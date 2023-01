Auburn a interdit TikTok et les étudiants ne peuvent pas arrêter d’en parler

Une ancienne sœur de la sororité à Auburn, par exemple, “a fait une nouvelle danse TikTok tous les jours pour promouvoir Auburn Zeta Tau Alpha afin que les gens voient à quel point elle s’amusait avec ses” zisters “”, a déclaré Mme Franco, ajoutant que ce serait un “énorme succès” pour la vie grecque à Auburn si l’interdiction de l’université s’étendait aux comptes TikTok de la sororité et aux hashtags associés.

Mme Franco a déclaré qu’elle n’était pas préoccupée par les risques pour la sécurité à l’origine de l’interdiction – un sentiment partagé par d’autres étudiants, dont Mme Hunt.

“D’après ce que j’ai entendu et en discutant avec mes amis, je pense que nous avons tous la même opinion que cela semble tout simplement idiot et pas très justifié”, a déclaré Mme Hunt. “Bien que je comprenne l’inquiétude de ne pas savoir où vont vos données, ce n’est pas une chose spécifique à TikTok et toutes les applications de médias sociaux collectent vos données.”

Les réactions des étudiants reflètent une déconnexion significative entre les utilisateurs les plus avides de TikTok en Amérique et les préoccupations de plus en plus bipartites concernant les risques de confidentialité et de sécurité. De nombreux législateurs et régulateurs aux États-Unis affirment que TikTok peut partager des données sensibles sur l’emplacement, les habitudes personnelles et les intérêts des Américains avec le gouvernement chinois, et que l’application peut être utilisée pour diffuser de la propagande.

Un projet de loi bipartisan présenté au Congrès le mois dernier interdirait l’application pour tout le monde aux États-Unis. Le procureur général de l’Indiana a poursuivi TikTok, accusant l’entreprise d’être trompeuse sur les risques de sécurité et de confidentialité posés par l’application.

De nombreux législateurs se sont sentis justifiés dans leurs craintes le mois dernier lorsque ByteDance a déclaré qu’une enquête interne avait révélé que ses employés avaient obtenu de manière inappropriée les données des utilisateurs américains de TikTok, y compris celles de deux journalistes. La société a déclaré que les employés impliqués dans le stratagème – deux en Chine et deux aux États-Unis – avaient été licenciés. La société chinoise a cherché à mettre l’accent sur ses efforts en matière de sécurité des données au cours des 15 derniers mois et sur ses récents travaux en déplaçant les données des utilisateurs américains de TikTok vers un système de stockage en nuage exploité par Oracle, la société de logiciels de la Silicon Valley.

Pour l’instant, l’interdiction ne semble pas trop changer la vie des étudiants de premier cycle.

Lorsque les étudiants ont ouvert l’application TikTok sur le Wi-Fi du campus la semaine dernière, ils n’ont pu voir que la vidéo la plus récemment publiée et aucun commentaire, selon Mme Ambus. Mais les étudiants peuvent toujours accéder à l’application sur leurs propres appareils, via leur Wi-Fi personnel ou leur service cellulaire. Mme Franco a déclaré que lorsqu’une enseignante a posé des questions sur l’interdiction dans sa classe de sports en Amérique la semaine dernière, les élèves ont dit qu’ils s’en fichaient et qu’ils utilisaient toujours activement TikTok.