«  Aucun endroit n’est sûr pour les enfants à Gaza en ce moment  », a déclaré l’UNICEF à RT tout en exhortant toutes les parties à mettre fin à la violence dans le conflit Israël-Hamas

«C’est une situation terrifiante. Ce n’est qu’au cours des cinq derniers jours que nous avons signalé qu’au moins 40 enfants avaient été tués dans la bande de Gaza ». Juliette Touma, chef de la communication de l’UNICEF pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, a déclaré samedi à RT. Elle a ajouté que deux enfants avaient été tués en Israël au cours de la même période. Touma a appelé toutes les parties à cesser de se battre.

La violence n’apportera pas de solution. La violence n’apportera que plus de violence. Cela signifie que les enfants souffriront en premier et ce seront eux qui souffriront le plus.