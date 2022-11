Aucun briefing de renseignement n’a eu lieu sur le financement chinois des candidats: Trudeau

Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré dimanche qu’il n’avait jamais été informé que des candidats aux élections fédérales de 2019 pourraient avoir été influencés par le financement du gouvernement chinois.

Un rapport de Global News plus tôt ce mois-ci a cité des sources anonymes qui ont affirmé que Trudeau avait été informé en janvier dernier que la Chine tentait de s’ingérer dans la politique canadienne, notamment en finançant au moins 11 candidats aux élections fédérales de 2019.

Les libéraux ont été martelés à la Chambre des communes par des députés de l’opposition exigeant de savoir qui sont les candidats et ce que fait le Canada à propos de l’ingérence.

Aucun des députés qui ont répondu, y compris la vice-première ministre Chrystia Freeland, n’a fourni de réponse substantielle au-delà d’insister sur le fait que les élections au Canada étaient libres et équitables. Aucun d’entre eux n’a non plus nié avoir des informations sur des candidats financés par la Chine.

Mais lors de remarques à la fin du sommet de la Francophonie en Tunisie dimanche, Trudeau a déclaré que le gouvernement n’avait pas identifié publiquement les candidats parce qu’il ne savait pas qui ils étaient. Il a dit qu’il n’avait appris cette allégation spécifique que par les médias.

“Soyons clairs, je n’ai aucune information et je n’ai pas été informé des candidats fédéraux recevant de l’argent de la Chine”, a déclaré Trudeau.

Il a ensuite souligné qu’il était “régulièrement mis au courant par nos responsables du renseignement et de la sécurité” et qu’aucun ne lui avait jamais fourni d’informations sur les candidats recevant de l’argent.

Le 14 novembre, les libéraux ont soutenu une motion présentée par les conservateurs devant un comité de la Chambre des communes pour élargir une étude en cours sur l’ingérence étrangère afin d’inclure le reportage selon lequel Trudeau et d’autres ministres ont été informés des efforts du gouvernement chinois pour « influencer activement la crise de 2019 ». élection.”

La motion ne mentionne pas spécifiquement le financement des candidats, mais fait référence au reportage qui l’a fait.

Les libéraux disent qu’ils ont appuyé la motion parce que l’histoire a soulevé des questions auxquelles les fonctionnaires devraient répondre au comité. La motion demande au gouvernement de fournir « toutes les notes d’information pertinentes » et d’autres documents liés à la question dans les deux prochaines semaines.

“J’ai demandé aux responsables d’examiner ces reportages dans les médias et de donner toutes les réponses possibles, tout ce qu’ils peuvent, au comité parlementaire qui se penche sur cette question”, a déclaré Trudeau dimanche.

Trudeau s’exprimait à la fin d’un voyage de 10 jours à l’étranger qui comprenait quatre sommets internationaux et des tentatives du Canada d’étendre son influence et ses liens économiques en Asie malgré une relation glaciale avec la Chine.

Le refroidissement des relations entre le Canada et la Chine était évident au cours du voyage, en particulier lors du sommet du G20 à Bali, où Trudeau a déclaré qu’il avait parlé au président Xi Jinping en marge de “l’ingérence dans nos citoyens”.

Xi a reproché à Trudeau devant les médias canadiens, l’accusant d’avoir divulgué à tort des détails de cette conversation à la presse. Il n’est pas inhabituel que le gouvernement Trudeau fournisse aux journalistes des détails de base sur les sujets discutés entre le premier ministre et d’autres dirigeants étrangers, mais Xi a contesté cela.

Trudeau a dit à Xi que les gens croient en l’ouverture et la transparence au Canada.

Trudeau n’a pas confirmé aux médias s’il avait spécifiquement discuté de l’ingérence électorale avec Xi, disant seulement qu’il avait soulevé l’ingérence en général.

Le 16 novembre à Bali, il a également déclaré qu’une commission spéciale avait été créée avant les élections de 2019 pour surveiller et analyser toute ingérence éventuelle.

« Pour les élections de 2019 et de 2021, ces experts étaient convaincus que les élections au Canada se sont déroulées de la bonne manière et que les Canadiens peuvent en être rassurés », a-t-il déclaré. « Leurs rapports sont clairs. Ainsi, les Canadiens peuvent et doivent être rassurés que oui, l’ingérence étrangère est un problème de différentes manières, comme nous l’avons vu partout dans le monde, mais l’intégrité des élections au Canada n’a pas été compromise.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 20 novembre 2022.

Mia Rabson, La Presse canadienne

ChineJustin Trudeau