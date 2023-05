« Aucun contrat n’a été envoyé » – Eddie Hearn nie l’affirmation de Tyson Fury concernant le combat potentiel d’Anthony Joshua

Eddie Hearn nie qu’Anthony Joshua ait reçu un projet de contrat avant un affrontement potentiel avec Tyson Fury.

Le champion poids lourd WBC a excité les fans vendredi lorsqu’il s’est rendu sur les réseaux sociaux pour affirmer que les pourparlers étaient à un stade avancé pour un combat avec Joshua au stade de Wembley en septembre.

7 Fury a affirmé qu’un projet de contrat avait été envoyé à l’équipe de Joshua Crédit : Getty

« Il y a quelques jours, j’ai envoyé un projet de contrat à Anthony Joshua pour un combat en septembre [at] Le stade de Wembley est un combat que tout le monde veut voir, y compris moi-même », a tweeté Fury.

« Come of AJ permet de donner au monde ce qu’il veut voir. Cette fois, je ne vais pas faire un million de vidéos et continuer à mettre la pression. la balle est maintenant de votre côté.

Samedi matin, le président de Matchroom Sports a nié avoir reçu un contrat de Fury, mais a admis qu’une approche concernant le blockbuster britannique avait été faite plus tôt cette semaine.

« Je ne veux ébouriffer personne, mais en même temps, je pense qu’il est important de vous dire ce qui se passe et je ne veux pas non plus que quelqu’un essaie de faire mal paraître Anthony Joshua sans raison », a déclaré Hearn. IFL TV.

7 Hearn dit que ce n’est pas vrai Crédit : Eddie Hearn – Instagram

7 George Warren (à droite) a été en contact mais AJ a d’autres plans pour 2023 Crédit : Getty

« Tout d’abord, nous n’avons reçu aucun contrat. Aucun contrat n’a été envoyé.

« Tyson Fury est sorti hier soir et a dit: » J’ai envoyé le contrat à l’équipe d’Anthony Joshua « , il ne l’a pas fait, son équipe ne l’a pas fait, nous n’avons reçu aucun contrat pour un combat en septembre.

« Mardi ou mercredi, George Warren m’a envoyé un e-mail et m’a dit: » Écoute, tu serais intéressé par un combat en septembre? Nous avons déjà discuté des termes. Nous ne pensons pas que ce sera si difficile à faire. Quelles sont vos pensées?' »

Hearn affirme que le plan de son plus gros client est de se battre cet été avant d’affronter Deontay Wilder sur la méga-carte lourde prévue par Skill Challenge Entertainment.

7 Wilder a détenu le titre mondial WBC des poids lourds de 2015 à 2020 Crédit : Getty

7 Hearn veut que Joshua se batte en août avant d’affronter Wilder en décembre Crédit : Mark Robinson/Matchroom

« J’ai immédiatement appelé George Warren et lui ai dit : ‘Écoutez, nous planifions notre combat d’août et nous sommes évidemment en négociations en Arabie Saoudite pour le [Deontay Wilder] combat en décembre.

« Si nous ne pouvons pas faire bouger ce modèle, nous serions plus qu’heureux d’envisager un combat contre Tyson Fury. »

Joshua n’a pas encore réagi publiquement à la tentative de Fury de relancer leur match de rancune, mais Hearn affirme que son combattant l’a rejeté comme une tentative désespérée d’attirer l’attention.

« Du point de vue d’AJ, il n’est pas dans ces discussions », a-t-il ajouté.

7 AJ pense que l’activité récente de Fury sur les réseaux sociaux a de l’influence Crédit : Mark Robinson/Matchroom

7 « Gypsy King » a été lié à une bagarre avec Demsey McKean cette semaine Crédit : Mark Robinson/Matchroom

« Tout ce qu’il voit, c’est [Fury saying], ‘Je combats Jai Opetaia. Je combats Demsey McKean. Mon prochain combat sera en Australie. Oh, j’ai envoyé un contrat à Anthony Joshua.

« Dans sa tête, il se dit: » Écoute, il essaie juste d’avoir du poids, essaie de faire parler les gens. Et je dis : ‘Peut-être pas. Nous avons une bonne relation avec George Warren maintenant, nous parlons.

« Honnêtement, rien d’autre à vous dire à ce stade, à part qu’aucun contrat ne nous a été envoyé, mais nous parlons à George Warren et si nos plans ne se concrétisent pas, nous serions bien sûr ouverts à discuter d’un combat. avec Tyson Fury.