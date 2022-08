Aucun changement de format de Bundesliga “dans un avenir proche”, déclare le président Hans-Joachim Watzke

Le président du conseil consultatif de la Ligue allemande de football (DFL), Hans-Joachim Watzke, a déclaré mercredi qu’il n’y aurait aucun changement au format de la Bundesliga “dans un avenir proche”.

Watzke est également directeur général du Borussia Dortmund et a dû regarder le Bayern Munich remporter le titre de Bundesliga pendant 10 saisons consécutives.

Les fans se sont plaints d’un manque de compétitivité et l’idée d’introduire des barrages de fin de saison a été évoquée, même la directrice générale du DFL, Donata Hopfen, affirmant que cela pourrait être envisagé, rapporte Xinhua.

Mais malgré les avantages possibles pour Dortmund, la dernière équipe à remporter le titre allemand autre que le Bayern, Watzke a déclaré que les barrages n’étaient pas à l’ordre du jour à la suite d’une réunion de l’assemblée générale du DFL mercredi.

“Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit à dire pour aller trop loin”, a-t-il fait remarquer. “Il y a déjà des arguments relativement solides à faire valoir que celui qui devient champion après 34 jours de match le mérite.”

Watzke ne voulait pas exclure complètement la réforme “à un moment donné”, mais a déclaré “nous ne pouvons pas nous attendre à des changements dans les prochaines années. Dans un avenir proche, je ne vois pas cela se produire.

Watzke a également souligné la “grande unité” des 36 clubs professionnels qui composent la Bundesliga et la deuxième division.

“C’était très bien aujourd’hui”, a déclaré Watzke dans le Westfalenhallen de Dortmund à propos de la partie non publique de la rencontre. Il a dit que cela avait été «très axé sur les objectifs concernant les grands défis qui se présentent à nous.

« À cet égard, ce fut un très bon événement. Watzke a expressément félicité le nouveau chef du DFL, Hopfen, qui a remplacé Christian Seifert au début de l’année.

Hopfen procède avec “beaucoup de verve, beaucoup d’enthousiasme et beaucoup d’orientation vers les objectifs”, a-t-il déclaré.

“Nous sommes en train de percer des planches épaisses, et les planches épaisses ont la désagréable caractéristique que cela prend un peu plus de temps, et à un moment donné, vous voyez quel est le résultat”, a déclaré Watzke, qui a été confirmé dans ses fonctions au cours. de l’assemblée générale.

Watzke était le seul candidat à son poste et était soutenu par 35 clubs avec une abstention.

“Je vais essayer avec mes collègues de faire de mon mieux pour la ligue au cours des trois prochaines années”, a-t-il déclaré.

Seifert, l’ancien président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, et le prédécesseur de Watzke, Peter Peters, ont été nommés membres honoraires du DFL après qu’un vote a confirmé la recommandation du conseil d’administration de l’organisation.

“La nomination en tant que membre honoraire du DFL me remplit de joie et de fierté, car malgré toutes mes activités internationales, j’ai toujours été un enfant de la Bundesliga, que ce soit en tant que joueur depuis 1974 ou plus tard en tant qu’officiel du Bayern”, a déclaré Rummenigge. .

Le joueur de 66 ans a souhaité à la Bundesliga “une saison passionnante et émotionnelle” et “la plus grande compétitivité possible au niveau international”.

Seul un cercle exclusif est composé de membres honoraires de la ligue en reconnaissance de leurs “services exceptionnels et réalisations spéciales pour le football professionnel allemand” – parmi lesquels Franz Beckenbauer.

