Aucun cas de cancer du col de l’utérus chez les femmes entièrement vaccinées contre le VPH en Écosse

22 janvier 2024

Le VPH est une infection sexuellement transmissible et est responsable de presque tous les cas de cancer du col de l’utérus, la quatrième cause de cancer chez les femmes dans le monde.

Le programme de vaccination a débuté en 2008 et les filles se sont vu proposer le vaccin dès leur première année d’école secondaire, âgées de 12 ou 13 ans.

Le vaccin, désormais proposé aux garçons, contribue également à les protéger plus tard dans la vie d’autres cancers liés au VPH, tels que les cancers de la tête, du cou et anogénitaux ainsi que les verrues génitales.

Le cancer du col de l’utérus est le cancer le plus répandu chez les femmes âgées de 25 à 35 ans en Écosse.

Public Health Scotland a collaboré avec les universités de Strathclyde et d’Édimbourg dans ses recherches et a inclus dans les chiffres toutes les femmes écossaises éligibles au programme de dépistage du cancer du col de l’utérus.

L’étude a été publiée dans le Journal of the National Cancer Institute.

“La vaccination contre le VPH s’est révélée efficace dans la prévention du cancer du col de l’utérus et, associée à un dépistage régulier pour une détection et un traitement précoces, il est possible de faire du cancer du col de l’utérus une maladie rare.”