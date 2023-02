Aucun document classifié trouvé dans la recherche du FBI de la maison de plage de Biden

Le ministère américain de la Justice n’a pas trouvé de documents avec des marques classifiées lors d’une perquisition de trois heures et demie de la maison de plage du président Joe Biden à Rehoboth, Delaware, mercredi.

Mais l’avocat de Biden a déclaré que les enquêteurs avaient pris certains documents pour un examen plus approfondi.

La perquisition du matin par des agents du FBI semblait représenter une extension de l’enquête sur le traitement par Biden de documents classifiés.

Des matériaux avaient été retrouvés après une perquisition de 13 heures le 20 janvier à son domicile de Wilmington, Dela., Et dans un bureau de Washington qu’il a utilisé entre son service en tant que vice-président sous Barack Obama et son élection présidentielle.

L’avocat personnel de Biden, Bob Bauer, a déclaré dans un communiqué que la perquisition de mercredi avait eu lieu de 8h30 HE à midi en “coordination et coopération avec les avocats du président” et avait été planifiée.

“Aucun document avec des marques classifiées n’a été trouvé”, a déclaré Bauer. “Conformément au processus de Wilmington, le DOJ a pris pour examen plus approfondi certains documents et notes manuscrites qui semblent se rapporter à son mandat de vice-président.”

Le bâtiment des Archives nationales est vu à Washington. Les Archives ont récemment envoyé une lettre à tous les anciens présidents et vice-présidents datant de l’ère Reagan pour leur demander de rechercher à nouveau tous les documents classifiés qu’ils pourraient avoir. (J. Scott Applewhite/Associated Press)

Mal de tête politique

La question a créé un casse-tête politique pour Biden, qui devrait annoncer une campagne de réélection dans les semaines ou les mois à venir.

Il l’a dépouillé, ainsi que ses collègues démocrates, d’une arme contre l’ancien président Donald Trump, qui avait également des documents classifiés trouvés chez lui.

Trump a lancé sa propre campagne de réélection et pourrait affronter Biden aux élections générales de 2024.

L’ancien vice-président américain Mike Pence prend la parole à la Heritage Foundation à Washington, le 19 octobre 2022. (Léa Millis/Reuters)

Bauer a déclaré plus tôt mercredi que le ministère de la Justice avait choisi de faire la perquisition sans préavis au public.

“Conformément aux procédures standard du DOJ, dans l’intérêt de la sécurité et de l’intégrité opérationnelles, il a cherché à faire ce travail sans préavis public, et nous avons accepté de coopérer”, a-t-il déclaré.

Des documents classifiés ont également été trouvés au domicile de l’ancien vice-président de Trump, Mike Pence, donnant une couverture politique à Biden.

2 conseils spéciaux

Biden a promis de coopérer aux recherches et Pence a déclaré qu’il assume la responsabilité des documents trouvés. Trump a résisté aux efforts visant à restituer les documents en sa possession, ce qui a incité le FBI à perquisitionner son domicile et son complexe en Floride l’année dernière.

Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a nommé deux avocats spéciaux distincts pour examiner le traitement de ces documents par Trump et Biden.

Pendant ce temps, les Archives nationales auraient demandé à tous les anciens présidents et vice-présidents américains de rechercher dans leurs dossiers personnels des documents classifiés ou d’autres documents présidentiels qui auraient dû être remis lorsqu’ils ont quitté leurs fonctions.

Il est illégal de retirer ou de conserver sciemment ou volontairement des documents classifiés, bien qu’aucun président ou vice-président actuel ou ancien n’ait été accusé d’actes répréhensibles.

Les Archives ont envoyé une lettre aux représentants des anciens présidents et vice-présidents remontant à Ronald Reagan pour assurer le respect de la loi sur les dossiers présidentiels, selon une copie obtenue par l’Associated Press.

La loi stipule que tous les documents créés ou reçus par le président sont la propriété du gouvernement américain et seront gérés par les Archives à la fin d’une administration.

Les avocats de Biden sont tombés sur des documents classifiés de son époque en tant que vice-président dans une armoire verrouillée alors qu’ils emballaient un bureau qu’il n’utilise plus en novembre 2022.

Depuis lors, les recherches ultérieures du FBI et des avocats de Biden ont révélé davantage de documents.