L’Auckland City FC s’est retiré de la Coupe du monde des clubs 2020 en raison des mesures de quarantaine requises par les autorités néo-zélandaises, a confirmé la FIFA dans un communiqué vendredi.

La compétition sera désormais disputée par Al-Duhail SC, Al Ahly SC, FC Bayern Munich, Ulsan Hyundai FC, Tigres UANL et les vainqueurs de la finale CONMEBOL Libertadores qui est prévue le 30 janvier.

« Malgré les échanges réguliers de la FIFA avec le club, le football néo-zélandais et l’OFC ces derniers jours, les exigences des autorités néo-zélandaises en matière d’isolement et de quarantaine dépassent la compétence de la FIFA et, par conséquent, il n’a pas été possible de trouver une solution », dit la déclaration.

« La FIFA, en collaboration avec les autorités qatariennes, mettra en œuvre un protocole médical et de sécurité complet fournissant les garanties nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées dans la compétition. »

Le tournoi, qui rassemble six champions continentaux du monde entier, était initialement prévu pour décembre mais a été reporté à février en raison de la pandémie COVID-19.

Le tirage au sort des jeux aura lieu le 19 janvier.