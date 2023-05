Auckland déclare l’état d’urgence suite aux inondations, 1 disparu

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande –

Les autorités d’Auckland ont déclaré mardi l’état d’urgence alors que des inondations ont de nouveau frappé la plus grande ville de Nouvelle-Zélande.

Plus au nord, dans la ville de Whang─ürei, un lycéen a disparu après qu’un groupe scolaire qui explorait des grottes a eu des ennuis lorsque les eaux de crue ont frappé.

Les équipes d’incendie et d’urgence ont déclaré avoir répondu à plus de 200 appels, la plupart à Auckland. Beaucoup concernaient les eaux de crue pénétrant dans les bâtiments, mais elles avaient également répondu aux glissements de terrain, aux chutes d’arbres et aux voitures piégées.

Le mauvais temps a tourmenté l’île du Nord cette année. En janvier, quatre personnes ont été tuées lorsque les eaux de crue ont frappé Auckland. En février, 11 personnes sont mortes lorsque le cyclone Gabrielle a frappé.

Le Premier ministre Chris Hipkins a déclaré que c’était une période difficile pour la région.

« Nous nous en sortirons. Nous soutiendrons Auckland à travers cela », a-t-il déclaré aux journalistes. « Nous savons qu’il est difficile de surmonter tout ce à quoi ils ont dû faire face, mais pour le moment, ma demande aux gens est simplement de vous protéger. »

Les autorités ont déclaré que de fortes pluies devraient se poursuivre par intermittence jusqu’à minuit, même si elles espéraient que les averses les plus violentes seraient déjà passées. Certains services de train et de bus ont été annulés et les autorités ont exhorté les gens à éviter les déplacements inutiles.

La police a déclaré qu’un groupe de 15 étudiants et deux adultes se trouvaient dans les grottes de l’abbaye de Whang─ürei lorsqu’ils ont eu des ennuis. Les équipes de recherche et de sauvetage ont tenté de retrouver l’étudiant disparu, a indiqué la police, tandis que les autres étudiants s’en sortaient sains et saufs.

La police a suspendu ses recherches mardi soir et a annoncé qu’elles reprendraient mercredi matin.

Les médias locaux ont rapporté que le garçon disparu avait été emporté par les eaux de crue.

Karen Gilbert-Smith, directrice du lycée pour garçons de Whang─ürei, a écrit sur Facebook qu’une classe d’éducation en plein air avait fait un voyage de spéléologie lorsqu’ils ont rencontré des conditions météorologiques extrêmes. Elle a déclaré que l’événement était « extrêmement bouleversant » pour toutes les personnes impliquées.

« Avec le temps, nous chercherons à comprendre comment cette situation s’est produite, mais pour l’instant, je demande que nous restions unis en tant que communauté WBHS et que nous fournissions un soutien si nécessaire », a écrit le directeur.

Hipkins a déclaré: « Je tiens à exprimer ma profonde inquiétude et mon soutien absolu à la communauté scolaire. »