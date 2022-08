Aucun échafaudage de soutien ne sera installé sur le site proposé de la brasserie artisanale à La Salle – Shaw Local

L’échafaudage destiné à empêcher un éventuel effondrement de la brasserie proposée ne sera plus installé par les propriétaires d’immeubles CL Real Estate. Au lieu de cela, CL a l’intention de rechercher une solution plus permanente.

Le bâtiment situé au 801-805 First St. au centre-ville de La Salle a été inspecté par Wendler Engineering, une société d’ingénierie tierce engagée par la ville. Un rapport de Wendler a révélé qu’un mur mettait le bâtiment en danger d’effondrement, et CL a répondu en commandant des échafaudages pour le stabiliser.

La rénovation du bâtiment Maytag au 801-805 First St. au centre-ville de La Salle est un projet de réaménagement de 4,5 millions de dollars et de 13 000 pieds carrés pour transformer le bâtiment en Rocket Brewpub.

L’échevin Jerry Reynolds a déclaré que l’échafaudage coûte cher et n’est pas la meilleure solution au problème. Si CL ​​allait de l’avant avec l’échafaudage, cela signifierait perdre du temps et de l’argent à une solution permanente et à la réalisation du projet.

Reynolds sert maintenant de liaison de communication entre CL et la ville, la mise à jour de ce lundi étant la première depuis qu’il a commencé le poste. Reynolds a déclaré qu’il rencontrait CL tous les lundis et qu’il aurait des mises à jour à chaque future réunion du conseil municipal.

L’échevin Joe Jeppson a déclaré que la mise à jour de lundi était un pas dans la bonne direction et une excellente voie de communication. Il a dit que c’est un bon progrès par rapport aux années passées où la ville passerait des mois sans mise à jour.

Le maire Jeff Grove a cité l’incident d’un effondrement de bâtiment en juillet 2021, où une taverne vacante à l’angle nord-est des rues First et Tonti s’est brusquement effondrée. Il a dit qu’il voulait que les résidents sachent que la ville est impliquée et travaille dur pour assurer la sécurité des gens et faire en sorte que le projet se réalise.

CL a embauché un nouvel entrepreneur qui doit revoir le travail effectué précédemment. Lundi prochain, Reynolds prévoit de demander à CL des dates et un calendrier pour le projet sur la base des informations que CL obtient de son nouvel entrepreneur.