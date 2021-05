«AUCUN ancêtre naturel crédible» rapporte le Daily Mail citant des chercheurs norvégiens de Covid. Facebook le bloquera-t-il ? – Le bon scoop

Le Daily Mail a fait l’impensable. Ils ont publié un article de presse crédible sur une étude scientifique menée de manière responsable qui a examiné les origines du virus COVID-19 qui s’est propagé à travers le monde, dans l’intérêt de la science et dans le cadre de la poussée universellement demandée pour comprendre comment cela s’est produit.

Quoi, ça ne SEMBLE pas impensable ? Eh bien, jusqu’à récemment, il était NON PUBLIABLE selon les normes des oligarques de la technologie.

Mais Daily Mail l’a fait quand même, et maintenant nous allons voir si leurs partisans « factcheckers » affreusement biaisés et irresponsables lui permettent de rester, sans être gêné par les avertissements « scientifiques » créés par les spécialistes du marketing et les avocats de Facebook.

Voici ce que dit l’article :

Une nouvelle étude explosive affirme que des scientifiques chinois ont créé COVID-19 dans un laboratoire de Wuhan, puis ont essayé de brouiller les pistes en faisant de l’ingénierie inverse des versions du virus pour donner l’impression qu’il a évolué naturellement à partir de chauves-souris. Les auteurs de l’article, le professeur britannique Angus Dalgleish et le scientifique norvégien Dr Birger Sørensen, ont écrit qu’ils disposaient de « preuves prima facie de rétro-ingénierie en Chine » depuis un an, mais qu’ils ont été ignorés par les universitaires et les grandes revues. Dalgleish est professeur d’oncologie à l’Université St George de Londres et est surtout connu pour sa percée en créant le premier «vaccin contre le VIH» fonctionnel, pour traiter les patients diagnostiqués et leur permettre d’arrêter de prendre des médicaments pendant des mois. Sørensen, virologue, est président de la société pharmaceutique Immunor, qui a développé un candidat vaccin contre le coronavirus appelé Biovacc-19. Dalgleish a également des options d’achat d’actions dans l’entreprise. Les allégations choquantes de l’étude incluent des accusations de « destruction délibérée, dissimulation ou contamination de données » dans des laboratoires chinois, et elle note le silence et la disparition de scientifiques du pays communiste qui se sont exprimés. L’article de journal, obtenu exclusivement par DailyMail.com et dont la publication est prévue dans les prochains jours, devrait faire des vagues au sein de la communauté scientifique, car la majorité des experts ont jusqu’à récemment nié fermement que les origines de COVID-19 étaient autre chose qu’un infection naturelle sautant des animaux aux humains.

Un rapport accablant qui fera paraître Facebook encore PLUS FOLLE pour avoir supprimé arbitrairement les recherches contraires à ce jour.

Autrement dit, SI l’étude et le rapport voient le jour sur les réseaux sociaux. S’ils sont autorisés à exister du tout.

Si ce lien ne fonctionne plus, vous savez pourquoi.