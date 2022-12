“Aucun droit du tout” – des couples homosexuels indiens demandent à la Cour suprême de légaliser le mariage homosexuel

Des membres de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre (LGBT) et des militants sociaux tiennent des pancartes alors qu’ils participent à une manifestation contre la loi sur la citoyenneté à Kolkata.

La question du mariage homosexuel est devant la Cour suprême indienne.

Le tribunal a récemment dépénalisé l’homosexualité.

Le gouvernement indien est opposé au mariage homosexuel.

Quatre couples homosexuels ont demandé à la Cour suprême de l’Inde de reconnaître les mariages homosexuels, ouvrant la voie à une confrontation juridique avec le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi, qui a par le passé refusé de légaliser de tels mariages.

Dans un verdict historique en 2018, le plus haut tribunal indien a décriminalisé l’homosexualité en supprimant une interdiction de l’époque coloniale sur les relations sexuelles homosexuelles.

Malgré la décision de 2018, les membres de la communauté indienne lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre (LGBT) se plaignent d’un manque d’acceptation et de discrimination à l’égard des homosexuels dans la société indienne.

Les militants LGBT affirment que si la décision de 2018 a confirmé leurs droits constitutionnels, ils sont toujours privés de soutien juridique pour les mariages homosexuels, un droit fondamental dont bénéficient les couples mariés hétérosexuels.

Dans trois dossiers de la Cour suprême consultés par Reuters, les couples affirment que sans reconnaissance légale du mariage, ils se voient refuser des droits tels que ceux liés au consentement médical, aux pensions, à l’adoption ou même à des choses plus simples comme l’adhésion à un club pour les couples.

Des avocats et une liste du tribunal ont confirmé qu’une quatrième requête dans le même sens avait également été admise par le tribunal.

“Nous ne pouvons pas faire tant de choses dans le processus de vivre ensemble et de construire une vie ensemble”, a déclaré l’un des justiciables, l’homme d’affaires Uday Raj Anand, qui veut épouser sa compagne Parth Mehrotra, rédacteur en chef de l’India’s Juggernaut Books.

Un autre couple, Supriyo Chakraborty et Abhay Dang, disent dans leur mémoire qu’ils ont organisé une cérémonie d’engagement de deux jours l’année dernière comme n’importe quel autre “mariage indien Big Fat”, mais une fois l’euphorie retombée, ils ont réalisé qu’ils ne pouvaient pas prendre d’assurance maladie en tant que couples. ni se nommer dans les polices d’assurance-vie.

Le dossier précise :

En vérité, ils n’ont aucun droit.

Les quatre couples homosexuels veulent une décision de la Cour suprême qui modifie ou interprète les lois de manière à autoriser les mariages homosexuels, selon les documents déposés par le tribunal.

C’est un sujet sensible dans ce pays socialement conservateur de 1,4 milliard d’habitants, où parler ouvertement d’homosexualité est tabou pour beaucoup.

Les plaidoyers ont déjà déclenché un débat sur les informations télévisées aux heures de grande écoute et généré des éditoriaux dans les journaux pour savoir si le moment est venu pour la plus grande démocratie du monde de rejoindre environ trois douzaines de pays où de tels mariages sont légaux.

Les États-Unis ont approuvé ce mois-ci une législation qui accorde une reconnaissance fédérale aux mariages homosexuels dans le but de protéger davantage les droits des homosexuels.

Les affaires de la Cour suprême indienne, qui font suite à de nombreuses poursuites intentées devant des tribunaux inférieurs où aucune décision n’a été prise, seront un test clé pour le gouvernement nationaliste hindou de Modi et ses alliés.

Son ministère de la Justice s’est opposé aux mariages homosexuels dans le passé et a déclaré que les tribunaux devraient rester à l’écart du processus législatif qui relève de la compétence du Parlement.

Dans un dossier déposé auprès d’un tribunal d’État l’année dernière, le ministère de la Justice a déclaré qu’un mariage dépend de “coutumes (et) rituels séculaires” et qu’une relation sexuelle entre personnes de même sexe n’est “pas comparable au concept d’unité familiale indienne d’un mari, d’un femme et enfants”.

Il a ajouté qu’en Inde, le mariage est “une institution solennelle entre un homme biologique et une femme biologique”.

Trois porte-parole du parti au pouvoir Bharatiya Janata de Modi, qui ont refusé d’être nommés car l’affaire est devant les tribunaux, ont déclaré que l’opposition du parti au mariage homosexuel reste la même que celle du gouvernement. Ils ont toutefois ajouté que le parti honorerait le verdict de la Cour suprême sur la question.

Le bureau de Modi et le ministère fédéral de la Justice n’ont pas répondu à une demande de commentaire indiquant s’il y avait eu un changement dans leur position sur le mariage homosexuel.

La Cour suprême a donné au gouvernement jusqu’au 6 janvier pour soumettre ses réponses.

“Avec le plus haut tribunal saisi de l’affaire, la question de l’égalité du mariage sera probablement tranchée à un rythme accéléré”, a déclaré Jayna Kothari, une experte en droit du genre qui a cofondé le Centre indien de recherche sur le droit et la politique.

Kothari a ajouté :

Une décision sur le mariage homosexuel dans un proche avenir est inévitable. Ce sera un moment marquant.

Les couples sont soutenus par des avocats de haut niveau, dont l’un des anciens procureurs généraux de l’Inde et un autre avocat nommé Saurabh Kirpal, qui est ouvertement gay et, dans une interview le mois dernier, a accusé le gouvernement de Modi d’avoir retardé son élévation au poste de juge d’État en raison de son orientation sexuelle. .

Le bureau de Kirpal et Modi n’a pas répondu à une demande de commentaire sur ces propos.