Aucun autre groupe ne sera ajouté à la liste d’exemption d’auto-isolement Pingdemic du 16 août

AUCUN autre groupe ne sera ajouté à la liste d’exemption d’auto-isolement de Pingdemic avant le 16 août, a révélé aujourd’hui un ministre.

Le personnel des secteurs critiques – y compris l’approvisionnement en nourriture et en eau, les médicaments et les transports publics – peut éviter une quarantaine de 10 jours si leurs patrons obtiennent l’autorisation du gouvernement.

Le personnel des secteurs critiques peut esquiver la quarantaine de 10 jours Crédit : AFP

George Eustice a clairement indiqué qu’aucun autre secteur n’était envisagé pour la liste d’exemptions Crédit : 3

La nouvelle a été bien accueillie par les industries confrontées à d’importantes pénuries de personnel, avec plus de 618 903 Britanniques « pincés » par l’application NHS Covid-19 en une semaine seulement.

Le gouvernement n’a pas publié de liste des travailleurs essentiels – comme il l’a fait lors du premier verrouillage – mais a identifié des industries vitales.

George Eustice a déclaré aujourd’hui que l’exemption d’auto-isolement ne serait pas étendue à l’industrie hôtelière.

Et il a précisé qu’aucun autre secteur n’est envisagé pour esquiver l’auto-isolement avant le 16 août.

Le secrétaire à l’Environnement a déclaré à Sky News ce matin: « La raison pour laquelle nous avons fait une exception spéciale pour la nourriture est pour des raisons très évidentes – nous devons nous assurer que nous maintenons notre approvisionnement alimentaire, nous ne prendrons jamais de risques avec notre approvisionnement alimentaire.

« En ce qui concerne les autres secteurs, oui, bien sûr, le fait qu’ils présentent également des taux d’absence élevés leur cause un certain stress et rend la tâche plus difficile.

LISTE DES EXEMPTIONS

« Vous devez également garder à l’esprit pourquoi nous faisons cela et nous essayons toujours de ralentir le rythme et la vitesse à laquelle cette infection se propage parce que nous devons garder un œil très attentif sur ces hospitalisations. »

Il a ajouté: « Nous savons que si les gens subissent une double piqûre, nous pouvons nous attendre à une réduction de 92% à 96% des hospitalisations.

« Mais il y aura encore des hospitalisations et certainement encore des décès et nous devons juste nous assurer que cela ne se développe pas trop rapidement. C’est le but de ceci.

« Je sais que c’est frustrant pour tout le monde, mais nous voulons juste essayer d’atténuer la courbe de cette infection jusqu’à ce qu’elle tourne et que les choses commencent à aller dans l’autre sens.

« Et puis bien sûr, nous pouvons passer à un système différent pour tout le monde. »

Les directives mises à jour hier indiquaient que « dans le petit nombre de situations où l’auto-isolement des contacts étroits entraînerait de graves perturbations des services critiques, un nombre limité de travailleurs nommés peuvent être en mesure de quitter l’auto-isolement sous des contrôles spécifiques dans le but de entreprendre uniquement des travaux critiques ».

Les directives du gouvernement indiquent que les employeurs qui estiment que leurs travailleurs doivent être exemptés de l’auto-isolement doivent contacter le service gouvernemental compétent pour leur secteur.

Les secteurs inclus dans l’exonération sont :

énergie

nucléaire civil

infrastructures numériques

production et approvisionnement alimentaire

déchets

l’eau

médicaments vétérinaires

produits chimiques essentiels

transports indispensables

Médicament

Équipement médical

consommables cliniques

services d’urgence

contrôle des frontières

produits de défense essentiels

gouvernement local

Ils sont également invités à fournir des informations sur le nombre de personnes qu’ils souhaitent quitter l’auto-isolement, les emplois qu’ils exercent et l’impact que l’auto-isolement aurait sur leur entreprise.

Si un travailleur est réputé répondre aux critères, son employeur recevra une lettre du gouvernement lui indiquant quelles mesures il doit désormais suivre.

Jusqu’à 10 000 travailleurs devraient bénéficier du régime d’exemption.

Des dispositions distinctes sont en place pour le personnel de santé et de soins de première ligne.

En réponse à l’annonce, les chambres de commerce britanniques ont déclaré que de nombreuses entreprises « font face à des semaines difficiles » malgré les exemptions d’auto-isolement.

Hannah Essex, codirectrice exécutive de la BCC, a déclaré: «Bien que l’annonce d’un processus qui pourrait exempter certains travailleurs essentiels de l’auto-isolement en Angleterre sera un soulagement pour certaines entreprises, elle en laissera beaucoup d’autres encore confrontées à des pénuries critiques de personnel. et des pertes de revenus, car le nombre de personnes à qui l’on demande d’isoler reste élevé.

« Près de la moitié des entreprises que nous avons interrogées cette semaine ont eu du personnel soit malade du Covid, soit s’auto-isolant au cours des deux dernières semaines.

CHAOS PINGDÉMIQUE

« Les entreprises veulent jouer leur rôle pour arrêter la propagation du virus tout en s’efforçant de relancer leur activité après 16 mois de perturbations et de fermetures. »

Dans son discours de la Journée de la liberté, Boris Johnson a vérifié le nom d’une poignée d’industries en attente d’exemption, si les travailleurs ont été frappés à double tour.

Ils comprenaient l’approvisionnement en nourriture et en eau, l’alimentation électrique, les médicaments, les transports publics, les forces frontalières et les forces armées.

Les travailleurs du NHS entièrement vaccinés ont déjà été exemptés pour empêcher les hôpitaux de s’arrêter.

L’isolement des Britanniques à double piqûre qui sont interrogés ou contactés par NHS Test and Trace prendra fin le 16 août.

Mais cette semaine, un nombre croissant de travailleurs est « pingé » par l’application NHS Covid, ce qui crée des pénuries de personnel dans les magasins et les usines produisant de la nourriture.

Hier soir, certains supermarchés ont averti le Premier ministre qu’il ne disposait que de 48 heures pour résoudre le problème, sinon les clients pourraient se retrouver face à des étagères nues pendant des semaines.

L’Islande a déclaré avoir fermé « un certain nombre de magasins » après que 1 000 travailleurs – quatre pour cent de sa main-d’œuvre – ont été contraints de s’isoler après avoir été interrogés.

M. Kwarteng a admis que le gouvernement était « préoccupé » par les photos d’étagères nues dans les supermarchés, mais a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un problème « universel ».

Il a déclaré à BBC Radio 4: « Les acheteurs ne devraient pas paniquer … je ne panique pas. »