne confiance.

«Les quatre ou cinq derniers mois ont été un peu un mystère pour lui, vous savez, parce qu’il, il s’est assez bien entraîné, puis son problème de dos est survenu au Danemark quand il jouait le tournoi, vous savez, alors ça, ça, ça a vraiment pris les choses en arrière et puis il est revenu, son père a été testé positif. Alors ils sont restés coincés là-bas. Et puis ils sont revenus et il a de nouveau développé les mêmes spasmes. Et donc, il ne s’entraîne vraiment que depuis cinq à six semaines. Donc, étant donné que je suis assez content », dit-il.

Vimal a ajouté que si la défaite de Kidambi Srikanth au premier tour était décevante, il pensait que le HS Prannoy avait bien joué contre le n ° 1 mondial Kento Momota mais «il n’avait peut-être pas les niveaux de forme physique» et que le Japonais était tout simplement supérieur.

Au cours de la conversation, Vimal a pesé sur de nombreux sujets – des explications sur les raisons pour lesquelles Sindhu a perdu la finale de l’Open de Suisse de cette manière aux raisons pour lesquelles les performances indiennes souffrent sur le terrain. Vimal a également appelé à plus de soutien et de visibilité pour la deuxième série de joueurs.

SUR LA PERTE FINALE DE SWISS OPEN DE SINDHU

C’était une mauvaise tactique. Elle a continué à persister avec la même chose, elle essayait de faire face au rythme de Carolina, et ce jour-là, Sindhu était très lente et elle ne bougeait pas très bien. Elle a essayé de pousser et d’attaquer comme ça alors qu’elle aurait pu prendre le rythme du short de la Caroline parce qu’elle était contre la dérive lors du premier match. Elle aurait pu garder Carolina à l’arrière et jouer sur ces lignes. Et puis une fois après avoir pris cet élan, et puis elle aurait pu pousser le rythme avec le vent quand elle jouait la seconde, ça aurait été la stratégie.

« CHOPPING ET CHANGEMENT D’ENTRAÎNEURS » N’A PAS AIDÉ

Parfois, vous savez, lorsque vous jouez mal, les joueurs ne s’appliquent pas et Sindhu a été un mauvais affichage tactique en finale. Et je parlais à l’entraîneur (Part Tae Sang) qui disait également qu’aucun entraîneur ne peut rien faire à ce moment-là. Sindhu a été bon jusqu’à présent dans toute l’Angleterre, alors voyons voir. Tout le monde est à court d’entraînement de match, mais la seule chose que ces autres pays ont, c’est que leurs événements nationaux se déroulent. Ils ont joué leurs compétitions nationales, et ils sont dans ce mode même s’il n’y a pas de badminton international. Ils jouent beaucoup de matches. Toutes les grandes nations font cela, le Japon et la Chine et toutes ont des ligues internes en cours.

Le découpage et le changement d’entraîneurs sont certainement l’un des facteurs, mais les meilleurs joueurs de ce niveau doivent être mentalement fous, avec les entraîneurs. S’ils ne sont pas heureux mentalement, vous pouvez même leur donner le meilleur des entraîneurs et autres choses et cela ne donnera toujours pas les résultats escomptés. Ils doivent être convaincus que le travail qu’ils font les aidera, les stratégies tactiques, tout aidera. Il y a un peu de vide là-bas, peut-être que Mulyo (Handoyo) part, c’est définitivement parce qu’en 2017, il est parti brusquement et ça a été un gros revers. Quand il était là-bas, Sai, Srikanth et Prannoy en particulier allaient très bien mais il n’était là que pendant un an et ces joueurs doivent aussi prendre plus de responsabilités.

Aucun entraîneur ne peut venir faire un plan magique et ils sont tous assez expérimentés, ils devraient appliquer un peu plus parce que le système de soutien et d’autres choses sont bons. Ils devraient donc utiliser ce peu plus judicieusement et travailler, alors vous seul pouvez bien faire au plus haut niveau. Même l’entraîneur Kim Ji Sung, qui travaillait avec Sindhu. Même Park est descendu pour Sindhu et Saina. Mais Saina n’avait pas envie de travailler avec lui et elle préférait travailler avec (Parupalli) Kashyap, son mari. Donc, il y a beaucoup de ces problèmes, je ne sais pas, comment Gopi (Pullela Gopichand) fait face à ces choses, mais ceux-ci affectent le système dans son ensemble.

