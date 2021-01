Auburn’s Harsin embauche Mike Bobo et Derek Mason comme coordinateurs

AUBURN, Ala.: Bryan Harsin d’Auburn a embauché jeudi d’anciens entraîneurs en chef comme coordinateurs, faisant appel à Mike Bobo pour diriger l’offensive et Derek Mason pour diriger la défense.

Le nouvel entraîneur des Tigers, auparavant entraîneur de Boise State, a d’abord annoncé qu’il avait embauché son ancien homologue de la Mountain West Conference, Bobo. L’embauche de Mason, un ancien entraîneur de Vanderbilt, a été annoncée quelques heures plus tard.

Bobo était le coordinateur offensif de la Caroline du Sud et l’entraîneur des quarts la saison dernière après cinq ans comme entraîneur à Colorado State. Il a également joué le quart-arrière pour la Géorgie, où il était coordonnateur offensif de 2007-14.

Je voulais travailler avec Mike depuis un certain temps maintenant, car il complète les nombreuses choses que nous voulons faire avec notre attaque, a déclaré Harsin. Nous allons être très polyvalents dans ce que nous faisons et l’expérience offensive de Mikes parle d’elle-même.

Je suis vraiment ravi de combiner nos forces avec Mike alors que nous créons l’offensive Auburn, une unité physique et offensive puissante qui vous attaquera de plusieurs manières.

Bobo a mené l’État du Colorado à des matchs de bowling à chacune de ses trois premières saisons. Son équipe de 2017 a établi le record de l’école pour le total des verges par match.

Bobo a terminé 28-35 au total et 20-20 dans la Mountain West.

Vanderbilt a renvoyé Mason après avoir perdu les huit premiers matchs de sa septième saison en 2020. Il n’était que le deuxième entraîneur à mener les Commodores à plusieurs matches de bol.

Derek Mason est l’un des meilleurs esprits défensifs du football universitaire et son bilan parle de lui-même, a déclaré Harsin. J’ai toujours admiré sa capacité à préparer ses défenses et son approche avec les joueurs sur et hors du terrain est exceptionnelle.

Avoir de l’expérience en tant qu’entraîneur-chef à la Conférence du Sud-Est est inestimable et il apportera beaucoup à notre programme.

L’architecte de la défense 3-4 de Stanford, Mason a passé quatre saisons avec le Cardinal et a été élevé au poste de coordinateur défensif en 2011.

La défense de Stanford 2013 s’est classée troisième au niveau national en défense au sol, 10e en défense et 16e en défense totale. Mason a été finaliste pour le prix Broyles 2012, décerné chaque année au meilleur entraîneur adjoint des nations.

Cette équipe de Stanford de 2012 a établi un record scolaire avec 57 sacs et a mené le Pac-12 en termes de défense de but, de défense totale et de défense à la course.

___

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/Collegefootball et https://twitter.com/AP_Top25