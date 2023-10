Auburn est-elle vraiment la pire petite ville de New York pour créer une entreprise ?

Une étude récente de la société de finances personnelles WalletHub classé les meilleures petites villes d’Amérique pour démarrer une entreprise.

Au bas de l’étude, qui a classé 1 334 petites villes, se trouve Auburn.

Au n ° 1 303, Auburn est la ville de New York la plus basse de la liste. Le deuxième plus bas est Rome au n ° 1 289.

L’étude a retenu l’attention en août, alors qu’elle était couvert par les stations de radio du centre de New York appartenant à Townsquare Media.

La semaine dernière, le candidat à la mairie d’Auburn, Tim Lattimore, a qualifié le classement de « honteux » dans une lettre au rédacteur en chef du Citizen.

« Faut-il s’étonner alors que notre centre-ville ait tant de postes vacants, que (Fingerlakes Mall) soit en train de mourir et qu’il y ait des opportunités limitées pour les jeunes travailleurs de gagner décemment leur vie, d’élever une famille et de rester à Auburn ? Lattimore a écrit. « L’essentiel est que l’argent va là où il est bien traité. »

Cependant, les responsables commerciaux d’Auburn s’opposent à l’étude WalletHub, en particulier à son cadre et à sa méthodologie. Compilée par un panel de six professeurs d’entrepreneuriat, de commerce et d’économie, l’étude a comparé les 1 334 villes par environnement des affaires, accès aux ressources et coûts des entreprises en utilisant les données du US Census Bureau, du Bureau of Labor Statistics et d’autres sources.

Stephanie DeVito, directrice exécutive du Downtown Auburn Business Improvement District, a déclaré au Citizen qu’elle pensait que l’un des défauts de l’étude était le simple fait que chaque ville est différente.

« Tout dépend des caractéristiques démographiques de la durabilité dans chaque communauté. Certaines entreprises sont absolument parfaites pour des communautés comme la nôtre, et d’autres ne le sont pas », a-t-elle déclaré. « Je ne vois pas qu’il y ait un manque d’intérêt envers les entreprises qui souhaitent s’établir dans notre communauté. En même temps, je suis convaincu que cela dépend du type d’entreprise et de ses besoins. »

Les responsables de l’Agence de développement économique de Cayuga ont été plus pointus dans leurs critiques. L’analyste de recherche économique Peter King a déclaré au Citizen que, comme l’étude n’a classé que les villes comptant entre 25 000 et 100 000 habitants, Auburn et ses environs 26 081 les gens étaient « fondamentalement désavantagés ». Environ 11 % du score utilisé par WalletHub pour classer les villes était déterminé par la croissance moyenne de leur nombre de petites entreprises, a noté King, ce qui favorise les villes situées en haut de cette fourchette de population par rapport aux villes comme Auburn.

King a poursuivi en soulignant que quatre des cinq principales villes de l’étude se trouvent dans l’Utah. Il pense que c’est à cause du prédominance de sociétés de marketing à plusieurs niveaux, telles que Young Living Essential Oils.

« Ce n’est pas une étude terrible, mais elle pèse contre Auburn », a-t-il déclaré.

« C’est finalement un (optimisation du moteur de recherche) produit proposé par une société de finances personnelles qui existe pour gagner de l’argent grâce à des références vers des cartes de crédit et des prêteurs en ligne.

Il est également important de noter ce qui n’a pas été calculé dans les scores de WalletHub, a poursuivi King. Par exemple, Auburn elle-même se classe faible en termes de nombre de startups par habitant (11,1 %) et d’actifs d’enseignement supérieur (2,78 %), car le diplôme le plus élevé offert dans la ville est celui d’associé au Cayuga Community College. Mais à moins d’une heure de la ville se trouvent deux pôles de startups et d’enseignement supérieur à Syracuse et Ithaque.

De manière plus générale, a déclaré King, l’étude ignore l’aspect humain de l’entreprise. Il semble que l’infrastructure sociale de l’État de New York, depuis l’impôt sur le revenu des sociétés jusqu’à ses programmes d’assurance chômage « robustes » et ses programmes Medicaid, soit comptée au détriment des villes de l’État. C’est peut-être la raison pour laquelle le rang le plus élevé obtenu par l’État était le n° 360, pour Poughkeepsie. Albany est la suivante au n°415 et Ithaca est classée au n°586.

« Leur environnement commercial idéal semble être constitué de bas salaires et de travailleurs captifs », a déclaré King. « New York dans son ensemble se concentre davantage sur la qualité de vie, et pas seulement sur la capacité à générer des profits démesurés. »

L’Agence de développement économique de Cayuga a travaillé avec 53 nouveaux clients jusqu’à présent en 2023, soit le plus grand nombre depuis 2018. La spécialiste du développement économique Maureen Riester a déclaré au Citizen que l’agence considère les clients qui ne démarrent pas d’entreprise comme autant de succès que ceux qui le font. Faisant écho aux commentaires de King sur l’aspect humain de l’entreprise, elle a déclaré que parfois, en créer une n’était tout simplement pas la bonne chose à faire.

« Nous ne mesurons pas toujours le succès en termes d’emplois créés et de dollars investis », a-t-elle déclaré. « Le CEDA aide les entrepreneurs et les propriétaires de petites entreprises à atteindre leurs objectifs en leur fournissant les informations dont ils ont besoin pour prendre les meilleures décisions. Parfois, ces décisions sont différentes de ce qu’ils avaient initialement prévu, comme choisir de ne pas démarrer une entreprise alors qu’elle n’est pas viable.