O SRIKANTH va mal

Le style de base de Srikanth est qu’il est un joueur offensif. Il aime bien jouer au filet, et puis quand il saute, il a d’excellents smashs, personne ne peut lire où il va frapper, c’était sa force. Tout à coup, ce que j’ai remarqué, c’est qu’il est sur la défensive. Il n’a pas confiance en son jeu au filet, il est très inquiet, tente de prolonger le rallye, ce qui est parfois bien. Il peut travailler sa défense, sans aucun doute mais il ne doit pas perdre ce badminton offensif auquel il a joué. Cela se passe avec lui. Cela était très naturel pour lui et ne devrait pas le perdre. S’il peut retrouver ce rythme, ce sera bien. Au lieu de faire des volumes et des volumes de pratique, il doit travailler spécifiquement. Ils ont tous besoin de modifications mineures de leur programme de formation. Alors faites le bon entraînement physique, et je suis sûr qu’il pourra retrouver son chemin. Mais ça fait trop longtemps maintenant, près de trois ans, il n’a rien fait de spécial. C’est certainement un sujet de préoccupation.

LES JEUNES ONT BESOIN DE PLUS DE SOUTIEN

Il y a environ cinq à six de bons jeunes, mais ils ne reçoivent pas la bonne exposition. Tout n’a été que pour les meilleurs joueurs, ils peuvent tout jouer mais les autres sont négligés, je dirais. Nous avons de bons enfants, mais ils doivent jouer au badminton international. Je vois ces Européens, vous savez, que Lakshya a battus et bien d’autres, ils sont tous dans le top 50-60. Ils peuvent jouer plus de compétition. Mais ici, cette opportunité, la deuxième ligne de joueurs n’a pas été obtenue. Il y a un tas de jeunes, qui attendent d’avoir ce genre d’exposition. Et ils doivent être soutenus.

Ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de cette exposition, ils ont besoin de jouer et ils ont besoin d’un meilleur combat, mais si vous restez simplement à Guwahati (Ashmita Chaliha), alors c’est très difficile. Elle doit planifier correctement ses programmes de tournois. Il se fait tard pour elle car elle a 21-22 ans. Si vous n’obtenez pas le top, si vous ne vous établissez pas par 20-21 sur la scène mondiale, c’est dur, il faut battre de bons joueurs. Le sien est le meilleur en ce qui concerne l’attaque du badminton. Autres filles? Oui, ils n’ont toujours pas de coup de grâce.

CE QUI A FONCTIONNÉ POUR LE SUPPORT DOUBLE

En gros, je donnerais beaucoup de crédit aux matchs de la PBL. Tous ces jeunes pourraient jouer avec ces meilleurs joueurs et se combiner avec eux. Cela a donc été d’une très grande aide. Donc, nous regardons maintenant Chirag (Shetty) et Satwik. Oui, nous avons une bonne compétition jeune et régulière, puis il y en a quelques autres. Ne pas aller jouer de grands événements mais s’ils peuvent être systématiquement exposés à 200 et tels événements et goûter aux matchs gagnants. Ici, le problème est que tout le monde veut juste jouer le All England et obtenir des points et revendiquer un grand rang. Mais non, quels joueurs avez-vous vaincus pour obtenir ce rang? Voilà comment nous vous connaissons. C’est donc une combinaison de jouer en Europe et en Asie, il faut trouver le bon équilibre et ces jeunes doivent se faire connaître. Tout entraînement que vous faites à la maison ne sera pas compensé à moins qu’ils ne soient dans le circuit et jouent, jouent et jouent, alors seulement ils vont s’améliorer. Cette opportunité fait encore défaut et c’est donc quelque chose que nous devons aborder.