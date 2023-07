Aucun blessé ni déversement dangereux dans le déraillement d’un train de 10 wagons dans le nord du Minnesota, selon des responsables

COOK, Minnesota (AP) – Personne n’a été blessé et aucune matière dangereuse n’a été déversée lorsque 10 wagons du Canadien National ont déraillé dans le nord du Minnesota, ont déclaré des responsables.

Le déraillement s’est produit juste avant 20h30 lundi dans une zone rurale non peuplée à environ 10 kilomètres au nord de Cook, a indiqué le bureau du shérif du comté de St. Louis dans un communiqué de presse. Les adjoints du shérif et les pompiers qui ont répondu ont découvert que cinq des wagons déraillés s’étaient renversés, tandis que les autres étaient restés debout.

Deux des wagons contenaient du propane et du butane liquéfiés, mais aucun ne semblait s’être renversé, ont déclaré le bureau du shérif et la Canadian Railway.

Le bureau du shérif a initialement signalé que neuf wagons avaient déraillé, mais le porte-parole des Chemins de fer canadiens, Jonathan Abecassis, a déclaré mardi que 10 wagons avaient déraillé. La cause du déraillement fait l’objet d’une enquête, a déclaré Abecassis, et le nettoyage se poursuivait mardi. Abecassis a déclaré qu’il ne pouvait pas donner d’estimation du moment où la ligne ferroviaire rouvrirait au trafic.

« Nous voudrions nous excuser pour les désagréments que cela pourrait causer aux résidents locaux », a déclaré le chemin de fer dans un communiqué.

Ce déraillement survient moins de quatre mois après qu’un train BNSF a déraillé dans le sud-ouest du Minnesota et a forcé l’évacuation d’une petite ville après que plusieurs wagons à éthanol ont fui et pris feu. Cet accident du 30 mars a causé des dommages d’environ 1,9 million de dollars aux voies et au matériel ferroviaire et a forcé environ 800 personnes à Raymond à quitter leur domicile pendant plusieurs heures.

La sécurité ferroviaire est une préoccupation à l’échelle nationale après plusieurs déraillements au cours des derniers mois, dont un accident de train enflammé en février près de East Palestine, dans l’Ohio. Le Congrès envisage plusieurs nouvelles exigences de sécurité pour les chemins de fer de fret, qui se sont déjà engagés à apporter certains changements à leurs opérations. Les régulateurs fédéraux ont également exhorté les chemins de fer à prendre des précautions supplémentaires pour éviter les déraillements.

The Associated Press