Aucun boxeur indien professionnel ne s’est battu plus que moi contre des boxeurs coriaces : Neeraj Goyat

Neeraj Goyat est trois fois champion d’Asie du World Boxing Council (WBC) et est un nom constant de l’Inde dans le circuit de la boxe professionnelle depuis qu’il est devenu professionnel en 2012.

Faisant un retour gagnant contre le Néo-zélandais Obedi Maguchi lors d’un match de boxe professionnelle en mars 2020 après un accident de voiture, Goyat a récemment remporté des combats contre des boxeurs thaïlandais lors d’un événement de boxe professionnelle en Thaïlande.

Dans une interview par e-mail avec IANS, Neeraj parle de ses futurs combats, de la situation de la boxe professionnelle dans le pays et de l’expérience de la formation d’acteurs de cinéma.

Extraits :

Q. Après votre dernier combat, quels sont les aspects actuels du jeu sur lesquels vous travaillez ?

R. Bien que ma défense soit très bonne, mais après cela, je suis incapable de contrer rapidement. Donc, je travaille là-dessus.

Q. Pouvez-vous nous parler de vos prochains combats ?

R. En ce moment, j’ai dit à mon manager que je devais me battre contre des boxeurs avec de bons classements. Il pousse pour organiser des combats comme ça et aussi pour ceux qui ont une bonne bourse aussi.

Q. Où vous voyez-vous sur la scène des combats de boxe professionnelle en Inde, par rapport aux autres boxeurs professionnels du pays ?

A. Aucun boxeur indien professionnel n’a combattu contre des boxeurs coriaces plus que moi ou même combattu pendant 12 rounds. J’ai combattu contre des boxeurs plus coriaces que même Vijender Singh. J’ai battu un champion du monde (Xu Can) de Chine dans son propre pays (en 2014). Après cela, j’ai combattu et vaincu des champions australiens et mexicains, ce qui est le combat le plus dur au monde.

Q. Comment voyez-vous la situation de la boxe pro en Inde ?

A. A partir de maintenant, il y a beaucoup de boxeurs professionnels en Inde. Mais ces boxeurs ne sont pas sur la bonne voie car ils jouent dans le but d’établir des records en Inde. Mais s’ils veulent se battre contre un très bon boxeur d’un grand niveau et rapporter une bonne somme, ils peuvent se battre pour le titre mondial à l’avenir.

Q. Quels sont vos projets immédiats et à long terme dans la boxe professionnelle ?

R. En termes d’immédiat, je veux pousser pour de bons combats, ce qui signifie que je veux me battre contre des boxeurs avec de bons classements, qui incluent aussi une belle bourse de combat. En termes de plans à long terme, après avoir quitté le sport, je veux bien promouvoir la boxe professionnelle indienne.

Je veux aussi obtenir de bons combats et de l’argent pour les boxeurs professionnels indiens. En dehors du sport, je me concentrerais également sur la carrière d’acteur et, parallèlement, je voudrais pousser ces boxeurs dans des films afin que le sport soit davantage promu.

Q. Vous avez fait la une des journaux au sujet de l’utilisation de vos ressources pour sauver des étudiants indiens bloqués d’Ukraine. Comment avez-vous pu le gérer ?

R. Pour sortir les étudiants, j’ai été beaucoup aidé par les groupes de boxe en Ukraine. J’avais créé un groupe WhatsApp dans lequel le boxeur ukrainien, l’entraîneur, le promoteur et le match maker travaillaient tous pour sauver les étudiants indiens.

Q. Vous avez également formé des acteurs comme Farhan Akhtar et Ram Charan dans leurs films respectifs. Pouvez-vous parler de ces expériences ?

R. Je n’ai pas donné de formation à Farhan, mais je me suis entraîné à ses côtés (pour Toofan). J’avais partagé le ring de boxe pendant beaucoup de temps à l’entraînement. En ce qui concerne Ram Charan, je lui avais donné une formation pendant RRR. Je me suis beaucoup amusé avec ces deux-là car ils sont tous les deux tombés amoureux de la boxe. Vous avez dû voir dans Toofan que les scènes de boxe à Delhi de Farhan étaient fantastiques. Juste comme ça dans RRR, Ram Charan s’est préparé en s’entraînant contre un sac de boxe, où il ressemblait vraiment à un boxeur. En tant qu’êtres humains, les deux sont de très bonnes personnes.

Q. Actuellement, que faites-vous en termes de formation de célébrités pour le cinéma ?

A. Je travaille sur un prochain film punjabi où l’acteur Sonam Bajwa est dans le rôle principal. Je supervise tout le travail d’entraînement ainsi que la chorégraphie.

Q. Dans votre carrière de boxeur professionnel, quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui souhaitent se lancer dans ce sport ?

R. Je voudrais dire qu’en boxe professionnelle, il ne faut pas prendre la tension de perdre ou de gagner. Essayez de vous battre contre de bons boxeurs afin d’acquérir une bonne expérience et d’en retirer les avantages lors de futurs combats.

Q. En dehors du ring, est-ce que tu penses beaucoup au jeu ou pas ?

A. En dehors du ring de boxe, je passe beaucoup de temps avec mes amis. Tout ce qui se passe dans ma vie personnelle ou professionnelle, je peux partager tout et n’importe quoi avec mes amis

