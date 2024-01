Aucun changement majeur pour les Packers pour l’instant, mais WR Watson obtiendra une aide précieuse

GREEN BAY, Wisconsin – Matt LaFleur n’a pas été définitif sur grand-chose lors de sa longue conférence de presse de clôture de saison lundi, surtout lorsqu’il s’agissait de s’engager sur tout changement potentiel au sein de son équipe d’entraîneurs.

Mais l’entraîneur des Packers de Green Bay a insisté sur au moins une chose : ils prévoient de consacrer toutes les ressources possibles à l’étude des raisons pour lesquelles le receveur Christian Watson continue de souffrir de blessures aux ischio-jambiers.

Les Packers examineront plus en détail les problèmes aux ischio-jambiers du receveur Christian Watson cette saison après que Watson ait déclaré avoir dépensé des dizaines de milliers de son propre argent pour enquêter sur la racine de la douleur. Getty Images

Watson, un choix rapide de deuxième ronde en 2022, a raté huit matchs cette saison – les trois premiers puis les cinq derniers de la saison régulière avant de revenir pour les séries éliminatoires – en raison d’une élongation aux ischio-jambiers droits. Il avait raté trois matchs la saison précédente à cause du même problème.

“Oui, nous avons un plan, nous avons un plan en place”, a déclaré LaFleur lundi lors d’une séance de 34 minutes avec les journalistes à Lambeau Field. “Je sais [head athletic trainer Bryan Engel] Flea a travaillé avec diligence sur ce point en se rendant à différents endroits pour effectuer toutes les analyses et faire tout ce que nous devions faire. Et je pense que Christian va certainement jouer un rôle important dans ce processus.

“Mais oui, c’est quelque chose que nous devons comprendre parce qu’il l’est, c’est un joueur d’impact. Nous voyons sa valeur quand il joue à pleine puissance. Sa capacité à faire des jeux pour nous, des jeux explosifs, et nous sommes meilleurs quand il est sur l’herbe.”

En neuf matchs de saison régulière cette saison, Watson a récolté en moyenne 15,1 verges par réception et a capté cinq passes de touché. Il avait un nombre limité de snaps pour les deux matchs éliminatoires et n’a combiné que trois attrapés en séries éliminatoires pour 30 verges. En 23 matchs de saison régulière en carrière sur deux ans, Watson compte 14 touchés (12 en réception, deux au sol).

Plus tôt cette saison, Watson a révélé qu’il avait dépensé « des dizaines de milliers » de dollars de son propre argent pour tenter d’étudier, de traiter et d’empêcher que le problème ne se reproduise. Parmi les choses qu’il a dit avoir essayées figuraient les massages, l’aiguilletage, la physiothérapie et “d’innombrables types de machines”.

“Le coût n’a pas vraiment d’importance pour moi, mais plutôt le calcul et la prise en charge, donc je vais continuer à le faire et dépenser ce dont j’ai besoin pour le faire”, a déclaré Watson. Lundi. “J’espère qu’une fois que j’en aurai pris soin, je pourrai l’entretenir un peu mieux.”

Il a déclaré que lui et le personnel médical et d’entraînement de l’équipe étaient en train de finaliser les tests qu’il subirait et les spécialistes qu’il verrait cette intersaison. Il a déclaré que l’espoir est que les tests “verront comment les différentes choses se déclenchent, ce qui manque, quelles sont ses forces et ses faiblesses” et comment cela affecte le bas de son corps.

“Je dois découvrir quelle en est la racine”, a déclaré Watson. “C’est le début et ensuite je pourrai formuler un plan autour de cela. Mais si je peux découvrir quel genre de choses peuvent éventuellement y conduire, assurez-vous que je fais les bonnes choses pendant l’intersaison, en faisant le faire les bonnes choses pendant les OTA, au camp d’entraînement, trouver simplement des moyens de m’assurer que je fais tout ce que je peux pour en être conscient. C’est mon plan n°1.

En concluant la saison deux jours après la défaite 24-21 des séries éliminatoires de la NFC contre les 49ers, LaFleur n’a abordé le statut d’aucun de ses entraîneurs, y compris celui du coordinateur défensif Joe Barry. Lors de cette même conférence de presse il y a un an pour conclure la saison 2022, LaFleur était prêt à dire qu’il s’attendait à ce que ses coordonnateurs et les membres clés du personnel reviennent.

Après une autre saison incohérente de la part de la défense, LaFleur ne s’est pas engagé. Barry, comme la plupart des membres du personnel de LaFleur, serait sous contrat jusqu’à la saison 2024. En règle générale, les entraîneurs adjoints des Packers opèrent dans le cadre de contrats de reconduction de deux ans, de sorte qu’il leur reste toujours un an jusqu’à ce qu’une partie ou l’autre refuse le reconduction.

“Je sais qu’il y aura beaucoup de questions générales à long terme”, a déclaré LaFleur. “Je n’en suis pas encore là, les gars. Nous commençons tout juste le processus.”