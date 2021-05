Aucun des AirPod ou HomePod d’Apple ne prend en charge l’audio sans perte

Hier, Apple Music a annoncé qu’il autoriserait le streaming audio sans perte pour tous ses abonnés sans frais supplémentaires à partir de juin. Mais il s’avère qu’Apple ne vend pas réellement d’écouteurs ou de haut-parleurs capables de lire cet audio sans perte.

Tout d’abord, les écouteurs sans fil d’Apple ne prennent en charge que le codec AAC avec perte (qui est également utilisé par Apple Music), de sorte que les AirPods et AirPods Pro sont sortis. Les AirPods Max ont la possibilité de se brancher avec un câble à l’aide d’un adaptateur de 3,5 mm, mais cela ne fonctionne pas non plus.

Comme l’explique l’entreprise, cela introduit une étape analogique, qui est suivie d’une nouvelle numérisation du signal et qui n’est techniquement pas sans perte. L’Apple HomePod et le HomePod mini ne peuvent pas non plus lire l’audio sans perte.

Apple Music utilisera le format sans perte ALAC pour fournir le nouveau contenu de haute qualité. Cela commence à 44,1 kHz 16 bits, c’est-à-dire la qualité CD. Bluetooth a besoin de codecs spécialement conçus pour gérer cela de manière fiable. Le format Hi Res Lossless augmente jusqu’à 24 bits 48-192 kHz, oubliez le sans fil, vous aurez besoin d’un DAC externe filaire pour celui-ci.

Les fabricants d’Android ont accès au LDAC de Sony, qui propose des modes avec et sans perte avec une bande passante maximale de 990 Kbps (ou moins si la connexion Bluetooth est inégale), qui peut transférer de l’audio 96/48 kHz.

Mais Apple n’a pas encore de codec sans fil capable de gérer une transmission sans perte. Cela peut ou non changer avec le lancement prochain des AirPods 3.

L’autre nouveau format qui arrive à Music, l’audio spatial de Dolby Atmos, peut être apprécié sur des écouteurs utilisant les puces Apple H1 et W1, qui incluent les AirPods ainsi que plusieurs écouteurs sans fil Beats, il n’y aura donc aucun problème avec lui. .

