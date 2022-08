Aucun don d’organes à T.-N.-L. jusqu’à présent cette année, le programme étant suspendu en raison d’un manque de personnel

Au cours d’une année typique, le programme de don d’organes de Terre-Neuve-et-Labrador supervise cinq ou six greffes par an.

Jusqu’à présent en 2022, il n’y en a pas eu.

La raison? Le programme de don d’organes de la province est suspendu depuis mars en raison d’une pénurie de personnel, une suspension signalée pour la première fois par le média en ligne Independent NL plus tôt ce mois-ci.

Le PDG de la Société canadienne de transplantation, James Breckenridge, affirme que le total annuel de la province peut sembler être un petit nombre de donneurs à manquer, mais il suffit d’un seul donneur pour changer la vie de quelqu’un.

“Nous avons maintenant près de 4 000 personnes aveugles au Canada qui pourraient recouvrer la vue grâce à un don”, a déclaré Breckenridge à CBC News dans une récente interview.

“Une mère n’a pas vu son enfant depuis des années et tout d’un coup, vous lui accordez la vue de quelqu’un qui est décédé à Terre-Neuve – c’est une chose merveilleuse. Donc, n’avoir aucun donneur est juste une honte.”

Le système de santé de la province a connu des problèmes croissants au cours des derniers mois en raison des pénuries de personnel, de l’épuisement professionnel lié à la pandémie et des fermetures continues des salles d’urgence.

Le programme pourrait reprendre plus tard cette année : Eastern Health

Le Dr Sharon Peters, chef clinique des soins intensifs régionaux d’Eastern Health, a déclaré que la dotation en personnel du programme de dons est devenue insoutenable après qu’un membre du personnel a démissionné et qu’un autre a pris sa retraite.

“Nous sommes un petit programme, donc il ne faut pas beaucoup de roulement de personnel pour nous mettre dans une position précaire”, a-t-elle déclaré.

Elle a dit que le programme a été suspendu jusqu’à ce que de nouveaux employés puissent être formés pour occuper des postes de coordinateur d’organes. Elle a déclaré que les nouveaux employés devraient terminer leur formation cet automne, ce qui permettrait au programme de reprendre cette année.

Alors que l’aspect donneur du programme est suspendu, a déclaré Peters, la partie du programme chargée d’apporter des tissus pour les chirurgies orthopédiques et plastiques s’est poursuivie.

C’est une position très intense… C’est très émotif et stressant. – Dr Sharon Peters

Le Dr Matt Weiss, expert en politique de don d’organes et directeur médical de Transplant Québec, affirme que le taux moyen de donneurs décédés à Terre-Neuve-et-Labrador est environ la moitié du taux canadien.

“Nous comptons souvent ces choses en termes de donateurs par million d’habitants”, a-t-il déclaré, notant que cinq dons par an représenteraient environ 10 donateurs par million d’habitants. « À l’échelle du Canada, nous sommes à peu près à 20 donateurs par million.

Il a dit que le faible nombre de T.-N.-L. n’est pas surprenant, car la province fait face à de nombreux obstacles logistiques en matière de prélèvement et de transport d’organes.

Les travailleurs de la santé de la province n’effectuent pas de greffes. Au lieu de cela, le personnel coordonne avec d’autres provinces pour obtenir et envoyer des organes et des receveurs hors de la province pour la transplantation.

La suspension du programme par manque de personnel est inhabituelle, dit Breckenridge

D’autres programmes de don d’organes ont été contraints de fermer au Canada au cours des dernières années, mais ils sont dus au fait que la capacité des soins intensifs a atteint ses limites en raison de la montée en flèche des cas de COVID-19, comme cela s’est produit en Saskatchewan.

Breckenridge dit qu’il n’avait jamais entendu parler d’un programme suspendu au Canada en raison d’un manque de personnel.

“Quelqu’un ne met pas d’argent dans le programme parce que vous pourriez raisonnablement recruter quelqu’un d’une autre partie du pays pour venir pendant six mois, devenir le coordinateur là-bas maintenant et enseigner à quelqu’un”, a déclaré Breckenridge.

