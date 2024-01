Auburn serait sur le point d’embaucher l’ancien entraîneur-chef du Maryland, DJ Durkin, en tant que co-DC

Hugh Freeze et les Auburn Tigers ont peut-être trouvé leur deuxième co-coordinateur défensif.

L’ancien coordinateur défensif de Texas A&M, DJ Durkin, devrait combler le vide laissé par Ron Roberts, qui a quitté son poste de coordinateur défensif d’Auburn pour une place dans l’équipe défensive de Floride le 8 janvier. Il s’associerait apparemment à Charles Kelly, qui a été embauché comme le co-coordinateur défensif des Tigres le 12 janvier.

Durkin, qui est dans les rangs des entraîneurs universitaires depuis plus de 20 ans, devrait venir à Auburn après avoir passé les saisons 2022 et 2023 à College Station en tant que coordinateur défensif des Aggies et entraîneur des secondeurs.

Lors de la première saison de Durkin au Texas A&M, la défense des Aggies a mené le pays avec le moins de verges par la passe autorisées par match avec une moyenne de saison de seulement 156,2. La défense du Texas A&M s’est également classée 17e au pays et quatrième de la SEC en termes d’efficacité de la défense contre les passes, tout en se classant également au 22e rang du pays après avoir accordé 20,7 points par match.

Avant son passage chez Texas A&M, Durkin a passé deux saisons sous Lane Kiffin à Ole Miss.

Durkin a également été assistant en Floride en 2010-14, en tant qu’entraîneur des secondeurs et des équipes spéciales des Gators (2010-12) et coordonnateur défensif (2013-14). Pendant qu’il était coordonnateur défensif de la Floride, Durkin a mené les Gators au top 15 consécutif en défense totale.

L’ajout signalé de Durkin signifie que le coordinateur défensif d’Auburn aura également une expérience d’entraîneur-chef puisque Durkin était auparavant à la tête du programme du Maryland pour les saisons 2016 et 2017. Cependant, le mandat de Durkin en tant qu’entraîneur-chef s’est terminé par une controverse suite à la mort du joueur de ligne offensive du Maryland Jordan McNair.

McNair s’est effondré pendant une séance d’entraînement, a été hospitalisé pour un coup de chaleur et est décédé deux semaines plus tard. Après avoir été initialement suspendu après le décès de McNair, Durkin a été réintégré, pour être soulagé après le tollé général un jour plus tard.

Quelques mois après le licenciement de Durkin du Maryland, il a refait surface lors d’un bref passage en Alabama, où il a occupé un rôle de consultant pour aider le Crimson Tide à se préparer pour sa demi-finale nationale de l’Orange Bowl.

Avant d’être licencié au Maryland, Durkin a compilé un record de 10-15 avec les Terrapins, tout en rencontrant également du succès sur la piste de recrutement. Pendant le séjour de Durkin à College Park, lui et les Terps ont obtenu consécutivement les 30 meilleurs cours de recrutement pour la première fois dans l’histoire du programme.

Selon 247 Sports, Durkin était le principal recruteur du plaqueur offensif 5 étoiles DJ Humphries et du 5 étoiles Jonathan Bullard – qui jouent tous deux toujours dans la NFL après leur carrière en Floride. Durkin a également contribué à recruter 14 recrues 4 étoiles au cours de son séjour dans les rangs universitaires et a été nommé Recruteur de l’année par Rivals en 2012.

Avec Durkin à bord, Freeze et les Tigers ont remplacé les deux entraîneurs défensifs qui ont quitté The Plains à Roberts et l’entraîneur des arrières défensifs Zac Etheridge, qui a annoncé sa démission le 12 janvier et devrait assumer un rôle à Houston.

Wesley McGriff devrait également revenir à Auburn en tant qu’entraîneur secondaire défensif de l’équipe après avoir déjà flirté avec un emploi chez Texas A&M.