Aucun décès dû au cyclone Biparjoy après l’atterrissage au Gujarat

Pas une seule vie n’a été perdue à cause du cyclone Biparjoy après avoir touché terre au Gujarat hier, a déclaré aujourd’hui le chef de l’agence nationale de gestion des catastrophes, précisant que deux personnes étaient mortes avant l’atterrissage. 23 personnes ont été blessées, a-t-il dit.

Kachchh a été le plus touché par les coupures de courant, avec plus de 40% du district sans électricité, a déclaré Atul Karwal, directeur général de la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe. Environ 800 arbres ont été déracinés, environ 500 maisons ont été endommagées (principalement kacchha maisons et huttes), et l’alimentation électrique a été interrompue dans plus de 1 000 villages, a-t-il ajouté.

Le cyclone a perdu un peu de puissance et l’accent est désormais mis sur la restauration de la vie le plus rapidement possible, a déclaré M. Karwal lors d’une conférence de presse, ajoutant qu’ils avaient des équipes dans les zones où il y a une possibilité de fortes pluies. « Nous avons des équipes à Mumbai, au Karnataka et au Rajasthan », a-t-il déclaré.

« Le cyclone se dirige vers le sud du Rajasthan, et l’équipe de la NDRF s’y est déplacée en cas d’inondation », a ajouté Atul Karwal.

La tempête cyclonique «très sévère» Biparjoy qui a frappé le Gujarat jeudi soir s’est maintenant affaiblie en une «tempête cyclonique» et est actuellement centrée à 30 kilomètres à l’ouest-nord-ouest de Bhuj, a déclaré vendredi le directeur du département météorologique indien, le Dr Mrityunjay Mohapatra.

« Biparjoy se déplace dans une direction Est Nord-Est à une vitesse de vent de 80 à 90 kilomètres par heure (km/h) à partir de 8h30 », a-t-il déclaré. « Dans la soirée, il s’affaiblira jusqu’à devenir une » dépression profonde « avec des vents de 50 à 60 km/h, voire 70 km/h », a-t-il ajouté.

De fortes pluies associées à des vents violents provoqués par la tempête ont fait tomber plus de 800 arbres et poteaux électriques à divers endroits du Gujarat, coupant l’alimentation électrique de près de 1 000 villages, selon des responsables de l’État. Un éleveur de bétail et son fils sont morts alors qu’ils tentaient de sauver leurs chèvres coincées dans le district de Bhavnagar, a rapporté jeudi l’agence de presse PTI.

Après avoir traversé la mer d’Oman pendant plus de 10 jours, le cyclone Biparjoy a touché terre près du port de Jakhau dans le Gujarat jeudi soir avec des vents allant de 125 km/h à 140 km/h, mais a commencé à perdre de sa force pendant plusieurs heures. À 2h30 du matin vendredi, il soufflait des vents de 100 kilomètres à l’heure avec des rafales allant jusqu’à 110 km/h.