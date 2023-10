Aucun endroit où les habitants de Gaza peuvent fuir après qu’Israël ait déclaré la guerre et bombardé des maisons | Nouvelles de Gaza

Ville de Gaza – La femme enceinte d’Amer Ashour a commencé à avoir des douleurs au moment même où Israël commençait à bombarder la bande de Gaza assiégée samedi soir.

Ils se sont précipités vers une maternité voisine où le couple a eu la chance d’avoir un petit garçon, leur deuxième enfant. Mais ce à quoi ils ne s’attendaient pas, c’était de rentrer chez eux et d’en trouver aucune trace à l’exception d’un tas de gravats et de pierres.

Les forces israéliennes ont bombardé le bâtiment de 11 étages dans lequel vivait le couple, dans le quartier d’Al-Nasr, à l’ouest de la ville de Gaza, après que le groupe armé palestinien Hamas a lancé samedi une attaque sans précédent en Israël.

« Ce que je craignais le plus lorsque l’escalade a commencé, c’est que ma femme était sur le point d’accoucher. Je m’inquiétais de la façon dont nous arriverions à l’hôpital à la lumière des bombardements continus », a déclaré Ashour à Al Jazeera. « Mais je ne m’attendais pas du tout à ce que ma maison soit bombardée et détruite. »

Israël a déclaré dimanche « l’état de guerre » et approuvé « des mesures militaires significatives » après l’attaque surprise du Hamas. Les violents combats qui ont suivi ont fait plus de 1 000 morts – dont au moins 400 à Gaza – et des milliers de blessés des deux côtés.

Environ 80 familles habitaient le bâtiment dans lequel vivait Ashour, dans la ville de Gaza.

« Aujourd’hui, nous tous, nos enfants et nos femmes, sommes sans abri », a-t-il déclaré en retirant ses affaires des décombres. « Où irons-nous en ces temps difficiles ?

Shadi Al-Hassi et son frère aîné ont fui leur maison située à l’est de la bande de Gaza après qu’elle ait été endommagée par une frappe aérienne contre un bâtiment situé derrière leur maison. Ils se sont rendus à l’appartement de leurs parents dans la tour Al-Watan, au centre-ville de Gaza.

« À quatre heures du matin, j’ai été surpris par des appels nous demandant d’évacuer la tour, qui était menacée par les bombardements israéliens », a déclaré Al-Hassi à Al Jazeera.

Des véhicules et des ambulances de la protection civile se sont précipités pour évacuer les habitants du bâtiment quelques minutes avant le bombardement, provoquant la panique parmi les familles qui y vivaient.

« Jusqu’à présent, je suis toujours sous le choc que la tour ait été prise pour cible. Une tour résidentielle et civile par excellence, avec des cliniques, des entreprises et un centre de beauté ? Où est l’activité militaire qu’Israël revendique ? Al-Hassi a déclaré à Al Jazeera.

« Maintenant, nous tous, mon frère et ma famille, nous sommes retrouvés sans abri en quelques heures et nous ne savons pas ce qui va suivre. »

Youssef Al-Bawab, qui vivait dans un immeuble en face de la tour Al-Watan, a déclaré à Al Jazeera qu’ils avaient reçu un avertissement des forces israéliennes à 17 heures, heure locale (14 heures GMT), pour évacuer leur maison.

« Nous avons eu très peur. La tour n’est qu’à quelques mètres de nous et c’est une tour civile. Nous n’y avons remarqué aucune activité de résistance comme Israël le prétend.

Le bâtiment dans lequel Al-Bawab vivait avec 150 autres personnes a été gravement endommagé et est devenu inhabitable. Plusieurs autres maisons et bâtiments autour de la tour Al-Watan ont également été gravement endommagés après le bombardement.

« Israël affirme cibler les résistants, les sites militaires et les bâtiments appartenant au Hamas, mais la vérité est tout autre. Je pense qu’Israël cible délibérément les civils et les déplace pour exercer davantage de pression sur le Hamas », a déclaré Al-Bawab. « Mais quelle est notre faute ? Où allons-nous? »

Mohammed Salah, du quartier de Beit Lahia, au nord de Gaza, a déclaré qu’il avait quitté son domicile et s’était réfugié dans une école gérée par les Nations Unies avec d’autres familles de la région.

« Hier soir, des avions israéliens ont bombardé notre zone au hasard. La situation était très dangereuse, alors j’ai quitté ma maison avec d’autres familles », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

« Les bombes israéliennes ne font aucune différence entre les civils et les résistants. Dans chaque guerre, nous quittons nos maisons à cause des bombardements aveugles.

« Nous vivons dans cette situation depuis des années, sans que personne ne nous défende ou ne nous défende. Nous avons le droit de résister à notre occupant », a déclaré Salah.