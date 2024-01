Auburn nomme Derrick Nix, coordinateur offensif et entraîneur des quarts-arrières de Kent Austin

AUBURN, Alabama – Derrick Nix a été nommé coordinateur offensif et entraîneur des porteurs de ballon à Auburn, entraîneur-chef Hugh Gelé annoncé mercredi. Originaire d’Attalla, en Alabama, Nix a passé les 16 années précédentes à Ole Miss, 12 comme entraîneur des porteurs de ballon et les quatre dernières comme entraîneur des receveurs des Rebels. Au cours des deux dernières saisons, l’entraîneur vétéran était entraîneur-chef adjoint.

KentAustin , qui a été assistant spécial de l’entraîneur-chef/contrôle qualité au cours de la dernière année à Auburn, a été transféré à un poste sur le terrain en tant qu’entraîneur des quarts. Austin, qui a deux décennies en tant qu’entraîneur au niveau collégial et professionnel, a été coordinateur offensif de Coach Freeze at Liberty de 2019 à 2022.

“Je suis vraiment ravi de retrouver Derrick ici à Auburn”, a déclaré Freeze. “C’est un recruteur et un entraîneur exceptionnel qui possède près de deux décennies d’expérience dans la Conférence du Sud-Est. Derrick connaît le niveau d’excellence requis pour réussir dans cette ligue et je sais qu’il attend avec impatience l’opportunité d’aider à développer un programme gagnant à Auburn. .

“Je connais Kent depuis longtemps et j’ai travaillé avec lui dans plusieurs écoles. Il est un excellent professeur et développeur de quarts et a été une ressource précieuse pour notre programme l’année dernière. J’ai pleinement confiance en Kent et Derrick en tant qu’entraîneurs. et des hommes pour nous aider à développer notre unité offensive selon les normes que nous attendons. »

Derrick Nix

La saison dernière, Nix a aidé Ole Miss à atteindre une fiche de 11-2 alors que l’offensive figurait dans le top 20 national en termes d’attaque, d’attaque totale et d’attaque de passe. Trois receveurs rebelles se sont classés parmi les 12 premiers de la Conférence du Sud-Est pour les verges sur réception, dont le receveur large Tre Harris qui a connu sa meilleure saison en carrière puisqu’il a terminé cinquième de la ligue pour les verges sur réception (985) et quatrième pour les touchés sur réception (8).

En 2022, Nix a encadré une équipe talentueuse de receveurs rebelles qui se sont associés à la meilleure attaque précipitée de la SEC. Le transfert senior Malik Heath a ouvert la voie avec 971 verges sur 60 attrapés et cinq touchés. Jonathan Mingo est revenu pour sa campagne senior et a récolté 861 verges et cinq scores sur 51 attrapés, y compris le meilleur match de réception de la FBS de la saison : une sortie record d’Ole Miss de 247 verges à Vanderbilt.

En 2021, Dontario Drummond n’est devenu que le sixième rebelle à éclipser 1 000 verges en réception en une seule saison, récoltant 1 028 verges et huit touchés sur 76 attrapés au total.

La première saison de Nix en tant qu’entraîneur des receveurs larges a été mémorable puisqu’il a guidé Elijah Moore vers une campagne All-America. Entraîné par Nix pour la première fois, Moore a mené le pays en termes de verges sur réception par match (149,1) et de réceptions par match (10,8) en route pour être nommé finaliste du prix Biletnikoff en tant que l’un des meilleurs receveurs larges du football universitaire. .

Nix, considéré comme l’un des meilleurs recruteurs de la SEC, a encadré certains des arrières les plus productifs de l’histoire d’Ole Miss, à savoir Dexter McCluster, Brandon Bolden, Jaylen Walton, Jordan Wilkins et Scottie Phillips, tandis que les Rebels se sont classés parmi les trois premiers. la SEC en se précipitant à trois reprises.

En 2019, Nix a entraîné une attaque précipitée qui s’est classée deuxième dans la SEC et neuvième au niveau national avec 251,3 verges par match. Le trio composé de Jerrion Ealy (722 yards), Phillips (542 yards) et Snoop Conner (512 yards) a totalisé 1 776 yards et 16 touchdowns au sol.

Au cours de la campagne 2017, Wilkins a prospéré sous la direction de Nix. Le porteur de ballon senior a parcouru 1 011 verges pour devenir le cinquième rebelle de l’histoire de l’école à éclipser la barre des 1 000 verges en une seule saison.

Avec une variété de porteurs de ballon avec différents styles et forces à sa disposition, Nix a aidé l’équipe Ole Miss 2015 à mener la SEC et à se classer parmi les 10 premiers au niveau national en termes de score (40,8) et d’attaque totale (517,8 ypg). Les Rebels ont éclipsé 600 verges offensives totales en trois matchs, un record scolaire et plus de 200 verges au sol en six matchs.

En 2013, Nix a aidé l’offensive d’Ole Miss à se classer parmi les cinq premières de la SEC et les 25 premières à l’échelle nationale en attaque totale (473,3 ypg), ce qui a également battu le record de l’école à l’époque. Mené par une flopée de rushers talentueux, le jeu au sol d’Ole Miss a été un casse-tête pour de nombreuses défenses adverses qui ont tenté d’arrêter.