Peters a dit qu’elle n’avait pas encore entendu cette suggestion, mais ce ne serait pas faisable.

“Malheureusement, nous ne sommes pas les seuls au Canada à avoir un problème de dotation”, a-t-elle déclaré.

Elle a également repoussé l’affirmation selon laquelle le programme est sous-financé.

Elle a déclaré que le programme avait besoin d’environ 2½ postes équivalents temps plein pour fonctionner, ce qui équivaut à un membre du personnel à temps plein et trois à temps partiel, et que le programme reçoit suffisamment de fonds pour ces postes.

Peters a déclaré que l’épuisement professionnel est à l’origine d’une quantité considérable de roulement du personnel du programme de don d’organes. Le personnel doit se coordonner avec les membres de la famille en deuil tout en s’assurant que les organes peuvent être transplantés avec succès.

“C’est une position très intense”, a-t-elle déclaré. “C’est très émotif et stressant.”

Taux de roulement élevé des coordonnateurs des donneurs d’organes

Il n’est pas rare que les travailleurs de la santé soient confrontés à des décisions stressantes et à de longues heures. Mais selon la Société canadienne du sang, les coordonnateurs des donneurs d’organes à travers le pays font face à des taux d’épuisement particulièrement élevés.

Le coordinateur moyen ne reste en poste que pendant trois ans, selon l’organisation à but non lucratif, qui étudie la taux d’épuisement professionnel des coordonnateurs des donateurs trouver des stratégies pour réduire le taux d’attrition de la profession.

Le programme provincial, dont le siège social se trouve au Centre des sciences de la santé de St. John’s, forme de nouveaux employés, qui devraient être en place d’ici la fin de l’année. (Paul Daly/CBC)

Weiss convient que les coordonnateurs des donneurs d’organes sont confrontés à de nombreux maux de tête logistiques et techniques lorsqu’ils essaient de traiter ne serait-ce qu’avec un seul donneur. Étant donné que le système d’organes et de transplantation au Canada est si interconnecté, le personnel doit traiter avec une variété d’équipes médicales et de multiples hôpitaux dans de nombreuses régions différentes du pays.

Le fardeau émotionnel du travail peut également être difficile, a-t-il déclaré.

“En tant que personne à l’USI qui voit des choses similaires, beaucoup de mes patients vont bien et quittent l’USI, mais pour un coordinateur, toutes les familles ont perdu quelqu’un. C’est tout le chagrin, tout le temps, et donc sans surprise, il y a beaucoup d’épuisement », a-t-il dit.

Weiss dit que la pandémie de coronavirus a exacerbé les problèmes auxquels le personnel doit faire face, tels que les changements fréquents de protocoles COVID-19 et le fait qu’ils ont dû tester des donneurs potentiels pour COVID-19.

“La dernière chose que nous voudrions faire est de transmettre le COVID-19 d’un donneur décédé à quelqu’un qui a reçu l’organe, car ces personnes prennent immédiatement des agents immunosuppresseurs qui vont affaiblir leur système immunitaire et le rendre plus risqué si ils l’attrapent”, a déclaré Weiss.

Améliorer le système

Weiss a déclaré qu’il était sûr que les personnes derrière le programme de don d’organes avaient analysé toutes les options avant de le mettre en attente.

Il sympathise avec les travailleurs de la santé qui essaient de travailler avec des ressources limitées et des pénuries de personnel, a-t-il dit, mais il a également souligné l’importance d’honorer les personnes qui ont décidé d’être des donateurs, ainsi que les personnes qui attendent un don vital. .

“Assurez-vous que le don et la transplantation restent une priorité”, a-t-il déclaré. “Il y a beaucoup de priorités importantes dans les soins de santé, évidemment, mais quelque chose qui peut parfois être perdu dans le remaniement est à quel point un seul donneur peut être important pour de nombreuses personnes.”

