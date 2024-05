Aucun contact entre Poutine et Trump à propos d’Evan Gershkovich

Ligne du dessus

Il n’y a aucune communication entre le président russe Vladimir Poutine et l’ancien président Donald Trump concernant la libération d’Evan Gershkovich, a déclaré jeudi le Kremlin, après que Trump a affirmé que Poutine ramènerait le journaliste détenu du Wall Street Journal aux États-Unis après l’élection présidentielle « pour moi, mais pas pour quelqu’un d’autre. »

L’ancien président a déclaré que Poutine libérerait le journaliste emprisonné « pour moi, mais pas pour n’importe qui ». … [+] autre » après les élections. Getty Images

Faits marquants

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que « Poutine n’avait aucun contact avec Donald Trump », ajoutant que les États-Unis et la Russie devaient communiquer « dans le silence total et de manière absolument secrète » au sujet d’un éventuel accord sur la libération de Gershkovich, a rapporté l’agence de presse officielle Tass. signalé. Atout a écrit sur Truth Social jeudi matin, Gershkovich serait «libéré presque immédiatement après les élections, mais certainement avant que je prenne mes fonctions». Poutine libérerait Gershkovitch « pour moi, mais pas pour n’importe qui d’autre, et NOUS NE PAYERONS RIEN ! » Trump a affirmé, bien qu’il n’ait pas prétendu avoir de contacts avec la Russie ni expliqué ce qui conduirait à la libération de Gershkovich.

Fait surprenant

Ce n’est pas la première fois que Trump affirme que la Russie libérerait Gershkovich à sa place. Dans un entretien Selon Time Magazine, Trump – qui a déclaré que Poutine et lui « s’entendaient très bien » – a déclaré que Gershkovich « devrait être libéré et il le sera », ajoutant : « Je ne sais pas s’il sera libéré sous Biden. »

Contexte clé

Les autorités russes ont arrêté Gershkovich, un correspondant russe du Wall Street Journal âgé de 32 ans, l’année dernière pour espionnage. La Russie prétend – sans preuve – que les reportages de Gershkovich dissimulaient une opération américaine visant à recueillir des informations pour les services de renseignement américains. Gershkovich, le Journal et les États-Unis ont nié les allégations selon lesquelles le journaliste travaillait pour le gouvernement américain et ont qualifié son arrestation d’injuste. Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que les États-Unis étaient « intensément engagés » dans les pourparlers pour la libération de Gershkovich, bien qu’il ait averti qu’il n’y avait pas « de voie à suivre claire ». Lors d’un entretien avec Tucker Carlson en février, Poutine a déclaré qu’il pensait qu’un accord pourrait être conclu, tout en réitérant l’affirmation de la Russie que Gershkovich collectait des informations confidentielles. D’autres échanges de prisonniers entre la Russie et les États-Unis ont eu lieu ces dernières années, notamment un accord pour le basketteur Brittney Griner en 2022 en échange du marchand d’armes russe Viktor Bout.

Grand nombre

20. C’est le nombre d’années de prison que Gershkovich pourrait encourir s’il était reconnu coupable. La Russie a prolongé la détention de Gershkovich à plusieurs reprises au cours de l’année dernière, notamment de deux mois. extension le mois dernier.