L’écurie de champ arrière Nix a aidé Ole Miss à enregistrer le troisième meilleur match au sol de la SEC en 2010 (207,58 verges par match), tandis que Bolden s’est classé n ° 5 de la ligue pour la course (976 verges). Élève de Nix pendant toute sa carrière, Bolden a terminé deuxième de l’histoire de l’école pour le total des touchés (33) et des touchés au sol (27), troisième pour les verges polyvalentes (3 681) et quatrième pour les verges au sol (2 604).

En 2009, McCluster est devenu le premier joueur de l’histoire de la SEC avec 1 000 verges au sol (1 169) et 500 verges sur réception (520) au cours de la même saison.

Nix, l’un des joueurs les plus connus à avoir jamais porté l’uniforme de Southern Miss, a commencé son séjour de quatre ans en marge des Golden Eagles en tant qu’assistant défensif diplômé en 2003. L’année suivante, Nix a été promu entraîneur des bouts serrés avant d’être nommé. au poste d’entraîneur des porteurs de ballon, où il a passé deux ans.

Sélectionné à trois reprises dans toutes les conférences, Nix a établi un record de porteur de ballon tout au long de ses années de jeu de Miss du Sud et a été nommé dans « l’équipe du siècle » de l’USM.

Nix a été le premier Golden Eagle à courir sur 1 000 yards dans chacune de ses campagnes de première et de deuxième année et le seul joueur de Southern Miss et de C-USA à avoir couru sur 1 000 yards ou plus en trois saisons.

Nix est diplômée de Southern Miss en 2002 et titulaire d’un baccalauréat en administration du sport. Lui et sa femme Allison ont une fille, Ava.

“Je suis très excité par cette opportunité à Auburn et de réintégrer l’équipe de Coach Freeze. Ayant travaillé avec lui auparavant, j’ai une bonne compréhension de ce qu’il veut offensivement ainsi que sur le plan culturel”, a déclaré Nix. “Fondamentalement, nous voulons être une unité de but offensive rapide, physique et intrépide. J’ai également hâte de rejoindre l’entraîneur Austin après avoir travaillé avec lui à Ole Miss pendant deux ans. Ayant grandi dans l’État de l’Alabama, je comprends ce qu’Auburn J’ai des souvenirs très vifs quand j’étais enfant, après Bo Jackson, Stan White et l’équipe invaincue en 1993. Je suis ravi de faire partie de la riche tradition du football d’Auburn et j’ai hâte de commencer. “

KentAustin

KentAustin compte plus de 30 ans de réussite en tant que joueur et entraîneur aux niveaux collégial et professionnel. Avant de rejoindre l’équipe d’Auburn, Austin a été coordinateur co-offensif et entraîneur des quarts à Liberty pendant quatre saisons où il a aidé à développer l’ancien quart-arrière d’Auburn Malik Willis qui, en tant que titulaire pendant deux ans pour les Flames, a parcouru plus de 5 000 verges et s’est précipité sur plus de 5 000 verges. 1 800 et a représenté 74 touchés en 2020 et 2021 combinés.

Avant de rejoindre l’équipe d’entraîneurs des Flames pour la saison 2019, Austin a passé les six saisons précédentes dans la Ligue canadienne de football, travaillant comme entraîneur-chef (2013-17), directeur général (2013-15) et vice-président des opérations football. (2013-18) pour les Tiger-Cats de Hamilton. Il a mené l’équipe à deux finales consécutives de la Coupe Grey en 2013 et 2014.

Austin a également été entraîneur-chef à Cornell (2010-2012) et pour les Roughriders de la Saskatchewan de la LCF (2007), tout en travaillant comme coordonnateur offensif à Ole Miss (2008-09) et pour les Argonauts de Toronto (2004-06). La Saskatchewan a terminé la saison 2007 avec une fiche de 12-6 et Austin a mené les Roughriders à remporter la Coupe Grey.

En tant que coordinateur offensif à Ole Miss, les Rebels ont récolté en moyenne 405 verges et 30,8 points par match sous la tutelle d’Austin, marquant le plus de points en deux ans dans l’histoire de l’école. En 2008, il a aidé Ole Miss à réaliser son plus grand revirement depuis 1947, terminant avec une fiche de 9-4 un an après une campagne de 3-8.

Après une carrière de joueur professionnel réussie de 11 ans, dont 10 saisons dans la LCF où il a totalisé 26 626 verges par la passe et 134 touchés en carrière, Austin a débuté sa carrière d’entraîneur en tant qu’entraîneur des quarts des Renegades d’Ottawa en 2003.

Austin a joué quatre ans à Ole Miss et reste l’un des quarts les plus célèbres de l’école. Il a terminé sa carrière universitaire avec 6 184 verges par la passe et 31 touchés par la passe et se classe parmi les 10 meilleurs dans presque toutes les catégories de passes à Ole Miss. Au cours de ses jours de jeu en tant que rebelle, il a été trois fois joueur de la semaine SEC et a été nommé à l’équipe académique All-SEC de 1982 à 1985. Il a reçu le prix Scholar-Athlete de la National Football Foundation en 1985 et a reçu une bourse d’études supérieures de la NCAA en 1986.

En 2000, il a été élu au Temple de la renommée des sports Ole Miss. Austin a obtenu un baccalauréat en administration des affaires en 1985. Austin est marié à l’ancienne Lesley Stewart. Il a quatre enfants : Kendall, Kassidy, Wesley et Jack.

“Je me sens très honoré et béni de recevoir ce nouveau poste et je suis reconnaissant de la confiance que Coach Freeze m’a accordée pour développer nos quarts-arrières à Auburn”, a déclaré Austin.