Aucun coureur déclaré pour la finale de Newbury samedi en raison d’un prix «honteux» | Nouvelles de la course

Aucun coureur n’a été déclaré pour la course finale sur la carte Weatherbys Super Sprint de Newbury samedi.

Il y avait 13 entrées à l’étape de cinq jours pour les Novice Stakes de Stonegate Homes Fillies, qui devait avoir lieu à 16h39.

Le concours de 10 stades avait un prix en argent de 6 500 £, le même que le concours d’ouverture sur la carte pour lequel 11 coureurs ont été déclarés.

Certains des plus grands chantiers du pays avaient des entrées au stade initial, notamment John et Thady Gosden, Saeed bin Suroor, Roger Varian et Ralph Beckett.

Le long métrage Super Sprint rapporte 200 000 £ de prix tandis que le bet365 Hackwood Stakes et le Highclere Castle Gin Stakes portent tous deux un prix de 60 000 £.

Beckett, qui est président de la Fédération nationale des entraîneurs, a décidé de faire courir son cheval ailleurs et a cité le faible prix offert sur la piste comme raison de l’absence de coureurs déclarés dans le concours de 10 stades pour les pouliches âgées de trois ans et plus.

Beckett a déclaré: “6 500 £ pour une course novice sur une piste de première année un samedi est une honte.

“De plus, lorsque les conditions de course ont été publiées il y a un mois, elles étaient publiées à 5 300 £. Elles n’ont été augmentées que lundi et c’était trop peu, trop tard.

“Les cavaliers sont des gens indépendants et en ont assez des prix dérisoires offerts en général et dans ce cas, ils ont décidé de voter avec leurs pieds.”