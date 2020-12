Auburn a embauché Bryan Harsin de Boise State comme entraîneur-chef, l’éloignant de son alma mater pour rejoindre la puissante Conférence du Sud-Est.

Auburn a annoncé l’embauche mardi soir. Harsin, âgé de 44 ans, a 69-19 ans avec trois titres de Mountain West en sept saisons à Boise State, mais gagner dans la SEC offre de plus grandes chances de places en séries éliminatoires et de titres nationaux.

Le travail d’Auburn est également sûr d’apporter une augmentation de salaire importante, bien que les détails du contrat pour Harsin ne soient pas immédiatement disponibles.

Je suis incroyablement excité et honoré d’avoir l’opportunité d’être dans un endroit comme l’Université d’Auburn, a déclaré Harsin dans un communiqué. Je savais que cela prendrait une occasion spéciale de me sortir de Boise et Auburn est exactement cela, la chance de concourir au plus haut niveau pour l’un des plus grands programmes de football universitaire.

J’ai énormément de respect pour les entraîneurs et les joueurs de la Southeastern Conference, mais je suis prêt à aider à bâtir une fondation à Auburn où nous pouvons constamment concourir pour les championnats.

Cela a été plus facile à dire qu’à faire dans la brutale SEC Ouest, présidée par son rival dans l’État de l’Alabama.

Auburn a limogé Gus Malzahn plus tôt ce mois-ci après avoir obtenu un score de 6-4 à sa huitième saison, un déménagement qui a coûté plus de 21 millions de dollars à l’école pour racheter le contrat de l’ancien entraîneur.

Auburn a été un programme de haut en bas, remportant le championnat national sous Gene Chizik avant de décliner rapidement.

Les Tigers se sont tournés vers Malzahn, le coordinateur offensif de cette équipe dirigée par Cam Newton. Malzahn a conduit Auburn au championnat de la Conférence du Sud-Est et au match de championnat national lors de sa première saison, 2013. Mais les Tigers ont perdu au moins quatre matchs dans chacune des sept saisons depuis.

Pendant ce temps, les principaux rivaux d’Auburn ont prospéré. L’Alabama a été un concurrent éternel et la Géorgie est également devenue une puissance nationale, ce qui rend encore plus difficile pour Auburn de progresser sur le terrain et sur la piste du recrutement.

Les Tigers ont cherché leur prochain entraîneur à plus de 2 100 milles.

C’est un gagnant éprouvé dont le bilan parle de lui-même, a déclaré le directeur sportif d’Auburn, Allen Greene. L’entraîneur Harsin m’a impressionné par son plan détaillé pour amener Auburn à concourir constamment pour les championnats de la Conférence du Sud-Est.

Harsin a également remplacé Malzahn à Arkansas State en 2013, remportant une part du titre de Sun Belt Conference lors de sa seule saison avant de retourner dans son alma mater.

Son nom a à peine été mentionné alors que les rapports circulaient entre des candidats potentiels, du coordinateur offensif de l’Alabama Steve Sarkisian à Mario Cristobal de l’Oregon, en passant par Billy Napier de Louisiane et Bill Clark de l’UAB.

Notre recherche a été diligente et réfléchie, et il est regrettable que tant de désinformation se soit répandue ces derniers jours sur le processus, a déclaré le président d’Auburn, Jay Gogue, bien que ce à quoi il faisait référence n’était pas clair.

Harsin a fait ses preuves en tant qu’entraîneur-chef, plus que n’importe quel entraîneur d’Auburn de mémoire récente. Malzahn n’a eu qu’une saison en tant qu’entraîneur-chef d’université. Chizik avait un dossier perdant à l’état de l’Iowa.

Tommy Tuberville avait une fiche de 12-20 dans la SEC au Mississippi. Ensuite, il y a Harsin, qui a soutenu le succès de l’un des meilleurs programmes du groupe des cinq du football universitaire.

Une victoire lors du match du Mountain West Championship 2014 a marqué le premier titre absolu de Boise States depuis son arrivée à la conférence en 2011, et son premier au classement général depuis 2009. Seul ancien à entraîner les Broncos de leur histoire, Harsin a remporté des championnats de conférence en tant que joueur entraîneur adjoint et entraîneur-chef.

Boise State a remporté au moins neuf matchs au cours de chacune de ses six premières saisons. Les Broncos ont terminé 5-2 cette année, perdant contre le 19e État de San Jose dans le match pour le titre de la ligue. Boise State a choisi de ne pas participer à un jeu de bol.

Auburn jouera le n ° 15 Northwestern dans le Citrus Bowl le jour de l’An. Le coordinateur défensif Kevin Steele est l’entraîneur par intérim des Tigers et était initialement considéré comme un candidat pour le poste permanent.

___

Ralph D. Russo, rédacteur de football universitaire de l’AP, a contribué à ce rapport.

___

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/hub/college-football et https://twitter.com/AP_Top25